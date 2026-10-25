Αντώνης Σαμαράς για την ομιλία Καραμανλή: «Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε σε ερώτηση για την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και στη στάση συμμάχων και εταίρων απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις.

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ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση κατά την αποχώρησή του.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε «Κύριε πρόεδρε, ακούσατε τον κ. Καραμανλή;», απάντησε: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι ότι άλλοι πρέπει να τον ακούσουν».

Η δήλωση έγινε αμέσως μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς στα ελληνοτουρκικά, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και στη στάση συμμάχων και εταίρων απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις.

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