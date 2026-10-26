«Χωριάτικο» και Pizza Fan: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στις 2 υποθέσεις φορολογικής απάτης

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης στις αλυσίδες καταστημάτων «Χωριάτικο» και Pizza Fan, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Την απόφαση υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με στόχο να αποτραπεί κάθε δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ερευνώνται για τις δύο υποθέσεις.

Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan

Ωστόσο, ο κύριος Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Pizza Fan: Απολογούνται οι πρώτοι 10 εκ των 23 κατηγορουμένων

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Δευτέρας (26/10) οι πρώτοι 10 εκ των 23 κατηγορουμένων για την υπόθεση της αλυσίδας πιτσαρίας Pizza Fan, που αφορά σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με εκτιμώμενο ύψος 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο, οπότε πρόκειται να απολογηθεί η δεύτερη ομάδα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα βρεθούν αύριο στα δικαστήρια είναι ο θεωρούμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και εκείνοι που, κατά τη δικογραφία, είχαν κεντρικό ρόλο στο πλευρό του.

Τα ευρήματα στο σπίτι του επιχειρηματία

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις έρευνες στο σπίτι του επιχειρηματία εντοπίστηκε συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών, κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια σε συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η φοροδιαφυγή, με τη χρήση εικονικών κερασμάτων και πρακτικών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.

Νέοι διάλογοι «καίνε» το κύκλωμα – Οι απειλές σε όσους δεν συμμετείχαν στο «κέρασμα»

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα της αλυσίδας. Έτσι οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να παρακολουθούν τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να διανέμουν ανάλογα τα παράνομα κέρδη. Σε όσους αρνούνταν να συνεργαστούν, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ασκούσε πιέσεις, ώστε να ακολουθούν όλοι οι διαχειριστές καταστημάτων του δικτύου την ίδια λογική. Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν κυμαίνεται περίπου στο 20%, ενώ την επίβλεψη του συστήματος είχε αναλάβει το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Από την παρακολούθηση των αρχών καταγράφηκαν συνομιλίες που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Τηλεφωνική συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, για ποιο λόγο ορισμένα καταστήματα δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα «κεράσματος» στο take away:

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Απλά να έχουμε μια κατάσταση Ποιοι δεν το χρησιμοποιούν.

Απλά να έχουμε μια κατάσταση Ποιοι δεν το χρησιμοποιούν. Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Ε, καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα, θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ… ναι, δεν θέλει, Φοβάται το προσωπικό.

Ε, καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα, θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ… ναι, δεν θέλει, Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Αν είναι ξέρω εγώ. Κάποιος άλλος, όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Πες του να μας βγάλει μια λίστα με αυτούς που δεν χρησιμοποιούνε.

Αν είναι ξέρω εγώ. Κάποιος άλλος, όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Δεν παίζουν μπάλα το «ΤΑΚΕ» ναι.

Δεν παίζουν μπάλα το «ΤΑΚΕ» ναι. Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε. Δεν είναι πάρα πολλοί πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι τον Κ… πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην Pizza Fan.

Συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με διαχειριστή καταστημάτων και υπάλληλο του λογιστηρίου, όπου ο πρώτος ζητά ενημέρωση για τα κεράσματα και τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία εμφανίζουν αύξηση:

Διαχειριστής: Και να σου πω και για τα κεράσματα, Λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν, τα κεράσματα του Ιουλίου είναι 146.000 ευρώ σαν σύνολο, όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα 80 και στα 90.000 ευρώ.

Και να σου πω και για τα κεράσματα, Λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν, τα κεράσματα του Ιουλίου είναι σαν σύνολο, όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα 80 και στα 90.000 ευρώ. Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: ΟΚ.

Συνομιλία του διευθυντή λειτουργίας της εταιρείας με τον φερόμενο ως υπαρχηγό, για τις αλλαγές στο σύστημα, λόγω των οποίων, όπως αναφέρει ο υπαρχηγός, θα πρέπει να μειωθεί η κερδοφορία των καταστημάτων εφόσον ανέβει το ποσοστό των κερασμάτων, και για τον τρόπο που ενημερώνονται σταδιακά τα καταστήματα:

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Στη συνάντηση του δικτύου κάνε μια ψιλοκουβέντα. Πες μάγκες το νου σας, προσεκτικά, Πάμε λίγο όμορφα, Έλα, ξυπνάτε. Bάλτε μου κι αυτό, βάλτε κι εκείνο να το φέρουμε σε μια ευθεία. Διευθυντής: Σου χω πει ότι το κάνω. Εντάξει, θα τα πούμε από το τηλέφωνο. Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Θα τα πούμε από κοντά αυτά, δεν έχει νόημα. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα.



«Χωριάτικο»: Πώς η «μαγιά» της απάτης «φούσκωνε» τα «ψωμιά» της φοροδιαφυγής στους φούρνους – Δίκτυο 200 εταιρειών, ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ και δεκάδες συλλήψεις

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών διερευνούν οι ελληνικές Αρχές, με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να συνδέεται με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις.

Η έρευνα διεξάγεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και αφορά περισσότερες από 200 εταιρείες, εκατοντάδες καταστήματα και πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του δικτύου. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Με λίγα λόγια, οι Αρχές ερευνούν το πώς η «μαγιά» της απάτης «φούσκωνε» τα ψωμιά της φοροδιαφυγής στους φούρνους της αλυσίδας και «διαπερνούσε» τις υπόλοιπες πιο προσοδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η σύλληψη του επιχειρηματία στα Ιωάννινα

Ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, 57 ετών, συνελήφθη στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι Αρχές φέρεται να επιτάχυναν την επιχείρηση για τη σύλληψή του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι επρόκειτο να μετακινηθεί προς την Αλβανία, με πιθανό τελικό προορισμό το Ντουμπάι, όπου φέρεται να διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια προς το Ντουμπάι μέσω Αλβανίας, παρά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, του είχε επιβληθεί στο πλαίσιο παλαιότερης υπόθεσης.

Δημογλίδου: «Έχουν ξεπεράσει τις 50 οι συλλήψεις – Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τα αδικήματα»

«Έχουν ξεπεράσει πλέον τις 50 οι συλλήψεις. Είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες αυτή τη στιγμή για την εμπλοκή τους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Το παρελθόν του επιχειρηματία Γιαννακόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας της αλυσίδας αρτοποιείων έχει βεβαρημένο παρελθόν, καθώς φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε υπόθεση trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, με την τρέχουσα έρευνα να τον συνδέει εκ νέου με αντίστοιχες κατηγορίες μαστροπείας.

Οι 200 εταιρείες και το υπό διερεύνηση επιχειρηματικό δίκτυο

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει τόσο νόμιμες επιχειρήσεις όσο και εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας ή της οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν οι εταιρείες στα επίσημα μητρώα, καθώς και στο ποιοι ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκηση και είχαν τον έλεγχο των οικονομικών τους. Οι ελεγκτές εξετάζουν τις εταιρικές σχέσεις, τις μεταβιβάσεις μετοχών, τις τραπεζικές κινήσεις και τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν κοινά κέντρα ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται η πιθανή χρήση «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εκπρόσωποι εταιρειών, ενώ ενδέχεται να μην ασκούν τον πραγματικό οικονομικό έλεγχο.

Πώς λειτουργούν τα σχήματα εικονικών συναλλαγών

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικές αρχές στην ανίχνευση φορολογικών παραβάσεων σε επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο καθημερινών συναλλαγών, όπως οι φούρνοι και οι επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του μηχανισμού που εξετάζεται σε τέτοιες υποθέσεις, μία επιχείρηση μπορεί να εμφανίζει αυξημένα έσοδα μέσω συναλλαγών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές πωλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, χρήματα άγνωστης ή παράνομης προέλευσης ενδέχεται να εμφανίζονται ως έσοδα από νόμιμη εμπορική δραστηριότητα.

Η πρακτική αυτή διαφέρει από την κλασική απόκρυψη εισοδήματος. Αντί η επιχείρηση να εμφανίζει μικρότερο τζίρο για να μειώσει τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη της, μπορεί να εμφανίζει υψηλότερα έσοδα, ώστε χρήματα που δεν προέρχονται από πραγματικές πωλήσεις να αποκτούν την εικόνα νόμιμων εισπράξεων.

Μία άλλη μέθοδος που εξετάζεται σε υποθέσεις φορολογικής απάτης είναι η τεχνητή διόγκωση των εξόδων. Μέσω εικονικών τιμολογίων ή παραστατικών με υπερτιμολογημένες αγορές πρώτων υλών, υπηρεσιών και εξοπλισμού, μια επιχείρηση μπορεί να εμφανίζει μικρότερα φορολογητέα κέρδη και, υπό προϋποθέσεις, να μειώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

Γιατί οι φούρνοι αποτελούν δύσκολο πεδίο ελέγχου

Ο κλάδος της αρτοποιίας και της εστίασης χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, συχνά με άμεση πληρωμή και γρήγορη κατανάλωση των προϊόντων. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν δυσκολότερη την εκ των υστέρων επαλήθευση κάθε πώλησης.

Σε αντίθεση με προϊόντα που διαθέτουν σειριακούς αριθμούς ή παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αποθήκες, τα αρτοσκευάσματα και τα έτοιμα τρόφιμα καταναλώνονται συνήθως την ίδια ημέρα. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην καταμέτρηση των διαθέσιμων προϊόντων, αλλά απαιτεί συνδυασμό λογιστικών, φορολογικών και επιχειρησιακών δεδομένων.

Εξετάζονται και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η έρευνα φέρεται να επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που ενδέχεται να συνδέονται με τον ίδιο επιχειρηματία ή με πρόσωπα του ευρύτερου δικτύου.

Το εύρος του εταιρικού δικτύου, ο αριθμός των εμπλεκομένων και οι πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων καθιστούν την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη. Η πλήρης αποτύπωση των οικονομικών ροών και των πραγματικών δικαιούχων αναμένεται να αποτελέσει βασικό αντικείμενο της έρευνας το επόμενο διάστημα.