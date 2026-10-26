Σερβία: Εκλογικός θρίαμβος της «Φοιτητικής Λίστας» – Μαζικοί πανηγυρισμοί και μήνυμα στήριξης από την ΕΕ

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Κύμα πανηγυρισμών σε ολόκληρη τη Σερβία πυροδότησε η νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν κεντρικούς δρόμους και πλατείες, κρατώντας σερβικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελευθερίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας δημοσκοπήσεων και ερευνών IPSOS, που αφορούν το 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!» συγκεντρώνει το 52,9% των ψήφων και εξασφαλίζει 140 από τις συνολικά 250 έδρες του κοινοβουλίου. Ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία – Αλεξάνταρ Βούτσιτς» ακολουθεί με 38,8% και 104 έδρες.

Το αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από εκτεταμένες συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ τα πρώτα συγχαρητήρια από το εξωτερικό έφτασαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξέφρασε την ετοιμότητά της να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας.

Μαζικοί πανηγυρισμοί στο Βελιγράδι – Απομακρύνθηκαν οι σκηνές έξω από το προεδρικό μέγαρο

Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες πολίτες παρέμειναν στην πλατεία Σλάβια, έναν από τους βασικούς χώρους συγκέντρωσης του φοιτητικού κινήματος τα τελευταία δύο χρόνια. Η εκλογική επικράτηση του συνδυασμού αποτέλεσε αφορμή για νέες μαζικές κινητοποιήσεις, με συνθήματα όπως «Νίκη, νίκη» και «Ελευθερία, ελευθερία» να κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα.

Serbia 🇷🇸: celebrations erupt in the city of Niš following the victory of the Student List in the parliamentary elections. https://t.co/Zpx7JMHmsj — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2026

Την ίδια ώρα, ομάδα πολιτών εισήλθε στον χώρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, όπου επί 16 μήνες είχαν εγκατασταθεί υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τους οποίους οι επικριτές του αποκαλούσαν «έμπιστους» του προέδρου. Οι συγκεντρωμένοι απομάκρυναν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και διέλυσαν τις σκηνές, ενώ μία από αυτές πυρπολήθηκε.

🇷🇸 After nearly 2 years of almost daily peaceful protests across Serbia, students have won the elections, defeating the country’s autocrat Vucic. Video by Student List who will govern the country. https://t.co/m4ngvvzEFn — kos_data (@kos_data) October 25, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να επέμβουν. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν από το κέντρο της πρωτεύουσας.

🇷🇸 It’s well past midnight in SERBIA, and students are still CELEBRATING their election VICTORY over Vučić After months of political confrontation, they’re taking the celebrations deep into the night. For a generation that has spent so much time protesting in the streets, tonight those same streets are hosting a VERY different kind of gathering. Writer: Oliver

https://t.co/IS4eZ4iXpu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2026

Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών και το Νόβι Σαντ

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και στο Νόβι Σαντ, όπου οι πανηγυρισμοί διήρκεσαν έως και μετά τα μεσάνυχτα.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ακτιβιστές του φοιτητικού κινήματος αφαίρεσαν από κεντρικό κτήριο της πόλης ένα μεγάλο πανό με τη φωτογραφία του Βόισλαβ Σέσελι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Στο πανό αναγραφόταν το σύνθημα «Πατρίδα μας η Σερβία – Μητέρα μας η Ρωσία».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εκπρόσωποι της «Φοιτητικής Λίστας» απηύθυναν έκκληση στους υποστηρικτές τους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια και να μην παρασυρθούν από ενδεχόμενες προκλήσεις.

🇷🇸 Celebrazioni dei sostenitori della Lista Studentesca in tutta la Serbia: Fuochi d’artificio, colonne di auto e blocco di Slavija. I sostenitori della Lista Studentesca sono scesi nelle strade di Belgrado, Novi Sad, Niš e altre città, celebrando la vittoria nelle elezioni parlamentari anticipate. https://t.co/hKKInYMVKM — @dessere88fenice (@dessere88fenice) October 25, 2026

«Ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του»

Το πολιτικό μήνυμα της εκλογικής επικράτησης επιχείρησε να αποτυπώσει ο ακαδημαϊκός Ράντομιρ Στάϊτσιτς, ο οποίος μίλησε εκ μέρους του φοιτητικού κινήματος σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του συνδυασμού.

«Σήμερα ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του. Οι πολίτες διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να είναι όλοι ισότιμοι απέναντι στον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Pobedničko obraćanje akademika Radomira Saičića iz štaba “Studentske liste”. https://t.co/ScbiRxww42 — 𝕺𝖉𝖎𝖓✍️3⃣🍥 (@0din00) October 25, 2026

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει το φοιτητικό κίνημα μετά την εκλογική του επικράτηση, δίνοντας έμφαση στην ισονομία και στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Τα αποτελέσματα και η νέα κοινοβουλευτική σύνθεση

Με βάση τα στοιχεία της IPSOS για το 96% των ψηφοδελτίων, η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

«Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!»: 52,9% και 140 έδρες.

52,9% και 140 έδρες. «Ενωμένη Σερβία – Αλεξάνταρ Βούτσιτς»: 38,8% και 104 έδρες.

38,8% και 104 έδρες. Κόμματα της ουγγρικής μειονότητας: 3 έδρες.

3 έδρες. Κόμματα της μουσουλμανικής μειονότητας: 2 έδρες.

2 έδρες. Κόμματα της αλβανικής μειονότητας: 2 έδρες.

Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απουσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας από το νέο κοινοβούλιο, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το κόμμα, που ιδρύθηκε από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη εκλογική δύναμη για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη ημέρα

Τα πρώτα συγχαρητήρια προς τη «Φοιτητική Λίστα» ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρησαν τον νικητή των εκλογών και επανέλαβαν την πρόθεση των ευρωπαϊκών θεσμών να στηρίξουν τη Σερβία στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ.

Όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, η ευρωπαϊκή πλευρά είναι έτοιμη να υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

«Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και των ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, και να συνεργαστούμε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Σερβίας», σημείωσαν.

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to build Serbia’s future in the European Union.

@vonderleyen — António Costa (@eucopresident) October 25, 2026

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026

El partido gobernante en Serbia perdió las elecciones legislativas anticipadas de este domingo frente a un movimiento de protesta liderado por estudiantes, reconoció el veterano dirigente nacionalista Aleksandar Vucic, un anuncio que provocó una explosión de alegría en Belgrado. “A juzgar por una muestra estratificada, está claro que perdimos estas elecciones”, declaró Vucic ante sus seguidores en la sede del Partido Progresista Serbio (SNS) en Belgrado. Estos comicios anticipados son la culminación de casi dos años de manifestaciones desencadenadas por el derrumbe, en 2024, de una marquesina de la estación de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico. Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción. Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder Slobodan Milosevic en 2000. Dos horas antes del cierre de las urnas, Serbia registró ya la mayor participación en 30 años en unas elecciones legislativas, un dato que los analistas consideraron que favorecía a la oposición. Tras la alocución de Vucic, estallaron las celebraciones en la capital serbia y los autos comenzaron a circular tocando la bocina mientras una multitud comenzaba a festejar cerca de la sede de la Comisión Electoral. En la sede de la Lista de Estudiantes, los simpatizantes de este movimiento aplaudían, lloraban y se abrazaban, coreando “¡Victoria, victoria!”.

“Me siento increíble. Siento como si por fin viviera en un país libre”, declaró a la AFP la estudiante Mila Martic. Fuente: @AFPespanol — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

«Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη Σερβία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, η οποία χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα πιθανή αφετηρία μιας νέας περιόδου στις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Βρυξελλών.

«Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη Σερβία. Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της, η οποία διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους από το γραφείο της.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει σε ποιον βαθμό η εκλογική ανατροπή θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, θεσμικές αλλαγές και πρόοδο στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.