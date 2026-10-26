Debate Λοβέρδου – Κατρίνη στον Realfm 97,8 για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, τις αποκαλύψεις για το ελληνικό μπάσκετ και τα εθνικά θέματα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Στο επίκεντρο του debate βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκαν και το λεγόμενο «Basketgate», καθώς και τα εθνικά θέματα.

Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και το σκάνδαλο στο μπάσκετ

«Προφανώς αυτές οι υποθέσεις σοκάρουν την κοινή γνώμη για το μέγεθος και της διαφθοράς, αλλά και τις προσπάθειες εξαπάτησης των κρατικών μηχανισμών. Για το μπάσκετ θα πω απλά ότι θυμάστε με ποιον τρόπο έγιναν οι διαδικασίες και κάποιες φωτογραφικές ρυθμίσεις ώστε να αποκλειστούν κάποιες υποψηφιότητες και προέκυψε η τέως διοίκηση της ΕΟΚ, που σήμερα ελέγχεται για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά παραπτώματα και αδικήματα.

Για το θέμα της φοροδιαφυγής, όταν η ελληνική κοινωνία βάζει το χέρι στην τσέπη για να βρει χρήματα, για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της και να βγάλει τα προς το ζην, και βλέπει εκτεταμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, πραγματικά το σοκ είναι πρωτοφανές. Ακούμε πολλές φορές από την κυβέρνηση να λέει ότι έχει εκσυγχρονίσει τη φορολογική διοίκηση, ότι πλέον όλα ελέγχονται και διασταυρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να φοροδιαφύγει και μάλιστα η κυβέρνηση επαίρεται ότι έχει πετύχει αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Όμως βλέπουμε ότι από μηχανισμούς της οικονομικής αστυνομίας και ελεγκτικούς μηχανισμούς, και όχι από την διασταύρωση των φορολογικών μηχανισμών, με τα νέα υποτίθεται εργαλεία και όπλα τα οποία διαθέτουν, να αποκαλύπτονται όλες αυτές οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής οι οποίες πραγματικά σοκάρουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, πόσω μάλλον όλους όσοι δυσκολεύονται κάθε μήνα να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους και οι πιο πολλοί δεν τα καταφέρνουν» τόνισε ο κ. Κατρίνης αρχικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δρέψει δάφνες .

«Καλό θα ήταν λοιπόν να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση, αλλά ας αναλογιστεί τις δικές της ευθύνες, που σήμερα βλέπουμε ότι το φορολογικό σύστημα και αυτό φαίνεται με δύο υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, παραμένει δυστυχώς διάτρητο» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κ. Λοβέρδος έκανε λόγο για μία πολύ δυσάρεστη συγκυρία, για τρία φαινόμενα «διαφορετικά, αλλά ταυτόχρονα και τόσο όμοια διαφθοράς, τα οποία πράγματι σοκάρουν όλους μας». «Η διαφθορά είναι κάτι που με αηδιάζει προσωπικά πάρα πολύ και δεν εμπνέει φυσικά τη νεολαία μας, η οποία όταν βλέπει να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαφθοράς, λέει πώς είναι δυνατόν σε αυτήν την κοινωνία να προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα όμως το θετικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι και στις τρεις αυτές περιπτώσεις οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους με μεγάλο κόπο, -δεν γίνονται απλά τα πράγματα αυτά, καθώς χρειάζονται έρευνες και πολύ μεγάλες προσπάθειες- τις αποκαλύπτουν και τις φέρνουν στη δικαιοσύνη και στο φως της δημοσιότητας. Όλα αυτά λογικό είναι να σοκάρουν και να αηδιάζουν την κοινωνία. Ταυτόχρονα, όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δρουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και τιμωρούνται και θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι απατεώνες που θησαυρίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού» τόνισε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε ότι «ενώ ο φορολογικός μηχανισμός εντοπίζει εκατομμύρια οφειλέτες και στέλνει σε χιλιάδες οφειλέτες κατασχετήρια και πλειστηριασμούς, δεν μπορεί να εντοπίσει ότι εδώ και χρόνια κάποιοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν».

«Τα έσοδα από ΦΠΑ έχουν υπερβεί κάθε προηγούμενο. Κάποιοι λένε ότι η φοροδιαφυγή καταπολεμήθηκε και εισπράττονται οι φόροι και την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, που θα έπρεπε να είναι στα ταμεία του κράτους και μέσα από αυτό θα μπορούσε να υπάρχει μία φορολογική ελάφρυνση και στην έμμεση φορολογία, δυστυχώς αποκρύπτονται γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν στηθεί και τόσο καλά οι διασταυρωτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί της εφορίας» πρόσθεσε.

«Η φοροδιαφυγή που πράγματι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα επί δεκαετίες, τώρα, με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει μειωθεί, δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως. Σε καμία κοινωνία δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν και αυτό έχει ήδη αποδώσει και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια» απάντησε ο κ. Λοβέρδος.

«Εγκληματικότητα φυσικά και υπάρχει. Το θέμα είναι να δείξουμε εμείς ως κοινωνία, ως οργανωμένο κράτος ότι έχουμε εντυπωσιακή ανοχή στη διαφθορά και στην εγκληματικότητα. Και εκεί αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα όσο μπορούμε καλύτερα, όπως πρέπει να κάνει μια οργανωμένη κοινωνία και αυτό πράττει.

Δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορούν και όταν αποκαλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Και έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή του περιορισμού της εγκληματικότητας και της διαφθοράς στην Ελλάδα. Σε αυτά, η κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, πρέπει και δείχνουμε πάντα μηδενική ανοχή» συμπλήρωσε.

Πώς σχολίασε ο Λοβέρδος την ομιλία Καραμανλή

Στη συνέχεια ο κ. Λοβέρδος ρωτήθηκε για την ομιλία του Κώστα Καραμανλή σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, παρουσία Σαμαρά, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση όλους τους ακούει και όλα τα εξετάζει. Τίποτα δεν αφήνεται. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του και εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις απόψεις. Ο κ. Καραμανλής είναι πολύ αξιοσέβαστο πρόσωπο για όλη την Ελλάδα και ειδικά για εμάς στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ο ανιψιός του ιδρυτή της παράταξης μας και ο άνθρωπος που κυβέρνησε για περίπου πέντε χρόνια την Ελλάδα και υπήρξε πολλά χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα. Ο κ. Καραμανλής είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, μολονότι δεν είναι βουλευτής και δεν είναι στην ενεργό πολιτική. Είναι ένας άνθρωπος με άποψη την οποία σεβόμαστε. Δεν βρήκα κάτι από την ομιλία του κ. Καραμανλή, το οποίο να είναι ιδιαίτερα επικριτικό κατά της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, έχει τις απόψεις του τις οποίες σεβόμαστε».

Τι είπε για το καλώδιο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε σχέση με αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός ότι «οποιοδήποτε αίτημα για εκχώρηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, είτε αυτό ονομαστεί ενημέρωση είτε ανακοίνωση είτε όπως αλλιώς», σχολίασε: «Θα το δείτε και στην πράξη αυτό που έχει πει και ο Υπουργός Εξωτερικών, εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία ή από οποιονδήποτε για να κάνουμε αυτό που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο στην πόντιση του καλωδίου. Η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά και θα γίνει εν ευθέτω χρόνο στο επόμενο διάστημα και σας βεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από κανέναν».

«Θα δείτε ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα με το συμφέρον της πατρίδας μας και το σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε επιεικώς απαράδεκτη της δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλου για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Λιβύης και γι’ αυτό, όπως είπε, την διόρθωσε και ζήτησε και συγγνώμη. «Ήταν μια φράση της στιγμής. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι απλή ιστορία, δεν είναι οικονομικά μόνο, που μπορεί να μην να τα καταλαβαίνουν πλήρως κάποιοι ή να παρασύρονται. Εκείνο που μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας είναι ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ευχάριστη. Από εκεί πέρα, σε αυτά θέματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ υπεύθυνοι, γιατί αφορούν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Δεν αφορούν την κομματική αντιπαράθεση και δεν πρέπει ποτέ, κατά τη γνώμη μου η εξωτερική πολιτική να εμπίπτει στην αντιδικία μεταξύ κομμάτων ενόψει μάλιστα και εκλογών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» υπογράμμισε.

Κατρίνης: Είναι ήττα για τη χώρα

Από την πλευρά του ο κ. Κατρίνης υποστήριξε: «Προφανώς το τηλέφωνο του κ. Μητσοτάκη δεν χτύπησε στις 3 το πρωί από τον κ. Χαφτάρ ή τον γιο Χαφτάρ για να τον ενημερώσει ότι το κοινοβούλιο της Λιβύης θα επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και αυτό είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό. Προφανώς δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη για τη χώρα. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά είναι μια ήττα για τη χώρα και δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μπορεί μετά να αναγκάζονται ή να πιέζονται να πηγαίνουν σε διορθωτικές ή επεξηγηματικές δηλώσεις, όμως, όταν ο υιός Χαφτάρ έρχεται στην Ελλάδα, συναντιέται με τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο στη διαδικασία οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών με τη Λιβύη, έρχεται ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών και όλοι μιλούν για αύξηση του γεωπολιτικού αποτυπώματος και της διπλωματικής θέσης της χώρας, και τελικά έρχεται, όπως και το 2019, αιφνιδιαζόμενη η κυβέρνηση από μία εξέλιξη -την οποία προφανώς εμείς δεν αναγνωρίζουμε ως νόμιμη, δεν αναγνωρίζουμε καμία νομιμότητα καμία δικαιοδοσία στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, από μόνο του το γεγονός αυτό δείχνει ότι η Τουρκία αυξάνει την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή ζωτικών συμφερόντων μας. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε πάρει μία αρνητική απάντηση από τη Λιβύη στο θέμα των θαλασσιών ερευνών νοτίως της Κρήτης και δεν είναι τυχαίο ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι και σε μία έκταση στην οποία είναι και το ζήτημα του καλωδίου της ενεργειακής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που περνάει ανοιχτά της Κάσου».

«Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η κυβέρνηση ενώ επικοινωνιακά προσπαθεί να δείξει ότι η θέση της Ελλάδας ενισχύεται, ότι είμαστε πλέον μία δύναμη η οποία είναι αξιοσέβαστη από τους γείτονές μας, από τους εταίρους μας, από τους συμμάχους μας, αυτό στην πράξη δεν γίνεται και πραγματικά δεν κατανοεί κανείς γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό το ζήτημα δεν το έχει θέσει σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής και να ζητήσει επιβολή οικονομικών κυρώσεων για την Τουρκία, που βρίσκεται για την τελωνειακή σύνδεση σε μία διαδικασία συζήτησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Λιβύη, η οποία παίρνει κονδύλια για το μεταναστευτικό, όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» συνέχισε και πρόσθεσε:

«Τον Ιούνιο του 2025 ο κ. Γεραπετρίτης με διαβεβαίωνε σε μία κλειστή σύσκεψη στη Βουλή ότι το καλώδιο θα γίνει και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έχουμε φτάσει τέλη Οκτωβρίου του 2026 και αυτή τη στιγμή την ευθύνη έχει πάρει μια γαλλική εταιρεία.., κανένας δεν ξέρει σήμερα το ακριβές χρονοδιάγραμμα, πότε θα ξεκινήσουν και πότε ολοκληρωθούν οι έρευνες. Σαν Έλληνας πολίτης θα περίμενα μια επίσημη τοποθέτηση από το υπουργείο Εξωτερικών… Δηλαδή λέει ο κ. Γεραπετρίτης δεν ζητάμε άδεια από την Τουρκία. Ξέρουμε ότι έχει σταλεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία, δεν γνωρίζουμε αν έχει γίνει κάτι ανάλογο με την Τουρκία, και την ίδια στιγμή ακούμε τους λεονταρισμούς του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών που λέει ότι δεν θα γίνει τίποτα χωρίς τη γραπτή μας ενημέρωση. Όλο αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Δεν βλέπω η Τουρκία να υποχωρεί από τις ανιστόρητες διεκδικήσεις και δεν βλέπω η Ελλάδα να παίρνει πρωτοβουλίες που πραγματικά να δείχνει ότι μπορεί να έχει ένα ευρύτερο αποτύπωμα στην περιοχή μας».

Λοβέρδος: Η πόντιση του καλωδίου θα γίνει

«Είμαι ο πρώτος που λέω ότι όντως δεν πρόκειται για μία ευχάριστη εξέλιξη αυτό που συνέβη. Επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά τα εθνικά συμφέροντα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια, είναι παράνομο και ανυπόστατο, και αυτό διευκρινίζεται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς» ανταπάντησε ο κ. Λοβέρδος ενώ όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου υπογράμμισε: «Αυτή θα γίνει και μάλιστα οι έρευνες θα ξεκινήσουν, από ό,τι βλέπουμε και πολύ σύντομα, και θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση του ελληνικού λαού γι’ αυτό. Δεν προαναγγέλλονται όλα αυτά. Όταν είναι θα γίνει, και μάλιστα δεν θα είναι μακριά αυτός ο χρόνος, όλα θα γίνουν στο φως. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά επίσης την ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ, όπως βλέπετε ξεκινούν και πάλι οι διαπραγματεύσεις για την πλήρη οριοθέτησή της».

«Πολλές φορές η κυβέρνηση λέει ότι δεν προαναγγέλλει αλλά επικοινωνιακά προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι κάποια πράγματα θα δρομολογηθούν και θα γίνουν σύμφωνα με αυτό το οποίο θα ήθελε ή θα ήθελαν όλοι ως χώρα. Όμως αυτό –εκεί είναι η μεγάλη μας ένσταση -δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και δεν το είπε κάποιος βουλευτής, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωνε πριν από λίγες εβδομάδες ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο στις συζητήσεις με τη Λιβύη για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών» σχολίασε ο Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται αλλά διαψεύδεται με τον πλέον ηχηρό και επώδυνο τρόπο για τη χώρα μας, καταλαβαίνετε κάτι δεν πάει καλά και αυτό δεν γίνεται απλώς να το ξεπερνάμε. Δείχνει ότι δεν υπάρχει επιρροή της χώρας στην ευρύτερη γειτονιά και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό» συμπλήρωσε ο κ. Κατρίνης, κάνοντας, μεταξύ άλλων λόγο για ρόλο Ποντίου Πιλάτου των ΗΠΑ για τα θέμα.

«Υπάρχει μια υπερβολή και όταν γίνει η πόντιση του καλωδίου θα δούμε εάν και από το ΠΑΣΟΚ και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα το παραδεχθούν. Δεν είχαν πάντως να πουν ούτε ένα καλό λόγο στην αντιπολίτευση -και αυτό μου έχει κάνει πολύ αλγεινή εντύπωση- όταν ήρθε εδώ ο κ. Ρούμπιο και επιβεβαιώθηκε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Ελλάδα ως εταίρος πλέον των ΗΠΑ, με τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Αυτά δεν αφορούν την κυβέρνηση, αφορούν την ενίσχυση της θέσεως της Ελλάδας διεθνώς, και αυτό είναι ένα γεγονός που όσο και να προσπαθείτε να το αρνείστε δεν το αρνείται η διεθνής κοινότητα. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια περήφανη και ισχυρή χώρα» τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Πρέπει να είναι περήφανη και ισχυρή χώρα και εμείς αυτό θέλουμε και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφωνία και δεν είναι μόνο διαφωνία του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι είναι μια διαφωνία ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων και προσώπων τα οποία είναι και στο στενό πυρήνα της παράταξής σας» κατέληξε ο κ. Κατρίνης.