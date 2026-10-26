Τρίκαλα: Νεκρός 60χρονος σε κτηνοτροφική μονάδα

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Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Πηνειάδας Τρικάλων, η είδηση του θανάτου ενός 60χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2026.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, ζούσε στην περιοχή μαζί με τη σύζυγο και την οικογένειά του, έχοντας ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με το Trikalain.gr, o 60χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 18:00, σε μαντρί που δεν ανήκε στη δική του κτηνοτροφική εγκατάσταση. Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι τελευταίες ημέρες για τον κτηνοτρόφο, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (23/10/2026), είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στη μονάδα του, με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 200 πρόβατα.

Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα είχε υποστεί και άλλες σοβαρές απώλειες στο ζωικό του κεφάλαιο, εξαιτίας ασθένειας, γεγονός που είχε επιβαρύνει σημαντικά, την κτηνοτροφική του δραστηριότητα.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.