Φαντάσου ότι έχεις βιώσει κάτι τραγικό, τον θάνατο του συντρόφου σου για παράδειγμα, και προσπαθείς να κάνεις μια νέα αρχή. Αποφασίζεις να μετακομίσεις και μαζεύοντας τα πράγματά σου ξεκινάς ένα οδικό ταξίδι. Ξαφνικά, ένας άγνωστος αρχίζει να σε παρενοχλεί και φτάνει στο σημείο τελικά να σε απαγάγει. Καταφέρνεις να ξεφύγεις και αρχίζει ένας δύσκολος αγώνας για να καταφέρεις να σωθείς. Στην ταινία που σου προτείνω για αυτό το Σαββατοκύριακο, η πρωταγωνίστριά μας θα κάνει τα πάντα για την επιβίωσή της.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Αν είσαι φαν των θρίλερ που έχουν έντονο το στοιχείο της δράσης, τότε θα πρέπει να δώσεις μία ευκαιρία στην ταινία «Μόνη», που κυκλοφόρησε το 2020 και βρίσκεται στη «MagentaTV».

Η Τζέσικα, την οποία υποδύεται η Τζουλς Γουίλκοξ, έχει «χάσει» πρόσφατα τον σύζυγό της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του. Η ηρωίδα μας μαζεύει τα υπάρχοντά της και αποφασίζει να μετακομίσει.

Στη διάρκεια του οδικού της ταξιδιού, προς το νέο μέρος που πρόκειται να ζήσει, πέφτει θύμα απαγωγής. Ο δράστης, τον ρόλο του οποίου ανέλαβε ο Μαρκ Μεντσάκα, τη μεταφέρει σε μία απομονωμένη καλύβα μέσα στη φύση.

Η πρωταγωνίστρια καταφέρνει να ξεφύγει και εκεί είναι που ξεκινάει ένα ανελέητο κυνηγητό. Η Τζέσικα ξέρει ότι αν πέσει ξανά στα χέρια του θα πεθάνει και εκείνος γνωρίζει πως πρέπει να την πιάσει πριν να είναι πολύ αργά.

Από τα πρώτα λεπτά της ταινίας, τον δράστη να στοχοποιεί το θύμα του. Την έχει βρει και την πλησιάζει με διάφορους τρόπους, με σκοπό να της κάνει κακό. Πριν ακόμα δούμε καθαρά το πρόσωπό του, ξέρουμε ότι βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την Τζέσικα.

Αυτό το ξέρει και εκείνη. Νιώθει την απειλή και προσπαθεί να προστατευτεί, καταλαβαίνοντας ότι ο άγνωστος θέλει το κακό της. Κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τον κρατήσει μακριά της και όταν την παγιδεύει και την απαγάγει, εκείνη και πάλι καταφέρνει να ξεφύγει.

Βλέπουμε την ηρωίδα μας ψυχικά εξαντλημένη μέσα στο αμάξι της, φοβισμένη και κλειδωμένη σε ένα υπόγειο, τραυματισμένη μέσα σε ένα ατελείωτο δάσος. Η Τζουλς Γουίλκοξ καταφέρνει να μεταδώσει τα συναισθήματα της γυναίκας που υποδύεται, ενώ ο Μαρκ Μεντσάκα σε ανατριχιάζει με το βλέμμα του, με τον τρόπο που κινείται, με την αίσθηση που βγάζει ότι ο δολοφόνος είναι πολύ σίγουρος ότι θα καταφέρει τον σκοπό του.

Ο Τζον Χάιαμς και ο Ματίας Όλσον, που υπογράφουν τη σκηνοθεσία και το σενάριο αντίστοιχα, έχουν δημιουργήσει μία ταινία που διαρκεί μιάμιση ώρα και κρατάει από την αρχή μέχρι το τέλος το ενδιαφέρον του κοινού.