Ουκρανία: «Έναν μήνα περιμένουμε την υπογραφή Χέγκσεθ για τους Patriot», καταγγέλλει ο Ζελένσκι – Οι πύραυλοι έχουν ήδη πληρωθεί

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Σχεδόν έναν μήνα περιμένει η Ουκρανία την έγκριση της Ουάσινγκτον για την αποστολή κρίσιμης σημασίας πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και NASAMS, όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα (26/10) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η καθυστέρηση καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και πολιτικών υποδομών, ενώ η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του αναμένει εδώ και εβδομάδες την υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προκειμένου να προχωρήσουν οι παραδόσεις πυραύλων για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Συγκεκριμένα, περιμένουμε σχεδόν έναν μήνα την υπογραφή του κ. Χέγκσεθ για τους πυραύλους των συστημάτων Patriot και NASAMS. Έδωσα εντολή στην ομάδα μας να θέσει ξανά το ζήτημα στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Reuters και το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, οι δηλώσεις έγιναν μετά από σύσκεψη του προέδρου με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με αντικείμενο τις προμήθειες οπλισμού από τους συμμάχους και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις.

Kyiv Independent: Οι πύραυλοι έχουν ήδη πληρωθεί από τους συμμάχους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που δημοσίευσε το ουκρανικό μέσο Kyiv Independent, σύμφωνα με τις οποίες η καθυστέρηση αφορά σημαντική παρτίδα πυραύλων Patriot, την οποία έχουν ήδη χρηματοδοτήσει σύμμαχοι της Ουκρανίας.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ του, στις 19 Οκτωβρίου, το μέσο είχε αποκαλύψει, επικαλούμενο Ουκρανούς κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι ο Χέγκσεθ δεν είχε ακόμη εγκρίνει τη μεταφορά των συγκεκριμένων πυραύλων.

Ένας από τους αξιωματούχους υποστήριξε ότι τα σχετικά συμβόλαια βρίσκονται στο γραφείο του Αμερικανού υπουργού, χωρίς εκείνος να έχει υπογράψει την έγκρισή τους.

Άλλος υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος περιέγραψε την ποσότητα των πυραύλων που αναμένουν έγκριση ως «σημαντική», χωρίς να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό τους για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες στο Κίεβο ότι η καθυστέρηση ενδέχεται να συνδέεται με πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος είχε απορρίψει τους σχετικούς ισχυρισμούς, ενώ εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ είχαν επισημάνει ότι οι παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία συνεχίζονται και ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα πολιτική παρέμβαση.

Μόλις 12 πύραυλοι Patriot τον μήνα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Η ουκρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την ανάγκη ενίσχυσης των αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για τις πόλεις και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδίδουν στην Ουκρανία μόλις 12 πυραύλους αναχαίτισης Patriot κάθε μήνα.

Τα συστήματα Patriot αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα αντιμετώπισης των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Η Ουκρανία επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετα αποθέματα πυραύλων PAC-2 και PAC-3 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές χώρες και άλλους εταίρους που διαθέτουν τέτοια οπλικά συστήματα.

Μέρος των αμερικανικών προμηθειών χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), στο πλαίσιο του οποίου σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες με άλλες χώρες για την εξασφάλιση πυραύλων συνεχίζονται, παράλληλα με τις προσπάθειες να επιταχυνθούν οι αμερικανικές εγκρίσεις.

Η παραδοχή Ρούμπιο και η ένταση στις σχέσεις Κιέβου – Ουάσινγκτον

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι ενδέχεται να μην έχει παραδοθεί μια παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε πολιτικούς λόγους.

Το ζήτημα προστίθεται στις εντάσεις που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με τις προμήθειες ντίζελ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ασκήσει κριτική στην Ουκρανία για τη συνέχιση των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, τις οποίες η κυβέρνησή του συνδέει με την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Η ουκρανική πλευρά, από την άλλη, θεωρεί τις επιθέσεις αυτές μέρος της προσπάθειας περιορισμού της δυνατότητας της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυραύλων έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά διαφωνιών για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Τα προβλήματα με τις αμερικανικές πληροφορίες και το Starshield

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Κίεβο έχει αναφέρει προβλήματα τόσο στην πρόσβαση σε αμερικανικές πληροφορίες για επικείμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις όσο και στη λειτουργία του στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX.

Οι περιορισμοί στη λειτουργία του Starshield είχαν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η εντολή για τον περιορισμό της λειτουργίας του συστήματος προήλθε από τον Λευκό Οίκο, ενώ ο Ίλον Μασκ και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν διατυπώσει αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με το ποιος είχε τη δυνατότητα να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Ωστόσο, την Κυριακή (25/10), ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η παροχή αμερικανικών προειδοποιήσεων για επικείμενες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους είχε αποκατασταθεί πλήρως.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η λειτουργία του Starshield είχε επανέλθει από το πρωί του Σαββάτου, επιτρέποντας ξανά τη χρήση του συστήματος στις επιχειρησιακές ταχύτητες που χρειάζονται οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές με τις συνομιλίες που είχε προηγουμένως με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Όσλο.

Παρά την αποκατάσταση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, το ζήτημα των πυραύλων Patriot και NASAMS παραμένει σε εκκρεμότητα.

Προετοιμασίες για τον χειμώνα και νέα συνάντηση του Ραμστάιν

Σύμφωνα με το Ukrinform, στη σύσκεψη της Δευτέρας εξετάστηκε επίσης η κατάσταση του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, μετά τα αλλεπάλληλα ρωσικά πλήγματα.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τα συνεργεία επισκευών και τις ενεργειακές εταιρείες που εργάζονται σχεδόν αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών, σημειώνοντας ότι αξιοποιούνται τα διαθέσιμα αποθέματα εξοπλισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης αναπλήρωσης αυτών των αποθεμάτων, καθώς η χώρα εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε και η προετοιμασία της επόμενης συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστής ως σχήμα Ραμστάιν, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να επιταχυνθεί η υλοποίηση αποφάσεων για στρατιωτική βοήθεια που παραμένουν σε εκκρεμότητα, τονίζοντας ότι κάθε πακέτο υποστήριξης μπορεί να συμβάλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών.

Με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται και την ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας να γίνεται ολοένα πιο επιτακτική, το Κίεβο επιδιώκει πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις από την Ουάσινγκτον, ώστε να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις οι παραδόσεις των πυραύλων.