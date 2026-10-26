Axios: Ο Νετανιάχου πίεσε τον Τραμπ να διπλασιάσει την υποστήριξή του πριν από τις ισραηλινές εκλογές – Το παρασκήνιο των τηλεφωνημάτων και η «ένδειξη απελπισίας»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης ενόψει της αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης της Τρίτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ασκεί έντονες παρασκηνιακές πιέσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του επιπλέον δημόσια στήριξη για την εκστρατεία του.

Η έντονη αυτή κινητοποίηση από πλευράς Τελ Αβίβ εκλαμβάνεται από τον Λευκό Οίκο ως δείγμα πολιτικής αδυναμίας.

Παρασκήνιο πιέσεων

Όπως αποκαλύπτει το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, επικαλούμενο αμερικανική πηγή με γνώση του θέματος καθώς και ισραηλινή πηγή που ενημερώθηκε σχετικά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ζητήσει επανειλημμένα τα τελευταία 24ωρα από τον Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τη δημόσια υποστήριξή του.

Σύμφωνα με την αμερικανική πηγή, ο Λευκός Οίκος βλέπει την επιθετική τακτική του Νετανιάχου ως «ένδειξη απελπισίας» και ως τεκμήριο ότι ο Ισραηλινός ηγέτης θεωρεί πως μένει πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ, η εκπρόσωπος Νέτα Μόλχο διέψευσε τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν ζήτησε από τον Τραμπ να υποστηρίξει την εκστρατεία του «ούτε τις τελευταίες ημέρες ούτε πριν από τη δήλωση στήριξής του».

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό, αν και ο Τραμπ είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο Newsmax πριν από δύο εβδομάδες ότι άνθρωποι από το Ισραήλ του ζήτησαν να εμπλακεί υπέρ του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την αμερικανική πηγή, ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον Τραμπ δύο φορές τις τελευταίες τρεις ημέρες, ζητώντας του να διπλασιάσει την υποστήριξή του σε σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση στο Truth Social, ενώ έφτασε στο σημείο να προτείνει συγκεκριμένες διατυπώσεις για συμπληρωματικές δηλώσεις.

Επιπλέον, ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πρότεινε στον Αμερικανό Πρόεδρο να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνεντεύξεις με Ισραηλινούς δημοσιογράφους για να εκφράσει εκ νέου τη στήριξή του.

Νέα παρέμβαση Τραμπ: «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε πράγματι σε νέα δήλωση στήριξης προς τον Νετανιάχου, καλώντας τους Ισραηλινούς να τον ψηφίσουν, εστιάζοντας κυρίως στη σκληρή του στάση απέναντι στο Ιράν.

«Προς τον λαό του Ισραήλ, για όσους δεν το είδαν, επισυνάπτω την υποστήριξη που έδωσα πριν από μία εβδομάδα στον πρωθυπουργό σας, Μπίμπι Νετανιάχου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αναδημοσιεύοντας την αρχική του δήλωση.

«Όπως γνωρίζουν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του εχθρού, ο Μπίμπι κι εγώ έχουμε αναπτύξει μια σπουδαία σχέση κερδίζοντας μαζί».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ προέβη και σε έναν απολογισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Έκανα την επίθεση στη Βενεζουέλα, μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία, αλλά, πριν από αυτό, κάναμε την Επιχείρηση Midnight Hammer, εμποδίζοντας τον υπ’ αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

«Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε την Επιχείρηση Epic Fury, και το Ιράν τώρα δεν έχει ναυτικό, δεν έχει πολεμική αεροπορία, και τόσο ο στρατός όσο και η οικονομία του βρίσκονται στα ερείπια, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν βρίσκεται στο 301%. Ο ναυτικός αποκλεισμός τους εμπόδισε από το να παίρνουν πετρέλαιο, και δύο επίπεδα ηγεσίας, τόσο στρατιωτικά όσο και άλλα, έχουν εξοντωθεί», ισχυρίστηκε.

Καταλήγοντας, ο Τραμπ απηύθυνε ευθεία έκκληση προς τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους: «Όταν πάτε στις κάλπες, παρακαλώ να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός-πολεμιστής! Το Ισραήλ αποκαλούνταν ο μικρός σατανάς, με τις ΗΠΑ να αποκαλούνται ο μεγάλος σατανάς, από ορισμένους πολύ κακούς ανθρώπους».

«Δεν μπορεί πλέον να ακούγεται σε όλο τον κόσμο το σύνθημα “Θάνατος στην Αμερική, Θάνατος στο Ισραήλ”, και δεν θα ακουστεί. Ψηφίστε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για Πρωθυπουργό, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε!», κατέληξε.

Η κινδυνολογία Νετανιάχου και οι αντιφάσεις

Η έκκληση του Τραμπ να «τελειώσουν τη δουλειά» ακολούθησε την προειδοποίηση του ίδιου του Νετανιάχου την Κυριακή σχετικά με το Ιράν.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δημοσίευσε μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που απεικόνιζε μια πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας μόλις δύο ημέρες πριν από τις κάλπες ότι η ψήφος σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο θα μπορούσε να εκθέσει τους Ισραηλινούς στον κίνδυνο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος».

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות.

הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער.

אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Στην ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ διαθέτει ένα περιορισμένο παράθυρο ευκαιρίας να αντιμετωπίσει το Ιράν όσο ο Τραμπ παραμένει στην εξουσία, προειδοποιώντας ότι οι μελλοντικές γενιές «δεν θα μας συγχωρήσουν αν χάσουμε αυτό το ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας».

Ωστόσο, η ανάρτηση αυτή ήρθε σε ευθεία αντίφαση με τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τις συγκρούσεις του 2025 και του 2026 με την Τεχεράνη.

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει στον ΟΗΕ τον περασμένο μήνα ότι «καταστρέψαμε τα ατομικά όπλα του Ιράν» κατά τον περασμένο χρόνο, ενώ σε δήλωσή του τον Μάρτιο υποστήριξε ότι, ως αποτέλεσμα των ισραηλινών πληγμάτων, το Ιράν «δεν μπορεί πλέον να απειλήσει την ύπαρξή μας».

Έπειτα από εβδομάδες δισταγμών, ο Τραμπ είχε εκφράσει για πρώτη φορά τη στήριξή του στον Νετανιάχου την περασμένη Κυριακή, φτάνοντας στο σημείο να αφήσει να εννοηθεί ότι μια τυχόν ήττα του θα είχε επιπτώσεις στις αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις.

Ο Τραμπ δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με άλλον Ισραηλινό πρωθυπουργό πέραν του Νετανιάχου και δεν διατηρεί προσωπική γνωριμία με κανέναν από τους άλλους υποψηφίους, σε μια σχέση που παραμένει στενή αλλά συχνά θυελλώδης.

Οι δημοσκοπήσεις και οι υπολογισμοί της Ουάσινγκτον

Την Παρασκευή, τα τρία μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ δημοσιοποίησαν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες, δείχνοντας όλα ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου υπολείπεται σημαντικά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Και τα τρία δίκτυα προβλέπουν μόλις 50 έδρες για το μπλοκ του Νετανιάχου στην 120μελή Κνεσέτ — 17 λιγότερες από τις έδρες που διαθέτει ο σημερινός του συνασπισμός.

Το κόμμα του, το Λικούντ, το οποίο κατέχει 32 έδρες, προβλέπεται να εξασφαλίσει μόλις 20. Αντίθετα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο αντιπολιτευόμενο μπλοκ του πρώην αρχηγού του στρατού Γκαντί Αϊζενκότ μεταξύ 52 και 56 εδρών, ενώ άλλες 14 έως 16 έδρες πηγαίνουν σε δύο αραβικά ισραηλινά κόμματα.

Το Channel 11 προβλέπει επίσης τέσσερις έδρες για ένα κόμμα εφεδρειών που δεν ανήκει σε κανένα από τα δύο μπλοκ. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το φιλοκυβερνητικό Channel 14, το οποίο σε δημοσκόπηση στις αρχές της εβδομάδας έδινε 60 έδρες στον συνασπισμό Νετανιάχου και 30 στο Λικούντ.

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη στήριξη του Τραμπ ως μια στρατηγική «win-win» για τον ίδιο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Εάν ο Νετανιάχου νικήσει -ή παραμείνει στην εξουσία ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός- ο Τραμπ μπορεί να πιστωθεί την πολιτική του διάσωση και να χρησιμοποιήσει αυτή την επιρροή για να αποσπάσει υποχωρήσεις.

Εάν ο Νετανιάχου χάσει και οι αντίπαλοί του σχηματίσουν κυβέρνηση, οι νέοι ηγέτες του Ισραήλ θα έχουν κάθε κίνητρο να καλλιεργήσουν καλέσ σχέσεις με τον Τραμπ, καθιστώντας την υποστήριξη στον αντίπαλό τους μια απλή υποσημείωση.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι από τους συμβούλους του Τραμπ βλέπουν σημαντικές ευκαιρίες για τη ατζέντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στην προοπτική μιας ισραηλινής κυβέρνησης υπό διαφορετική ηγεσία.