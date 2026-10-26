Πέθανε στα 63 της η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Στα 63 της χρόνια πέθανε η δημοσιογράφος Ευαγγελία (Λίλιαν) Παπακώστα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ. Η εκλιπούσα ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1982 και εργάστηκε επί σειρά ετών ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα «Απογευματινή», καθώς και στον «Ελεύθερο Τύπο». Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΣΗΕΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα 63 της χρόνια πέθανε το βράδυ της Κυριακής η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.
  • Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1982 και εργάστηκε ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», έως και το κλείσιμό της το 2010.
  • Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στα 63 της χρόνια πέθανε το βράδυ της Κυριακής η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Ευαγγελίας (Λίλιαν) Παπακώστα, η οποία πέθανε χθες Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Η Λίλιαν Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στο Βόλο, ενώ, μετά τις γυμνασιακές της σπουδές φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Τη δημοσιογραφική της διαδρομή ξεκίνησε πολύ νωρίς, το 1982, στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ενώ το 1983 πηγαίνει στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Από το 1984 εργάζεται ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», έως και το κλείσιμό της το 2010.

Η Λίλιαν Παπακώστα υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους της και την αποχαιρετά με λύπη.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη συνάδελφο θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ