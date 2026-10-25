Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο της Φώφης Γεννημάτα για τα 5 χρόνια από τον θάνατό της – Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα (25/10) το μνημόσυνο της Φώφης Γεννημάτα για τα 5 χρόνια από τον θάνατό της. Το «παρών» στο Α Νεκροταφείο Αθηνών έδωσαν ο σύζυγος και τα τρία της παιδιά, σύντροφοι και συνοδοιπόροι της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο νυν πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και πληθώρα εν ενεργεία βουλευτών και πολιτικών φίλων της ιδίας μεταξύ των οποίων η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη.

Συγκίνηση σκόρπισε το μήνυμα του γιου της Φώφης Γεννηματά, Γιώργο ο οποίος είπε: «Η οικογένεια τιμά με αγάπη και συγκίνηση τη μνήμη της μητέρας του, «μιας γυναίκας που με το παράδειγμά της έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε τρεις σπουδαίες αξίες: την ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια». Όπως ανέφερε, «για την οικογένεια θα είναι πάντα η μητέρα τους, ενώ η αξιοπρέπεια, η ηθική και η ανθρωπιά που έδειξε τόσο στην πολιτική όσο και στη ζωή της θα αποτελούν για πάντα μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη».

Υπενθυμίζουμε ότι η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Είχε διαγνωστεί με τη νόσο το 2008, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 παρουσίασε υποτροπή και εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στις 11 Οκτωβρίου 2021 είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από την κούρσα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου, κατέληξε στο νοσοκομείο, μία ημέρα μετά την επιδείνωση της κατάστασής της και την περιέλευσή της σε ηπατικό κώμα.

Τα μηνύματα συντροφων και φίλων της Φώφης Γεννηματά

Συγκινητικά ήταν και τα μηνύματα μεταξύ άλλων του νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αλλά και του προσωπικού της φίλου και δημάρχου Νεάπολης – Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπεια της»

«Η Φώφη Γεννηματά μας λείπει πολύ. Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα», ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπεια της. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη», κατέληξε.

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Γιώργος Παπανδρέου: «Θυμάμαι τη Φώφη με βαθιά εκτίμηση και αγάπη»

Στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου ανέφερε: «Πέντε χρόνια από την απώλεια της Φώφης. Θυμάμαι τη Φώφη με βαθιά εκτίμηση και αγάπη. Για τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και το ήθος με τα οποία πορεύτηκε, για την αφοσίωσή της στη δημοκρατική παράταξη, αλλά και για τον προσωπικό της αγώνα που έδωσε με τόση γενναιότητα. Η μνήμη της παραμένει ζωντανή και η παρακαταθήκη της μας εμπνέει».

Χάρης Δούκας: «Η Φώφη Γεννηματά παραμένει παρούσα ως παράδειγμα πολιτικής δράσης»

Στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας είπε: «Πέντε χρόνια μετά, η Φώφη Γεννηματά παραμένει παρούσα: με το σθένος και την αξιοπρέπειά της, με το παράδειγμα της πολιτικής της δράσης και τους αγώνες της. Είχα την τιμή να σταθώ δίπλα της και να μάθω από το θάρρος της.

Υπερασπίστηκε με συνέπεια τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμπεριληπτική ταυτότητα της κοινωνίας, την ποιότητα της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου. Έδωσε μάχες απέναντι στον νεοναζισμό και σε κάθε απόπειρα εκφασισμού της κοινωνίας.

Ηγήθηκε της προσπάθειας να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη πλειοψηφικό ρεύμα, ανοιχτό στις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Πίστευε πως κανένας μόνος του δεν μπορεί και άνοιγε την αγκαλιά της σε όσους οραματίστηκαν τη μεγάλη προοδευτική παράταξη.

Όλοι όσοι σταθήκαμε στο πλευρό της έχουμε χρέος να συνεχίσουμε στον δρόμο που μας δίδαξε».

Σίμος Δανιηλίδης: «Έχουμε το προσωπικό σου παράδειγμα ως πυξίδα για ένα καλύτερο μέλλον»

Τέλος, ο προσωπικός της φίλος και δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης μίλησε σε πιο φορτισμένο τόνο λέγοντας: «Μια μέρα σαν τη σημερινή πριν από πέντε χρόνια, στις 25 Οκτωβρίου του 2021, έφυγε από κοντά μας η πολυαγαπημένη Φώφη, η Φώφη του ΠΑΣΟΚ, η Φώφη της οικογένειάς της, η Φώφη της Ελλάδας, η Φώφη όλων όσοι είχαμε την τιμή να την γνωρίσουμε καλά. Ακόμη κι εκείνες τις τελευταίες στιγμές της κι ενώ η ασθένειά της είχε προχωρήσει πολύ αλλά η ίδια δεν άφηνε κανέναν να το καταλάβει και να της χαριστεί έστω και στο ελάχιστο, ήρθε στην κηδεία του πατέρα μου στις 16 Σεπτεμβρίου εκείνου του χρόνου. Ήρθε για να τιμήσει τη μνήμη του αλλά και για να σταθεί στο ύψος της παλιάς φιλίας μας και να συμπαρασταθεί στη μητέρα μου σε εμένα και τον αδερφό μου. Έτσι κι αλλιώς, κι εγώ σαν τη μικρή μου αδερφή την είχα και εκτίμησα την αγωνιστικότητα και την ξεχωριστή προσωπικότητά της από τα πρώτα χρόνια στη μαθητική νεολαία του ΠΑΣΟΚ, εκεί που γνωριστήκαμε και μας ένωσε η κοινή μας αγάπη για το Κίνημα και τις δημοκρατικές του αρχές.

Μία μεγάλη ψυχή, μία μαχήτρια της ζωής νικήτρια στους πολλούς αγώνες που έδωσε μέσα από το ΠΑΣΟΚ για την εμπέδωση της δημοκρατίας, τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, την αποκέντρωση, την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βέβαια τη μάχη της δημόσιας υγείας όπου υπερασπίστηκε το σπουδαίο έργο του πατέρα της Γ. Γεννηματά , το ΕΣΥ όπως και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η πίστη της στην αξία της κοινωνικής πολιτικής, της φροντίδας των ευάλωτων συμπολιτών μας, στην πρόνοια για τα ΑμεΑ και στην μεταφορά όλων αυτών των αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την έκανε μία από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και όσων υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση.

Και μία πτυχή της που λιγότεροι γνωρίζουν είναι η απόλυτη αφοσίωσή της στην εθνική ανεξαρτησία και την εθνική άμυνα την οποία υπηρέτησε ως αν. υπουργός Άμυνας και συγκρούστηκε ευθέως με την τρόικα για να προστατεύσει την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας.

Η Φώφη έμεινε στη μνήμη των φίλων και των αντιπάλων της γιατί αρνήθηκε με πείσμα να κάνει χρήση σκοτεινών μεθόδων και χτυπημάτων κάτω από τη μέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Φυσικά ανάλογες ήταν οι αρχές της και στον εσωκομματικό στίβο την ώρα που δυστυχώς η ίδια έπεφτε συστηματικά θύμα τέτοιων συκοφαντικών επιθέσεων.

Στον δήμο μας, τον δήμο Νεάπολης-Συκεών η Φώφη άφησε το θετικό αποτύπωμά της αφού βρέθηκε στο πλευρό μας και μας τίμησε με την παρουσία της με κάθε ευκαιρία. Εκτός από αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που ενέπνεε με το προσωπικό της παράδειγμα η Φώφη ήταν υπόδειγμα γυναίκας, συζύγου, μητέρας, υπόδειγμα έντιμου πολιτικού με ήθος, αρχές και αξίες που της κληροδότησαν οι γονείς της, οι αείμνηστοι Γιώργος και Κάκια Γεννηματά.

Αγαπημένη μου Φώφη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ στο ΠΑΣΟΚ. Φίλοι, στελέχη, μέλη θα θυμόμαστε ότι το 2015, κατάφερες να αναστήσεις το Κίνημα και να του δώσεις νέα πνοή. Η έμπνευση που μας χάρισες θα συνεχίσει να αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο και τη δύναμη μας. Στη μνήμη σου, όλοι εμείς που παραμένουμε θα επιμένουμε να θέλουμε να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ δυνατό και να το κρατήσουμε ενωμένο. Έχουμε το προσωπικό σου παράδειγμα ως πυξίδα για ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και βλέπουν την πολιτική ηγεσία του τόπου να τους χλευάζει ή στην καλύτερη περίπτωση να μην τους λαμβάνει καν υπόψιν. Στη μνήμη σου, υποσχόμαστε να κρατήσουμε ανοιχτό τον δρόμο που χάραξες για τη μεγάλη αλλαγή την οποία δεν έπαψες ποτέ να οραματίζεσαι και να πιστεύεις Φώφη…».

