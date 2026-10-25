Νετανιάχου: Προεκλογική ανάρτηση με πυρηνική έκρηξη και προειδοποίηση για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»

Μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και απεικονίζει πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ δημοσίευσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η ανάρτηση συνοδεύεται από αναφορές στον κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και στο ενδεχόμενο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την αντίδραση του πολιτικού του αντιπάλου, Γκαντί Αϊσενκοτ.

Η εικόνα παρουσιάζει ένα τεράστιο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού, το οποίο σχηματίζεται από την έκρηξη ατομικής βόμβας πάνω από το Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνόδευσε τη δημοσίευση με εκτενή αναφορά σε τοποθέτηση του επιχειρηματία, στοχαστή και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος αναφέρεται στον πόλεμο με το Ιράν και υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη πρέπει να συνεχιστούν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Μπλούμπεργκ απευθύνεται στους Ισραηλινούς ψηφοφόρους, συνδέοντας τις πολιτικές τους επιλογές με την ασφάλεια και την ύπαρξη της χώρας.

«Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα αλλάξει πια. Όλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα», αναφέρει.

Στη συνέχεια, προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος», καλώντας τους πολίτες να λάβουν υπόψη το ζήτημα της ασφάλειας κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

«Το μίσος για τον Νετανιάχου, όσο κι αν γεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο για ένα ολόκληρο στρατόπεδο, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα. Όποιος νοιάζεται για τη φυσική ύπαρξη του εαυτού του, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή και έτσι να καταδικάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του στον κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού του μίσους ή εξαιτίας μιας ηλίθιας και ασήμαντης καταιγίδας αίματος», προσθέτει.

Η αντίδραση του Γκαντί Αϊσενκοτ: «Νετανιάχου, είσαι σε υστερία»

Η δημοσίευση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γκαντί Αϊσενκοτ, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Νετανιάχου για την πρωθυπουργία του Ισραήλ.

Ο Αϊσενκοτ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον φόβο της μαζικής καταστροφής για προεκλογικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα του καταλόγισε αποτυχία στην επίτευξη των στόχων του πολέμου με το Ιράν.

Στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Νετανιάχου, είσαι σε υστερία. Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πάλι η ίδια μέθοδος, με ψέματα και τρομοκράτηση. Αυτή τη φορά, απειλή κατά των πολιτών του Ισραήλ με μαζική καταστροφή. Και αυτό αφού απέτυχες να πετύχεις τους στόχους του πολέμου στο Ιράν. Από υποσχέσεις για απόλυτη νίκη πέρασες στο “δεν θα υποταγούμε”. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Απέτυχες. Και σε δύο μέρες, ο λαός του Ισραήλ θα σου το δείξει στις κάλπες. Εμείς θα σχηματίσουμε την επόμενη κυβέρνηση και θα οδηγήσουμε το Ισραήλ στην ασφάλεια και την ευημερία».