Νετανιάχου: Προεκλογική ανάρτηση με πυρηνική έκρηξη και προειδοποίηση για «δεύτερο Ολοκαύτωμα»

Μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και απεικονίζει πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ δημοσίευσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η ανάρτηση συνοδεύεται από αναφορές στον κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και στο ενδεχόμενο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την αντίδραση του πολιτικού του αντιπάλου, Γκαντί Αϊσενκοτ.
Η εικόνα παρουσιάζει ένα τεράστιο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού, το οποίο σχηματίζεται από την έκρηξη ατομικής βόμβας πάνω από το Τελ Αβίβ.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνόδευσε τη δημοσίευση με εκτενή αναφορά σε τοποθέτηση του επιχειρηματία, στοχαστή και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος αναφέρεται στον πόλεμο με το Ιράν και υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη πρέπει να συνεχιστούν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.
תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג:
מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי.
הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן.
זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן.
יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו.
זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו.
קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות.
הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער.
אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה?
הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו.
זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור.
זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ.
זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה.
השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני.
כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות.
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026
Παράλληλα, ο Μπλούμπεργκ απευθύνεται στους Ισραηλινούς ψηφοφόρους, συνδέοντας τις πολιτικές τους επιλογές με την ασφάλεια και την ύπαρξη της χώρας.
«Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα αλλάξει πια. Όλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα», αναφέρει.
Στη συνέχεια, προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος», καλώντας τους πολίτες να λάβουν υπόψη το ζήτημα της ασφάλειας κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
«Το μίσος για τον Νετανιάχου, όσο κι αν γεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο για ένα ολόκληρο στρατόπεδο, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα. Όποιος νοιάζεται για τη φυσική ύπαρξη του εαυτού του, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή και έτσι να καταδικάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του στον κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού του μίσους ή εξαιτίας μιας ηλίθιας και ασήμαντης καταιγίδας αίματος», προσθέτει.
Η αντίδραση του Γκαντί Αϊσενκοτ: «Νετανιάχου, είσαι σε υστερία»
Η δημοσίευση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γκαντί Αϊσενκοτ, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Νετανιάχου για την πρωθυπουργία του Ισραήλ.
Ο Αϊσενκοτ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον φόβο της μαζικής καταστροφής για προεκλογικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα του καταλόγισε αποτυχία στην επίτευξη των στόχων του πολέμου με το Ιράν.
Στην ανάρτησή του ανέφερε:
«Νετανιάχου, είσαι σε υστερία. Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πάλι η ίδια μέθοδος, με ψέματα και τρομοκράτηση. Αυτή τη φορά, απειλή κατά των πολιτών του Ισραήλ με μαζική καταστροφή. Και αυτό αφού απέτυχες να πετύχεις τους στόχους του πολέμου στο Ιράν. Από υποσχέσεις για απόλυτη νίκη πέρασες στο “δεν θα υποταγούμε”. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Απέτυχες. Και σε δύο μέρες, ο λαός του Ισραήλ θα σου το δείξει στις κάλπες. Εμείς θα σχηματίσουμε την επόμενη κυβέρνηση και θα οδηγήσουμε το Ισραήλ στην ασφάλεια και την ευημερία».
נתניהו אתה בהיסטריה.
כמו בכל מערכת בחירות, שוב אותה שיטה של שקרים והפחדות.
הפעם – איום על אזרחי ישראל בהשמדה המונית.
וזה אחרי שנכשלת בהשגת מטרות המלחמה באיראן.
מהבטחות לניצחון מוחלט עברת ל״לא נכנע״.
זה כל הסיפור.
אתה נכשלת. ובעוד יומיים, עם ישראל יראה לך את זה בקלפי.
אנחנו נקים את הממשלה הבאה ונוביל את ישראל לביטחון ולשגשוג.
— Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 25, 2026