Basketgate: Ενώπιον του ανακριτή ο Τάσος Πηλοΐδης – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους Τσαρούχα και Κορομηλάς

Για περίπου δύο ώρες παρέμεινε ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή η διεθνής διαιτήτρια, Βάσω Τσαρούχα, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Προηγήθηκε η απολογία του πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για τα οικονομικά στοιχεία που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρίσκεται αυτήν την ώρα ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

Οι νέες απολογίες έρχονται στον απόηχο των χθεσινών αποφάσεων για την προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία συνεργάτη του, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των κατηγορουμένων που έχουν τεθεί προσωρινά υπό κράτηση.

Η υπόθεση Basketgate βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιμέρους κατηγορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αξιολογήσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Αρνείται τα όσα της καταλογίζονται η Τσαρούχα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Βάσω Τσαρούχα αρνείται τα όσα της καταλογίζονται για 13 περιπτώσεις δωροδοκίας της από παράγοντες του μπάσκετ, προκειμένου να προσπαθήσει να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους η ίδια ήταν διαιτητής.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Ηλίας Κορομηλάς

Ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας κατηγορείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ, και έδωσε εξηγήσεις σχετικά με τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει από τη διεθνή διαιτησία, αλλά και με την καταγγελία που είχε διατυπωθεί σε βάρος του για τον τελικό του EuroCup το 2021.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να δωροδόκησε διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ με στόχο να ωφεληθεί από την χειραγώγηση η ομάδα του Ευάγγελου Λιόλιου Προμηθέας Πατρών, αλλά και άλλες ομάδες.

Ο Ηλίας Κορομηλάς δεν αποδέχθηκε την κατηγορία που αντιμετωπίζει και υποστηρίζει ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το dikastiko.gr, ο πρώην διαιτητής υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει κάποια παράνομη πράξη και ότι οι ενέργειές του εντάσσονταν στο πλαίσιο των επαγγελματικών του αρμοδιοτήτων.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή έγγραφα και παραστατικά που, κατά τους ισχυρισμούς του, τεκμηριώνουν την προέλευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στην κατοικία του. Το ποσό που βρέθηκε κατά την έρευνα ανέρχεται σε 102.000 ευρώ.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό των 263.000 ευρώ, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, έλαβε σταδιακά ως αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της διαιτητικής του σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, τα χρήματα είχαν αναληφθεί από τραπεζικό του λογαριασμό.

Τι απάντησε για την καταγγελία σχετικά με τον τελικό του EuroCup

Ο κ. Κορομηλάς αναφέρθηκε και στην καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία φέρεται να του πρότεινε χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοήσει την Unics Kazan στον τελικό του EuroCup το 2021. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν στοιχειοθετεί ποινικά ελεγκτέα πράξη, επικαλούμενος ότι η καταγγελία είχε γίνει γνωστή στις αρμόδιες αρχές ήδη από τότε και ότι η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο.

Κατέθεσε ως μάρτυρας ο λογιστής του

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, πριν από την έναρξη της απολογίας του κατέθεσε ως μάρτυρας ο λογιστής του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο συνήγορος του Ηλία Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, αναφέρεται: «Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης».