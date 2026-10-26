Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (26/10) – Αναλυτικά το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:30: Magenta Sport 6 | ATP 500 2026 Βασιλεία
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος (Superbet League 2)
16:30: Magenta Sport 6 | ATP 500 2026 Βασιλεία
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Κιλκίς – ΧΑΝΘ (Handball Premier)
18:30: Magenta Sport 7 | ATP 500 2026 Βιέννη
19:00: Magenta Sport 2 | ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια (Cyprus League)
20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μεγαρίδα – Πανερυθραϊκός (Elite League)
20:45: Magenta Sport 1 | Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα (Liga Portugal)
21:00: Magenta Sport 7 | ATP 500 2026 Βιέννη
21:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 2026 Βασιλεία
22:00: Magenta Sport 3 | Σεβίλλη – Οσασούνα (LaLiga)
22:00: Magenta Sport 3 | Γουόλσολ – Σάλφορντ (EFL League Two)