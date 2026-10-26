ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: «Η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα στα εθνικά θέματα»

Σφοδρή η απάντηση του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του στον Παύλο Μαρινάκη για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της Μονής Σινά και του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και εν γένει στην αντιπολίτευση με τον ισχυρισμό ότι επιδεικνύει «μικροψυχία» στα εθνικά θέματα με αφορμή την υπόθεση της Μονής Σινά.

Απαντώντας, λοιπόν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στις βολές Μαρινάκη είπε: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αντί να δώσει απαντήσεις, ψάχνει απλά να ρίξει ευθύνες για την αποτυχία. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα».

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διολισθαίνει σε επικίνδυνη λογική. Αντί να δώσει καθαρές απαντήσεις για σειρά θεμάτων στην εξωτερική μας πολιτική και τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτά, απέδωσε μικροψυχία, μιζέρια και αντιπατριωτική στάση σε όποιον θέτει ερωτήματα».

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τον Παύλο Μαρινάκη πως «έφτασε στο σημείο να πει πως η αντιπολίτευση δικαιολογεί την πολιτική της παρουσία βλέποντας ήττες». «Μάλλον παραλήπτες της μομφής είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης που έκανε λόγο για πολιτική ήττα με την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ο πρώην υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος που δήλωσε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στην Κάσο αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος με τη γλαφυρή περιγραφή της αναποτελεσματικότητας των διπλωματικών κινήσεων της κυβέρνησης», είπε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφορικά δε με την χθεσινή ανακοίνωση του State Department για το κυρωμένο από την εθνοσυνέλευση της Λιβύης, ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τον Παύλο Μαρινάκη ότι «εγκάλεσε το ΠΑΣΟΚ γιατί με ανακοίνωση του στηλίτευσε την πρώτη δήλωση του State Department όπου παρέπεμπε ευθέως σε ‘διμερή επίλυση με καλή πίστη’, και την ίδια στιγμή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χειροκρότησε την αναδίπλωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε χθεσινή του ανακοίνωση».

«Αντί να αναγνωρίσει την πατριωτική στάση του ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να διχάσει τους Έλληνες», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, για να καταλήξει λέγοντας: «Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα».