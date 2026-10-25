Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια μητέρας και κόρης που αποπροσανατολίστηκαν λόγω ομίχλης

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Τη συνδρομή της Πυροσβεστικής χρειάστηκαν μια 40χρονη μητέρα και η 15χρονη κόρη της, οι οποίες αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης ομίχλης κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Κρύα Βρύση, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν το 112, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.

Μετά τον γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 3ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τη μητέρα και την κόρη της και τις μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση παροχής βοήθειας.