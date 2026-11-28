Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης, πίστης και ανθρωπιάς, με πρωταγωνιστή τον 58χρονο μοναχό Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλαο Τσιγκόζη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών.

Ο μοναχός, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολία στην άρθρωση, είχε ακολουθήσει τον μοναχικό βίο από το 2003, έχοντας ζήσει σε μοναστήρια του Αγίου Όρους και στην Αγία Τριάδα στον Λαγκαδά.

Χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν τις προθέσεις του, ξεκίνησε ένα ταξίδι στην Τουρκία, θέλοντας να επισκεφθεί τις αλησμόνητες πατρίδες και τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Την Καππαδοκία, τον Πόντο, τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά.

Ένα ταξίδι που εξελίχθηκε σε μια Οδύσσεια τεσσάρων μηνών, έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οπότε εντοπίστηκε σώος και αβλαβής και επέστρεψε στην αγκαλιά της οικογένειάς του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, σύμφωνα με την αδελφή του που μίλησε στην εκπομπή “Φως στο Τούνελ” με την Αγγελική Νικολούλη, διαδραμάτισε η δημοσιότητα που έλαβε η εξαφάνισή του. Το ρεπορτάζ του « Τούνελ» αναμεταδόθηκε από τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης και έφτασε τελικά μέχρι τον ίδιο τον αγνοούμενο μοναχό. Ένας Τούρκος που τον αναγνώρισε τού έδειξε το σχετικό βίντεο. Ο Ιωσήφ αναγνώρισε τον εαυτό του και άκουσε τη φωνή της αδελφής του μέσα από την εκπομπή.

«Ωχ, λέει, ναι εγώ, εγώ είμαι αυτός», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή του.

Μέσα σε δέκα ημέρες από τη στιγμή που του έδειξαν το συγκεκριμένο βίντεο, η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει.

«Ήταν για καλό, γιατί τελικά η δημοσιότητα βοηθάει. Ήταν το λιθαράκι όλο αυτό για να έρθει μπροστά του η αναζήτηση», τόνισε, ευχαριστώντας την εκπομπή για τη συμβολή της.

Η αδελφή του περιέγραψε με συγκίνηση σε δημοσιογράφο της εκπομπής όλα όσα της εξιστόρησε ο ίδιος μετά την επιστροφή του, αλλά και τον αγώνα που έδωσαν οι δικοί του άνθρωποι για να τον εντοπίσουν.

«Εκείνος ζούσε τη δική του Οδύσσεια κι εμείς τη δική μας αγωνία…»

«Πραγματικά, δόξα τω Θεώ, η χαρά μας και η ανακούφιση που νιώσαμε είναι απερίγραπτη. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία, η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς και φίλοι για την τύχη του, αν ζει», ανέφερε η αδελφή του.

Όσο ο Ιωσήφ περιπλανιόταν σε μια ξένη χώρα, αδυνατώντας να επικοινωνήσει με τους δικούς του, η οικογένειά του κινητοποιούσε κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για τον εντοπισμό του.

Το ελληνικό προξενείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, η Interpol, οι διπλωματικές Αρχές, το Silver Alert, τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και η κουρδική κοινότητα συνέδραμαν στις προσπάθειες αναζήτησης. Το θέμα της εξαφάνισής του έφτασε, μάλιστα, μέχρι την τουρκική Εθνοσυνέλευση, έπειτα από παρέμβαση Κούρδου βουλευτή.

Με τα πόδια προς τον Πόντο – «Τα παπούτσια του είχαν λιώσει…»

Χωρίς επαρκή χρήματα για τις μετακινήσεις του και χωρίς να καταφέρει να αποκτήσει κάρτα SIM για το κινητό του, ο Ιωσήφ πήρε μια απόφαση που θα τον οδηγούσε σε μια πρωτοφανή περιπέτεια: να φτάσει στον Πόντο με τα πόδια.

«Εγώ νόμιζα, λέει, είναι κοντά. Έτσι, Θεσσαλονίκη – Αθήνα», είπε στην αδελφή του εξιστορώντας την περιπέτεια του.

Ακολουθώντας τις οδικές πινακίδες προς τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, διέσχισε βουνά και περπάτησε εκατοντάδες χιλιόμετρα με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα. Κοιμόταν στην ύπαιθρο και ζητούσε με νοήματα από τους κατοίκους λίγη τροφή.

«Τα παπούτσια του είχαν λιώσει. Είναι πολύ συγκλονιστικό τώρα και μόνο που το σκέφτομαι», είπε η αδελφή του.

Κάτοικοι των περιοχών από τις οποίες περνούσε τού πρόσφεραν παπούτσια, ρούχα, φαγητό και χρήματα. Άλλοι τον μετέφεραν με τα αυτοκίνητά τους, προσπαθώντας να τον βοηθήσουν να φτάσει στον προορισμό του.

Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μαύρης Θάλασσας τού έδωσαν χρήματα και του εξασφάλισαν εισιτήριο λεωφορείου. Όταν όμως έφτασε στον προορισμό του, διαπίστωσε απογοητευμένος ότι αντί για τη Σαμψούντα είχε επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Στην Κωνσταντινούπολη ο μοναχός περιφερόταν από περιοχή σε περιοχή, ζώντας ουσιαστικά ως άστεγος. Κοιμόταν σε παγκάκια, πλατείες και σε σταθμό του μετρό, ενώ χρειάστηκε να δεχθεί και νοσοκομειακή φροντίδα. Η περιπέτειά του πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν έπεσε θύμα κλοπής. Έχασε το διαβατήριό του, την ταυτότητά του και την τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα.

Απογοητευμένος, αλλά αποφασισμένος να πραγματοποιήσει το προσκύνημά του, ξεκίνησε και πάλι με τα πόδια για τον Πόντο.

Οι 97 άνθρωποι που του άπλωσαν το χέρι – «Σε αγαπάμε, θα μας λείψεις…»

Μέσα από την περιπέτεια του μοναχού αναδείχθηκε και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία αλληλεγγύης, πέρα από σύνορα, γλώσσες και θρησκείες. Ο ίδιος απαρίθμησε στην αδελφή του 97 ανθρώπους που τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης περιπλάνησής του. Ανθρώπους που δεν γνώριζαν ποιος ήταν, δεν μιλούσαν τη γλώσσα του, αλλά του πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, anikolouli.gr.

«Εισέπραξε πολλή αγάπη από τους Τούρκους εκεί. Πολλή αγάπη. Συγκινήθηκε. Και τον αγαπήσανε», ανέφερε η αδελφή του.

Η πιο συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε όταν οι αστυνομικοί έφτασαν για να τον παραλάβουν. Άνθρωποι από τα καταστήματα της περιοχής, που τον είχαν γνωρίσει και φροντίσει, έτρεξαν κοντά του, τον αγκάλιασαν και τον αποχαιρέτησαν στη δική τους γλώσσα.

«Σε αγαπάμε, θα μας λείψεις…»

Τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή του, ο Ιωσήφ βρίσκεται και πάλι κοντά στους αγαπημένους του. Η αδελφή του, έχοντας βιώσει τον εφιάλτη της αναζήτησης ενός αγνοούμενου ανθρώπου, έστειλε μέσα από το «Τούνελ» μια ευχή σε όλες τις οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους:

«Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο που ψάχνει τον άνθρωπό του, να βρει τον άνθρωπό του ακριβώς έτσι, όπως τον βρήκαμε κι εμείς».

Μια Οδύσσεια με ευτυχισμένο τέλος. Μια ιστορία που, μέσα από τις κακουχίες, την αγωνία και την αβεβαιότητα, ανέδειξε τη δύναμη της ανθρώπινης καλοσύνης.