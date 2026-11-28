Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην Κροατία ο θάνατος ενός 32χρονου ασθενούς σε ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού φέρονται να άσκησαν υπερβολική βία σε βάρος του.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο διέρρευσε στη δημοσιότητα, καταγράφει σκηνές βίαιης μεταχείρισης του ασθενούς, ενώ η υπόθεση έχει οδηγήσει σε συλλήψεις, παραιτήσεις και μαζικές διαδηλώσεις.

Το περιστατικό έχει ανοίξει παράλληλα τη συζήτηση για τις συνθήκες νοσηλείας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στις ψυχιατρικές δομές της χώρας, καθώς μετά τη δημοσιοποίησή του ακολούθησαν καταγγελίες και από πρώην νοσηλευόμενους για ανάλογες πρακτικές.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και οι συλλήψεις

Ο 32χρονος Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, πρώην αθλητής, πέθανε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με το οκτάλεπτο βιντεοληπτικό υλικό που διέρρευσε, μέλη του προσωπικού εμφανίζονται να τον χτυπούν στο στήθος και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, ενώ εκείνος προσπαθεί να απελευθερωθεί από τους ιμάντες με τους οποίους ήταν δεμένος στο κρεβάτι.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, ενώ μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού συνελήφθησαν. Παράλληλα, σύσσωμη η διοίκηση της ψυχιατρικής κλινικής υπέβαλε την παραίτησή της.

🇭🇷 | Ocho trabajadores de un hospital psiquiátrico han sido arrestados en Croacia por cargos de asesinato después de que surgieran imágenes de un paciente siendo golpeado y asfixiado. La posterior muerte del hombre ha desencadenado protestas, con manifestantes exigiendo rendición de cuentas. https://t.co/10FvymXqux — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 23, 2026

«Σε 40 χρόνια αστυνομικού ρεπορτάζ, σπάνια έχω δει κάτι τόσο φρικτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δημοσιογράφος Ντούσαν Μίλιους της εφημερίδας Jutarnji list, η οποία αποκάλυψε την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η εφημερίδα δέχθηκε πλήθος μαρτυριών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι είχαν βιώσει ανάλογες συμπεριφορές στην ίδια δομή.

Νέες καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών

Σοβαρή είναι η μαρτυρία ενός 49χρονου πρώην ασθενούς της κλινικής, ο οποίος μίλησε στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως υποστήριξε, το 2023 είχε υποστεί βίαιη μεταχείριση από νοσηλευτή, ενώ ήταν δεμένος στο κρεβάτι του.

«Με έπνιγε με μαξιλάρι» και «με χτυπούσε πάνω από αυτό», περιέγραψε, αναφερόμενος στις πρακτικές που, όπως καταγγέλλει, εφαρμόστηκαν σε βάρος του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι σε μεταγενέστερο περιστατικό ο νοσηλευτής πίεσε τον αγκώνα του στον λαιμό του, συνοδεύοντας την ενέργεια αυτή με απειλές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο εργαζόμενος τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη αναφορά, λέγοντάς του ότι «τα πράγματα μόνο χειρότερα θα μπορούσαν να γίνουν».

Το AFP ανέφερε ότι επικοινώνησε με το νοσοκομείο ζητώντας σχόλιο για τις καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

«Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό»

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες και στον νοσηλευτικό κλάδο της Κροατίας.

Ο σύλλογος νοσηλευτών της χώρας χαρακτήρισε το βίντεο «εξαιρετικά ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι οι μέθοδοι περιορισμού που καταγράφονται ήταν απαγορευμένες και αντίθετες με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κροατικής Ένωσης Συλλόγων Ψυχικής Υγείας (SUMEZ), Ντάβορκα Βούκαντιν, δήλωσε στο AFP ότι η χρήση βίας στην ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ δεν αποτελούσε μεμονωμένο περιστατικό.

Όπως επισήμανε, αρκετές ψυχιατρικές δομές αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης, ενώ τα δικαιώματα των ασθενών δεν προστατεύονται επαρκώς.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι ο φόβος ενδεχόμενης κακομεταχείρισης μπορεί να αποτρέψει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας από το να αναζητήσουν την απαραίτητη βοήθεια.

Χιλιάδες διαδηλωτές με λευκά μαξιλάρια στους δρόμους

Ο θάνατος του 32χρονου έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στην κροατική κοινωνία, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οικογένειας του Πέρις, η οποία ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν λευκά μαξιλάρια, ορισμένα από τα οποία έφεραν αποτυπώματα που παρέπεμπαν σε ματωμένα χέρια, μετατρέποντας το αντικείμενο σε σύμβολο διαμαρτυρίας για τις συνθήκες θανάτου του 32χρονου.

«Το μαξιλάρι μπαίνει κάτω από το κεφάλι του ασθενή, όχι πάνω στο πρόσωπό του. Υψώνοντας χιλιάδες μαξιλάρια, ας απαιτήσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό!», ανέφερε η οικογένειά του σε ιστότοπο που δημιουργήθηκε στη μνήμη του.

Croatians rally in Zagreb demanding justice over death of 32-year-old Kristian Josip Peris in psychiatric hospital after surveillance footage showed staff holding pillow over restrained patient https://t.co/y6QClCYqwL — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 22, 2026

Έκθεση-καμπανάκι για τις πρακτικές περιορισμού στις ψυχιατρικές δομές

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο και τις σοβαρές επισημάνσεις που είχε διατυπώσει ήδη από το 2023 η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).

Σε έκθεσή της για τρία ψυχιατρικά ιδρύματα της Κροατίας, η Επιτροπή είχε καταγράψει πρακτικές περιορισμού ασθενών που χαρακτηρίζονταν «υπερβολικές, πολύ συχνές και παρατεταμένες άνευ λόγου».

Μεταξύ των περιστατικών που καταγράφονταν ήταν και η ακινητοποίηση ασθενούς για 208 συνεχόμενες ώρες, δηλαδή για περισσότερες από οκτώ ημέρες.

Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν τις χρόνιες αδυναμίες στην προστασία των δικαιωμάτων των νοσηλευομένων και εντείνουν τα ερωτήματα για την εποπτεία των ψυχιατρικών δομών.

«Ένας νέος άνθρωπος πέθανε βίαια, σε ένα μέρος όπου θα έπρεπε να είχε λάβει βοήθεια», δήλωσε συγκινημένη η Ντράγκιτσα Χόρβατ, η οποία συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ζάγκρεμπ.

«Ελπίζω απλώς αυτή η τραγωδία να αποτελέσει αφορμή για να αλλάξει κάτι», πρόσθεσε.

Thousands gathered in Croatia’s capital to protest over the death of 32-year-old Kristian Josip Peris in a psychiatric hospital, demanding accountability for those responsible and better regulation of treatments in hospitals https://t.co/uvqnlgrnn9 https://t.co/o6GEOdWD5x — Reuters (@Reuters) November 22, 2026

Η οικογένεια του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις ζητά δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα καλείται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 32χρονος και να διερευνήσει τις ευθύνες για τις πρακτικές που καταγράφονται στο βίντεο.