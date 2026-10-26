Ιορδανία: Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι για την αιματηρή επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 9 νεκροί και 40 τραυματίες

Τρεις υπόπτους για την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη Καράκ συνέλαβαν οι ιορδανικές Αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Ασφάλειας που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Από την αιματηρή επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας την Παρασκευή (23/10), έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters.
Στόχος των ενόπλων ήταν ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της νότιας Ιορδανίας. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και να αποσαφηνιστεί εάν οι συλληφθέντες συνδέονται με κάποια εξτρεμιστική οργάνωση.
Βίντεο ασφαλείας καταγράφει τους ενόπλους
Τη δράση τριών ενόπλων φέρεται να καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας.
Στο οπτικό υλικό, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι δράστες εμφανίζονται να πυροβολούν από τον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς την είσοδό της.
📹 Moment ‘Terrorists’ Storm Into Jordan Church — 7 Dead, 34 Injured | GRAPHIC WARNING ⚠️
Gunmen opened fire during a funeral at a Greek Orthodox church in the southern village of Hamoud, Karak Governorate.
The country’s Interior Minister officially classified the mass shooting as a “terrorist attack carried out by a group of extremists,” while King Abdullah II vowed the attackers would face the “harshest retaliation.”.
Authorities are investigating the shooting, while prosecutors have barred media from publishing details that could affect the probe.
— RT_India (@RT_India_news) October 24, 2026
Οι ιορδανικές Αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια, αποδίδοντάς το σε εξτρεμιστικά στοιχεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ενδεχόμενη σύνδεση των δραστών με συγκεκριμένη οργάνωση.
Παράλληλα, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.
Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄επισκέφθηκε την περιοχή και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις, ενώ με τη σειρά του ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ιδεολογία και εξτρεμισμό.
Η έρευνα των ιορδανικών αρχών συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.