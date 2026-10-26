Τρίκαλα: Νεκρός 60χρονος σε κτηνοτροφική μονάδα

Στην Πηνειάδα Τρικάλων εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2026 ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, πατέρας τριών παιδιών, σε μαντρί που δεν ανήκε στη δική του εγκατάσταση. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υποστεί σοβαρές απώλειες στο ζωικό του κεφάλαιο από ασθένεια και από πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 200 πρόβατα στη μονάδα του. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πηνειάδας Τρικάλων η είδηση του θανάτου ενός 60χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε μαντρί, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει περίπου 200 πρόβατα από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα του, έχοντας ήδη υποστεί προηγούμενες απώλειες από ασθένεια.
  • Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πηνειάδας Τρικάλων, η είδηση του θανάτου ενός 60χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2026.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, ζούσε στην περιοχή μαζί με τη σύζυγο και την οικογένειά του, έχοντας ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με το Trikalain.gr, o 60χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 18:00, σε μαντρί που δεν ανήκε στη δική του κτηνοτροφική εγκατάσταση. Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι τελευταίες ημέρες για τον κτηνοτρόφο, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (23/10/2026), είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στη μονάδα του, με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 200 πρόβατα.

Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα είχε υποστεί και άλλες σοβαρές απώλειες στο ζωικό του κεφάλαιο, εξαιτίας ασθένειας, γεγονός που είχε επιβαρύνει σημαντικά, την κτηνοτροφική του δραστηριότητα.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ