Γεραπετρίτης από Αστόρια: «Όσοι επιβουλεύονται τη χώρα δεν θα βρουν ποτέ τον εύκολο δρόμο» – Τι είπε για τη Μονή Σινά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Μηνύματα προς την ομογένεια και αναφορές στη συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά περιλάμβανε η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε εκδήλωση στην Αστόρια για την 28η Οκτωβρίου. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη, σημειώνοντας πως η συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον ορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής. Παράλληλα, ενόψει της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προαναγγέλθηκε διπλωματική πρωτοβουλία με κοινή δήλωση χωρών για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης/Αστόρια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εκδήλωση στην Αστόρια για το Έπος του ’40, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη», προσθέτοντας πως όσοι επιβουλεύονται τη χώρα «δεν θα βρουν ποτέ τον εύκολο δρόμο».
  • Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει «στο διηνεκές» τον ορθόδοξο χαρακτήρα της.
  • Παράλληλα, αναμένεται παρέμβαση της ελληνικής πλευράς στον ΟΗΕ σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με το ενδεχόμενο κοινής δήλωσης με χώρες της περιοχής που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μηνύματα προς την ομογένεια και αναφορές στη συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά περιλάμβανε η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε εκδήλωση στην Αστόρια, δύο ημέρες πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στο Έπος του ’40, διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. «Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη», ανέφερε ο υπουργός. Πρόσθεσε ότι όσοι επιβουλεύονται τη χώρα «δεν θα βρουν ποτέ τον εύκολο δρόμο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ert News, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε και για τα «όχι» που, όπως είπε, καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι αυτά πρέπει να ακούγονται από κάθε σημείο του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός.

Αναφορά στη συμφωνία για τη Μονή Σινά

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει «στο διηνεκές» τον ορθόδοξο χαρακτήρα της.

Παράλληλα, συνεχάρη την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων για την ενότητά της, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Παρέμβαση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο στον ΟΗΕ

Ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται να προεδρεύσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε συνεδρίαση για τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις. Η συνεδρίαση εντάσσεται στο πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου για τον Οκτώβριο.

Η δημοσιογράφος μετέφερε, επίσης, πληροφορίες για επικείμενη παρέμβαση της ελληνικής πλευράς σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όπως ανέφερε, εξετάζεται κοινή δήλωση με άλλες χώρες της περιοχής που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις. Το πρόγραμμα της συνεδρίασης και οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας δεν είχαν ακόμα οριστικοποιηθεί.

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