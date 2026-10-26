Σερβία: Εκλογικός θρίαμβος της «Φοιτητικής Λίστας» – Μαζικοί πανηγυρισμοί και μήνυμα στήριξης από την ΕΕ

Η «Φοιτητική Λίστα» κατέγραψε εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας, συγκεντρώνοντας το 52,9% των ψήφων και 140 έδρες, έναντι 38,8% του συνασπισμού του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Το αποτέλεσμα πυροδότησε μαζικούς πανηγυρισμούς στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις, αφήνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το Σοσιαλιστικό Κόμμα εκτός κοινοβουλίου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ετοιμότητά της να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

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Σερβία: Εκλογικός θρίαμβος της «Φοιτητικής Λίστας»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη νίκη πέτυχε ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!» στις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, συγκεντρώνοντας το 52,9% των ψήφων και 140 έδρες έναντι 38,8% του συνασπισμού «Ενωμένη Σερβία – Αλεξάνταρ Βούτσιτς».
  • Το αποτέλεσμα πυροδότησε μαζικούς πανηγυρισμούς σε Βελιγράδι και Νόβι Σαντ, ενώ συγκεντρωμένοι απομάκρυναν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και διέλυσαν τις σκηνές έξω από το προεδρικό μέγαρο.
  • Τα πρώτα συγχαρητήρια έφτασαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δήλωσε έτοιμη να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κύμα πανηγυρισμών σε ολόκληρη τη Σερβία πυροδότησε η νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν κεντρικούς δρόμους και πλατείες, κρατώντας σερβικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελευθερίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας δημοσκοπήσεων και ερευνών IPSOS, που αφορούν το 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!» συγκεντρώνει το 52,9% των ψήφων και εξασφαλίζει 140 από τις συνολικά 250 έδρες του κοινοβουλίου. Ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία – Αλεξάνταρ Βούτσιτς» ακολουθεί με 38,8% και 104 έδρες.

Το αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από εκτεταμένες συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ τα πρώτα συγχαρητήρια από το εξωτερικό έφτασαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξέφρασε την ετοιμότητά της να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας.

Μαζικοί πανηγυρισμοί στο Βελιγράδι – Απομακρύνθηκαν οι σκηνές έξω από το προεδρικό μέγαρο

Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες πολίτες παρέμειναν στην πλατεία Σλάβια, έναν από τους βασικούς χώρους συγκέντρωσης του φοιτητικού κινήματος τα τελευταία δύο χρόνια. Η εκλογική επικράτηση του συνδυασμού αποτέλεσε αφορμή για νέες μαζικές κινητοποιήσεις, με συνθήματα όπως «Νίκη, νίκη» και «Ελευθερία, ελευθερία» να κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, ομάδα πολιτών εισήλθε στον χώρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, όπου επί 16 μήνες είχαν εγκατασταθεί υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τους οποίους οι επικριτές του αποκαλούσαν «έμπιστους» του προέδρου. Οι συγκεντρωμένοι απομάκρυναν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και διέλυσαν τις σκηνές, ενώ μία από αυτές πυρπολήθηκε.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να επέμβουν. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών και το Νόβι Σαντ

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και στο Νόβι Σαντ, όπου οι πανηγυρισμοί διήρκεσαν έως και μετά τα μεσάνυχτα.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ακτιβιστές του φοιτητικού κινήματος αφαίρεσαν από κεντρικό κτήριο της πόλης ένα μεγάλο πανό με τη φωτογραφία του Βόισλαβ Σέσελι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Στο πανό αναγραφόταν το σύνθημα «Πατρίδα μας η Σερβία – Μητέρα μας η Ρωσία».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εκπρόσωποι της «Φοιτητικής Λίστας» απηύθυναν έκκληση στους υποστηρικτές τους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια και να μην παρασυρθούν από ενδεχόμενες προκλήσεις.

«Ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του»

Το πολιτικό μήνυμα της εκλογικής επικράτησης επιχείρησε να αποτυπώσει ο ακαδημαϊκός Ράντομιρ Στάϊτσιτς, ο οποίος μίλησε εκ μέρους του φοιτητικού κινήματος σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του συνδυασμού.

«Σήμερα ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του. Οι πολίτες διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να είναι όλοι ισότιμοι απέναντι στον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει το φοιτητικό κίνημα μετά την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας έμφαση στην ισονομία και στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Τα αποτελέσματα και η νέα κοινοβουλευτική σύνθεση

Με βάση τα στοιχεία της IPSOS για το 96% των ψηφοδελτίων, η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

  • «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!»: 52,9% και 140 έδρες.
  • «Ενωμένη Σερβία – Αλεξάνταρ Βούτσιτς»: 38,8% και 104 έδρες.
  • Κόμματα της ουγγρικής μειονότητας: 3 έδρες.
  • Κόμματα της μουσουλμανικής μειονότητας: 2 έδρες.
  • Κόμματα της αλβανικής μειονότητας: 2 έδρες.

Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απουσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας από το νέο κοινοβούλιο, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το κόμμα, που ιδρύθηκε από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη εκλογική δύναμη για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη ημέρα

Τα πρώτα συγχαρητήρια προς τη «Φοιτητική Λίστα» ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρησαν τον νικητή των εκλογών και επανέλαβαν την πρόθεση των ευρωπαϊκών θεσμών να στηρίξουν τη Σερβία στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ.

Όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, η ευρωπαϊκή πλευρά είναι έτοιμη να υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

«Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και των ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, και να συνεργαστούμε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Σερβίας», σημείωσαν.

«Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη Σερβία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, η οποία χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα πιθανή αφετηρία μιας νέας περιόδου στις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Βρυξελλών.

«Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη Σερβία. Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της, η οποία διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους από το γραφείο της.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει σε ποιον βαθμό η εκλογική ανατροπή θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, θεσμικές αλλαγές και πρόοδο στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.

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