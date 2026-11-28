Η έλλειψη κατάλληλων δομών φιλοξενίας αναγκάζει παιδιά που έχουν τεθεί υπό εισαγγελική εντολή να παραμένουν για μεγάλα διαστήματα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Η παραμονή τους στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας αναδεικνύει την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν δομές φροντίδας για τα παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σήμερα νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή πενήντα παιδιά –από λίγων μηνών έως 16 ετών– και περιμένουν την απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον τους. Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα 31 βρίσκονται στο «Αγία Σοφία» και τα υπόλοιπα 19 στο «Αγλαΐα Κυριακού». Ο αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με άλλες περιόδους, όταν το σύνολο μπορεί να φτάσει και τα 70 παιδιά.

Ορισμένα παιδιά μένουν στο νοσοκομείο λίγες ημέρες, άλλα όμως μήνες ή και χρόνια. Αντί για μια δομή προστασίας, μεγαλώνουν σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου η καθημερινότητά τους αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές, το σχολείο του νοσοκομείου και τους ανθρώπους που προσπαθούν να τα στηρίξουν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κοινός Διοικητής των Παιδιατρικών Νοσοκομείων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αναστάσιος Μίχας, περιέγραψε ότι η παρουσία των παιδιών αυτών έχει προσδώσει στα δύο νοσοκομεία έναν ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που δεν περιορίζεται στην ιατρική φροντίδα. Τα νοσοκομεία εξασφαλίζουν στα παιδιά ρούχα, παιχνίδια, εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη και συντροφιά, σε συνεργασία με φορείς όπως η Εκκλησία της Ελλάδος και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Στο «Αγία Σοφία» λειτουργεί σχολική δομή, ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, ενώ το προσωπικό φροντίζει να υπάρχουν παιχνίδια, δραστηριότητες και, όπου είναι εφικτό, έξοδοι με συνοδεία.

«Το ίδιο το νοσοκομείο καλύπτει όλο το φάσμα μιας κοινωνικής, υγιούς διαβίωσης, όσο μπορεί να είναι φυσιολογική μέσα στο νοσοκομείο», σημείωσε ο κ. Μίχας.

Η αναζήτηση της κατάλληλης λύσης

Όπως εξήγησε ο διοικητής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία ξεκινά με την άφιξη του παιδιού στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Μέσα σε 24 ώρες γίνονται παιδιατρική και παιδοψυχιατρική εκτίμηση και ενεργοποιούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου προέλευσης συγκεντρώνονται τα στοιχεία που χρειάζονται για να αποφασιστεί το επόμενο βήμα: επιστροφή στην οικογένεια, μετακίνηση σε συγγενικό πρόσωπο ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, αναζήτηση κατάλληλης δομής φιλοξενίας.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ενδιάμεσο στάδιο. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση και να βρεθεί λύση, το νοσοκομείο γίνεται ο χώρος όπου το παιδί ζει, τρώει, κοιμάται, πηγαίνει σχολείο και λαμβάνει καθημερινή φροντίδα.

Η κατάσταση περιπλέκεται όταν πρόκειται για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί δομή που να συνδυάζει ιατρική φροντίδα και φιλοξενία. Δύσκολη είναι και η περίπτωση παιδιών που προέρχονται από ιδιαίτερα αντίξοες κοινωνικές συνθήκες και χρειάζονται αυξημένη στήριξη και ειδικό χειρισμό.

Το νοσοκομείο γίνεται «οικογένεια» για τα παιδιά

Η πιο συγκινητική πτυχή αφορά παιδιά που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον διοικητή, τρία παιδιά, ηλικίας περίπου 3, 5 και 8 ετών, ουσιαστικά μεγαλώνουν εκεί, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας και της απουσίας οικογένειας που θα μπορούσε να τα φροντίσει. Για αυτά, το νοσοκομείο είναι το σπίτι που γνώρισαν.

«Είναι οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μίχας, αναφερόμενος στη σχέση τους με το προσωπικό. Ένα παιδί αποκαλεί «μαμά» μια νοσηλεύτρια και «μπαμπά» έναν άλλο εργαζόμενο, ενώ μια νοσηλεύτρια έχει γίνει νονά ενός παιδιού. Τα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά σχολείο, κάθε Κυριακή εκκλησία και, όταν είναι δυνατό, βγαίνουν με συνοδεία ακόμη και στην παιδική χαρά. Το προσωπικό προσπαθεί να τους εξασφαλίσει μικρές σταθερές: έναν άνθρωπο που τα περιμένει, ένα σχολείο, ένα παιχνίδι, μια γιορτή, μια έξοδο, μια αγκαλιά.

Η έλλειψη δομών

Η εικόνα αυτή έχει και την άλλη της όψη. Η μακρά παραμονή παιδιών επιβαρύνει τη λειτουργία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που χρειάζονται συνεχή φροντίδα ή αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Ο διοικητής τόνισε ότι αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να θεωρούνται «πρόβλημα» για το νοσοκομείο. Έχουν στερηθεί οικογένεια, φροντίδα και σταθερότητα και χρειάζονται ένα διαφορετικό περιβάλλον για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Οι διαθέσιμες δομές φιλοξενίας και κοινωνικής φροντίδας δεν επαρκούν για όλες τις περιπτώσεις, και το κενό είναι ακόμη μεγαλύτερο για παιδιά με σύνθετες ανάγκες υγείας. Έτσι, τα παιδιατρικά νοσοκομεία αναλαμβάνουν έναν ρόλο που ξεπερνά την αποστολή τους: εκτός από τη θεραπεία, προστατεύουν, εκπαιδεύουν και φροντίζουν παιδιά που περιμένουν τον επόμενο ασφαλή σταθμό της ζωής τους.

Όσο η λύση καθυστερεί, για κάποια από αυτά το νοσοκομείο δεν είναι ένας προσωρινός χώρος αλλά ο μόνος κόσμος που έχουν γνωρίσει.