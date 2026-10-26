Θεσσαλονίκη: Το δις εξαμαρτείν μέσα σε 2 μήνες για 60χρονο οδηγό – Συνελήφθη ξανά να οδηγεί μεθυσμένος

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Το δις εξαμαρτείν για έναν 60χρονο στην Περαία Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής να οδηγεί μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, παρότι του είχαν αφαιρεθεί για την ίδια παράβαση μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων και περιπολιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 60χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης και το όχημα κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες.

Συνελήφθη ξανά να οδηγεί μεθυσμένος

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των Αρχών, η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες κυκλοφορίας είχαν αφαιρεθεί τον Αύγουστο του 2026 από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, και πάλι λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 60χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.