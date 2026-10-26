Ρωσία: Ηλικιωμένη επιτέθηκε με γροθιές και μπαστούνι σε γειτόνισσά της επειδή βγήκε από το σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα περιστατικό βίας μεταξύ δύο ηλικιωμένων γυναικών σημειώθηκε στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας, όταν μία γυναίκα επιτέθηκε στη γειτόνισσά της μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας με γροθιές και το μπαστούνι της. Σύμφωνα με αναφορές, αφορμή για την επίθεση στάθηκε το γεγονός ότι το θύμα είχε βγει από το διαμέρισμά του. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας της παθούσας, καθώς και αν έχει υπάρξει επίσημη παρέμβαση των τοπικών Αρχών.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @nexta_tv/X
Πηγή: @nexta_tv/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ δύο ηλικιωμένων γυναικών σημειώθηκε στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας, όταν μία γυναίκα επιτέθηκε στη γειτόνισσά της μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας.
  • Η γυναίκα επιτέθηκε αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια άρπαξε το μπαστούνι της άλλης ηλικιωμένης συνεχίζοντας να τη χτυπά, καθώς εξοργίστηκε επειδή είχε βγει από το διαμέρισμά της.
  • Το βίντεο από την επίθεση κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ δύο ηλικιωμένων γυναικών σημειώθηκε στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας, όταν μία γυναίκα επιτέθηκε στη γειτόνισσά της μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας, χτυπώντας την αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια με το ίδιο της το μπαστούνι.

Το βίντεο από την επίθεση κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για τη βιαιότητα του επεισοδίου.

Της άρπαξε το μπαστούνι και συνέχισε να τη χτυπά

Σύμφωνα με το NEXTA, η ηλικιωμένη φέρεται να εξοργίστηκε επειδή η γειτόνισσά της είχε βγει από το διαμέρισμά της.

Η γυναίκα επιτέθηκε αρχικά με γροθιές στην άλλη ηλικιωμένη και στη συνέχεια της άρπαξε το μπαστούνι που χρησιμοποιούσε για να μετακινείται, συνεχίζοντας να τη χτυπά επανειλημμένα.

«Γιατί δεν μπορείς απλώς να μείνεις στο σπίτι σου;», φέρεται να φώναξε στην ηλικιωμένη, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του NEXTA, στο X.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση ή για το εάν οι τοπικές Αρχές έχουν παρέμβει για το περιστατικό.

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