Ρωσία: Ηλικιωμένη επιτέθηκε με γροθιές και μπαστούνι σε γειτόνισσά της επειδή βγήκε από το σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ δύο ηλικιωμένων γυναικών σημειώθηκε στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας, όταν μία γυναίκα επιτέθηκε στη γειτόνισσά της μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας, χτυπώντας την αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια με το ίδιο της το μπαστούνι.
Το βίντεο από την επίθεση κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για τη βιαιότητα του επεισοδίου.
Της άρπαξε το μπαστούνι και συνέχισε να τη χτυπά
Σύμφωνα με το NEXTA, η ηλικιωμένη φέρεται να εξοργίστηκε επειδή η γειτόνισσά της είχε βγει από το διαμέρισμά της.
Η γυναίκα επιτέθηκε αρχικά με γροθιές στην άλλη ηλικιωμένη και στη συνέχεια της άρπαξε το μπαστούνι που χρησιμοποιούσε για να μετακινείται, συνεχίζοντας να τη χτυπά επανειλημμένα.
«Γιατί δεν μπορείς απλώς να μείνεις στο σπίτι σου;», φέρεται να φώναξε στην ηλικιωμένη, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του NEXTA, στο X.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση ή για το εάν οι τοπικές Αρχές έχουν παρέμβει για το περιστατικό.
🥊 “Why the f*ck can’t you just stay home?” — In Russia’s Krasnoyarsk, an elderly woman beat up another pensioner simply for daring to leave her apartment
The aggressive pensioner first attacked her neighbor with her fists, then snatched away her walking cane and continued beating her with it.
Just look at the level of hatred Russian grannies have for everyone around them 🤦♂️
— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026