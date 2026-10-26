Κέρκυρα: Συνελήφθησαν ένας ανήλικος και ένας 20χρονος για επικίνδυνη οδήγηση – Δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών

Στην Κέρκυρα συνελήφθησαν ένας ανήλικος και ένας 20χρονος για επικίνδυνη οδήγηση. Οι δύο νεαροί δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα ελέγχου των αστυνομικών και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς.

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Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν στην Κέρκυρα ένας ανήλικος και ένας 20χρονος κατηγορούμενοι για επικίνδυνη οδήγηση.
  • Οι νεαροί δεν σταμάτησαν σε σχετικό σήμα ελέγχου των αστυνομικών δυνάμεων.
  • Στη συνέχεια πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

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Στη σύλληψη ενός ανηλίκου και ενός 20χρονου προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νέοι επέβαιναν σε ΙΧ φορτηγό και όταν τους έγινε σήμα για έλεγχο, επιχείρησαν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ακόμη και προς την πλευρά των αστυνομικών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν ανήλικος, ο οποίος βρισκόταν και υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ και ο πατέρας του ανηλίκου κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

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