Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τη συνδρομή του ΝΑΤΟ ζητεί η Ρουμανία για να αντιμετωπίσει τις υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Νταν Νεκουλάεσκου.

«Μέχρι στιγμής, το θέμα αυτό αποτελεί εθνική υπόθεση στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Νταν Νεκουλάεσκου στην εφημερίδα «Die Welt».«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια κοινή εικόνα της κατάστασης και πρέπει να αναζητούμε συστηματικά τις συνδέσεις», υπογράμμισε και διερωτήθηκε: Μήπως πίσω από τις επιθέσεις στη Γερμανία, την Εσθονία ή τη Ρουμανία βρίσκονται οι ίδιοι δράστες;».

«Ορισμένοι σύμμαχοι υποστηρίζουν την προσέγγιση που θέλει την άμυνα να αποτελεί επιχειρησιακό καθήκον του ΝΑΤΟ. Άλλοι την απορρίπτουν, καθώς διαβλέπουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης με τη Ρωσία», ανέφερε.

Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον αποκλειστικό έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας. «Υποτίθεται ότι κανείς άλλος δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί. Ωστόσο, εμείς είμαστε εκεί: η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ουκρανία και άλλες χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε, αλλά και το δικαίωμα στην ειρήνη», τόνισε ο Νταν Νεκουλάεσκου, υπογραμμίζοντας ότι «η Μαύρη Θάλασσα εξελίσσεται σε αδύναμο σημείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

«Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουμε τόσα περιστατικά που αποδίδουμε στη Ρωσία: επιθέσεις με drones, ναρκοπέδια, επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Νταν Νεκουλάεσκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υβριδικές επιθέσεις μπορεί να λάβουν τη μορφή στρατιωτικών, οικονομικών, πληροφοριακών και προπαγανδιστικών επιχειρήσεων. Τα εχθρικά κράτη συχνά αποκρύπτουν τη συμμετοχή τους. Μπορεί επίσης να πρόκειται για κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην επηρεασμό της κοινής γνώμης.

Υπενθυμίζουμε ότι εμπορικά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας έχουν δεχτεί πρόσφατα επανειλημμένες επιθέσεις από drone που υποπτεύονται ότι είναι ρωσικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες από τις επιθέσεις, ενώ κάποια πλοία βυθίστηκαν. Το ΝΑΤΟ αντιδρώντας έχει εντείνει τις αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες του.