«Χωριάτικο»: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα για την προσαγωγή της συζύγου του ιδιοκτήτη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε στα διόδια του Ρίου για τον εντοπισμό και την προσαγωγή της συζύγου του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος κατηγορείται για οικονομική απάτη εκατομμυρίων ευρώ. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα ύστερα από ενημέρωση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και οδήγησαν την ίδια και τον οδηγό στην Κόρινθο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις κινήσεις προσώπων από το περιβάλλον του επιχειρηματία που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

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Άγγελος Γιαννακόπουλος - Χωριάτικο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα διόδια του Ρίου, για τον εντοπισμό επιβαινόντων σε πολυτελές όχημα, που σχετίζονται με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».
  • Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο όπου επέβαιναν η σύζυγος του επιχειρηματία και ένας άνδρας οδηγός, κατόπιν ενημέρωσης από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI.
  • Οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στην Κόρινθο και παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ υπό παρακολούθηση βρίσκεται το περιβάλλον του επιχειρηματία που κατηγορείται για οικονομική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/10), στα διόδια του Ρίου, για τον εντοπισμό επιβαινόντων σε πολυτελές όχημα, που σχετίζονται με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος κατηγορείται για οικονομική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News , αστυνομικοί της Πάτρας είχαν στήσει μπλόκο περίπου στη 1:30 στα διόδια και σταμάτησαν το αυτοκίνητο, όπου επέβαιναν η σύζυγος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, καθώς και ένας άνδρας, ο οποίος οδηγούσε το όχημα.

Η ενημέρωση από το ελληνικό FBI

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από ενημέρωση που είχαν λάβει οι τοπικές αστυνομικές αρχές από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI. Στόχος ήταν ο εντοπισμός του οχήματος και των επιβαινόντων σε αυτό.

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Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί της Πάτρας οδήγησαν τη γυναίκα και τον οδηγό στην Κόρινθο, όπου τους παρέδωσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δεν αποκλείεται, πάντως, η γυναίκα να κατευθυνόταν προς τα Ιωάννινα, όπου βρισκόταν ο σύζυγός της, ο οποίος κατάγεται από την Ηλεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, εάν η ίδια γνώριζε πως είχε προηγηθεί η σύλληψή του.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, φέρεται να βρίσκεται υπό παρακολούθηση και το περιβάλλον του επιχειρηματία, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις κινήσεις προσώπων, που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

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