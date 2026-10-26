Ιορδανία: Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι για την αιματηρή επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 9 νεκροί και 40 τραυματίες

Στη σύλληψη τριών υπόπτων για την ένοπλη επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ προχώρησαν οι ιορδανικές Αρχές. Η αιματηρή επίθεση, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια εξτρεμιστών, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας και στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, ενώ 40 τραυματίστηκαν. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διακρίβωση των κινήτρων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανάληψη ευθύνης ή επιβεβαιωμένη σύνδεση με συγκεκριμένη οργάνωση.

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Ιορδανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις υπόπτους για την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη Καράκ συνέλαβαν οι ιορδανικές Αρχές. Από την αιματηρή επίθεση κατά τη διάρκεια κηδείας έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν.
  • Στόχος των ενόπλων ήταν ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ, με βίντεο από κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τους δράστες να πυροβολούν και να κατευθύνονται προς την είσοδο.
  • Οι ιορδανικές Αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθούν τα κίνητρα και να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει σύνδεση με εξτρεμιστική οργάνωση.

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Τρεις υπόπτους για την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη Καράκ συνέλαβαν οι ιορδανικές Αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Ασφάλειας που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Από την αιματηρή επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας την Παρασκευή (23/10), έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters.

Στόχος των ενόπλων ήταν ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της νότιας Ιορδανίας. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και να αποσαφηνιστεί εάν οι συλληφθέντες συνδέονται με κάποια εξτρεμιστική οργάνωση.

Βίντεο ασφαλείας καταγράφει τους ενόπλους

Τη δράση τριών ενόπλων φέρεται να καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας.

Στο οπτικό υλικό, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι δράστες εμφανίζονται να πυροβολούν από τον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς την είσοδό της.

Οι ιορδανικές Αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια, αποδίδοντάς το σε εξτρεμιστικά στοιχεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ενδεχόμενη σύνδεση των δραστών με συγκεκριμένη οργάνωση.

Παράλληλα, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄επισκέφθηκε την περιοχή και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις, ενώ με τη σειρά του ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ιδεολογία και εξτρεμισμό.

Η έρευνα των ιορδανικών αρχών συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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