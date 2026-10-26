Ρουμανία: Δίκτυο δολιοφθορών που συντόνιζε η Ρωσία πίσω από πυρκαγιά κοντά σε εργοστάσιο όπλων – Συλλήψεις στη Γερμανία

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Ένα δίκτυο δολιοφθορών που φέρεται να συντονιζόταν από τη Ρωσία και σχεδίαζε επιθέσεις σε στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη αποκάλυψαν οι ρουμανικές Αρχές, συνδέοντάς το με πυρκαγιά που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο σε βιομηχανική περιοχή του Μπρασόβ, κοντά σε εγκαταστάσεις κρατικής εταιρείας παραγωγής όπλων.

Σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο AGERPRES, η Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) και η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας (SRI) ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (26/10) ότι εντόπισαν την εμπλοκή τριών αλλοδαπών, δύο υπηκόων Λευκορωσίας και ενός υπηκόου Ουκρανίας, οι οποίοι διαμένουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε δίκτυο που λάμβανε οδηγίες από τη Ρωσία και συνδέεται με την πυρκαγιά της 14ης Σεπτεμβρίου 2026, σε βιομηχανική εγκατάσταση του Μπρασόβ, κοντά στην εταιρεία CARFIL SA, θυγατρική της κρατικής βιομηχανίας όπλων ROMARM.

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Δύο συλλήψεις στη Γερμανία και τρίτος ύποπτος στην Πολωνία

Η έρευνα των ρουμανικών Αρχών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DIICOT, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν στην έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης για δύο από τους κατηγορουμένους.

Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Γερμανία, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, ενώ, σύμφωνα με τις ρουμανικές Αρχές, προετοίμαζαν παρόμοιες ενέργειες.

Τη Δευτέρα εκδόθηκε και τρίτο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για έναν ακόμη κατηγορούμενο, ο οποίος έχει εντοπιστεί στην Πολωνία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για το αδίκημα της απόπειρας πράξεων δολιοφθοράς, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση των τριών κατηγορουμένων στη Ρουμανία.

Η DIICOT διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ύποπτοι είχαν στοχοποιήσει και άλλες εγκαταστάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στόχαστρο εργοστάσια όπλων και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με εγχώριες και ξένες υπηρεσίες, εντόπισε ένα ευρύτερο δίκτυο δολιοφθορών που συντονιζόταν από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Οι συντονιστές στη Ρωσική Ομοσπονδία είχαν ορίσει μια εκτενή σειρά στόχων στην περιοχή: κρατικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, καθώς και άλλους στόχους στρατιωτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της SRI.

Κατά τις ρουμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας επιχειρήσεων δολιοφθοράς που αποδίδεται στη Ρωσία και εκτείνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Μάλιστα, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2026 αποκάλυψαν και άλλες απόπειρες επιθέσεων σε στόχους στη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων διεθνείς στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη SRI, σκοπός αυτών των ενεργειών είναι ο εκφοβισμός, η αποδυνάμωση των αμυντικών δυνατοτήτων και ο περιορισμός της συμβολής των στοχοποιημένων κρατών στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια.

Πώς στρατολογούσε το δίκτυο: Από φωτογραφίες εγκαταστάσεων μέχρι εμπρησμούς

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απηύθυνε η ρουμανική Υπηρεσία Πληροφοριών για τις μεθόδους στρατολόγησης ατόμων που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Όπως εξηγεί, η στρατολόγηση πραγματοποιείται συχνά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την αρχική προσέγγιση να περιλαμβάνει προσφορές χρημάτων για φαινομενικά αθώες εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί αρχικά να καλούνται να παρακολουθήσουν ή να φωτογραφίσουν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, έναντι οικονομικής αμοιβής.

Στη συνέχεια, όμως, οι αποστολές γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες και μπορεί να περιλαμβάνουν καταστροφές, εμπρησμούς ή ακόμη και δολοφονίες.

Σύμφωνα με τη SRI, όταν κάποιο από τα στρατολογημένα άτομα αρνείται να συνεχίσει, οι συντονιστές ενδέχεται να καταφύγουν σε πιέσεις και εκβιασμούς.

Τα δίκτυα αυτά εκμεταλλεύονται κυρίως οικονομικές δυσκολίες, εξαρτήσεις ή προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα των ατόμων που προσεγγίζουν.

Για να αποκρύπτουν την ταυτότητα και τις μετακινήσεις τους, τα μέλη τους χρησιμοποιούν συχνά μεταφορικά μέσα, καταλύματα και τρόπους πληρωμής καταχωρισμένους σε άλλα ονόματα, καθώς και τηλεφωνικές κάρτες από τρίτες χώρες και εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας.

Η υπηρεσία διευκρινίζει, πάντως, ότι κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη εμπλοκής σε δολιοφθορά και ότι απαιτείται συνολική αξιολόγηση των στοιχείων.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τη SRI, τη DIICOT, τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και το υπουργείο Εσωτερικών της Ρουμανίας, με στόχο τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στις επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί στη χώρα.