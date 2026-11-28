Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα σπαρταριστά επεισόδια της σειράς “Το σόι σου” έρχονται την επόμενη εβδομάδα, με τρελά παιχνίδια, κρυμμένα μυστικά και παλιές κόντρες…

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Τζάτζα μπουμ

Η Σάντρα και η Χαρά έχουν έναν αόρατο «εχθρό» στο διαδικτυακό παιχνίδι ερωτήσεων «Τζάτζα-Μπουμ» που παίζουν εντατικά τελευταία. Μια σειρά γεγονότων αποκαλύπτουν πως ο φοβερός ανταγωνιστής της κορυφής στο παιχνίδι δεν είναι άλλος από τον… Μιχάλη!

Η πληροφορία φέρνει αναστάτωση σε όλη την οικογένεια που προσπαθεί να διαχειριστεί την ιδιόμορφη κατάσταση, η αλήθεια, όμως, δε θα αργήσει να αποκαλυφθεί και τότε ξεκινάει το πραγματικό μπλέξιμο, αφού ο ένας μετά τον άλλο θα αρχίσουν να «κολλάνε» με το παιχνίδι!

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Τριανταφυλλικός πόλεμος

Ένας παλιός φίλος των αδερφών Τριανταφύλλου κάνει ξανά την εμφάνισή του, φέρνοντας μαζί και το νέο του επικείμενου γάμου του.

Η πληροφορία αυτή προκαλεί αναστάτωση και στους δύο και σταδιακά αποκαλύπτεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό: Η γυναίκα που παντρεύεται έχει υπάρξει εφηβικό φλερτ και του Σάββα αλλά και του Κωνσταντίνου!

Το μυστικό δεν αργεί να φανερωθεί σε όλη την οικογένεια και, τριάντα χρόνια μετά, οι δυο τους πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με το παρελθόν, με απρόβλεπτα και ανατρεπτικά αποτελέσματα…

Δείτε το trailer