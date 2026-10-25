Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί μητέρα, γιος και πατέρας έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στο Λιμάνι – Δείτε φωτογραφίες

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής (25/10), όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα, στο ύψος της Πύλης Ε2, στο λιμάνι του Πειραιά. Πρόκειται για έναν 82χρονο, την 72χρονη σύζυγό του και τον 45χρονο γιο τους, ενώ τα αίτια της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανάσυρσης, οι βατραχάνθρωποι ανέσυραν αρχικά νεκρό τον 45χρονο, ενώ οι δύο ηλικιωμένοι γονείς του παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα. Λίγη ώρα αργότερα, ανασύρθηκαν νεκροί τόσο ο 82χρονος πατέρας όσο και η 72χρονη μητέρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και ιδιωτικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 82χρονος πατέρας, ο οποίος πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί από την έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί στον Πειραιά.

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