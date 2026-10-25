Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί μητέρα, γιος και πατέρας έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στο Λιμάνι – Δείτε φωτογραφίες

Ένας 82χρονος, η 72χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ εξετάζεται ως πιθανή αιτία η απώλεια ελέγχου του οχήματος λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Κοινωνία

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα, στο ύψος της Πύλης Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 82χρονος, η 72χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους, έπειτα από επιχείρηση του Λιμενικού και βατραχανθρώπων.
  • Το όχημα οδηγούσε ο 82χρονος πατέρας, ο οποίος πιθανότατα έχασε τον έλεγχο εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής (25/10), όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα, στο ύψος της Πύλης Ε2, στο λιμάνι του Πειραιά. Πρόκειται για έναν 82χρονο, την 72χρονη σύζυγό του και τον 45χρονο γιο τους, ενώ τα αίτια της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανάσυρσης, οι βατραχάνθρωποι ανέσυραν αρχικά νεκρό τον 45χρονο, ενώ οι δύο ηλικιωμένοι γονείς του παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα. Λίγη ώρα αργότερα, ανασύρθηκαν νεκροί τόσο ο 82χρονος πατέρας όσο και η 72χρονη μητέρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και ιδιωτικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 82χρονος πατέρας, ο οποίος πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί από την έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί στον Πειραιά.

Δείτε φωτογραφίες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

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