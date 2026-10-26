Μήνυμα Λούλα μετά την επανεκλογή του: «Οι πολίτες ψήφισαν για να εγγυηθούν τη δημοκρατία» – «Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», λέει ο Μπολσονάρου

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Την υπεράσπιση της δημοκρατίας ως βασικό μήνυμα της εκλογικής του νίκης ανέδειξε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ενώ ο αντίπαλός του, Φλάβιο Μπολσονάρου, δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα και προανήγγειλε αίτημα ακύρωσης της ψηφοφορίας, μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο κεντροαριστερός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι πολίτες προσήλθαν στις κάλπες έχοντας αντιληφθεί τη σημασία της ψήφου τους για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας.

«Πήγαν να ψηφίσουν επειδή καταφέραμε να τους πείσουμε ότι η ψήφος ήταν πολύ σημαντική για να εγγυηθούν τη δημοκρατία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Λούλα αναφέρθηκε στην επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκλογική διαδικασία, κάνοντας λόγο για νίκη των ψηφοφόρων απέναντι στην «ανάμιξή» τους, ενώ δεσμεύτηκε να προωθήσει τη ρύθμιση της λειτουργίας τους.

Αμφισβητεί το αποτέλεσμα ο Μπολσονάρου

Από την πλευρά του, ο δεξιός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την ακύρωση των εκλογών, αμφισβητώντας τη διαδικασία μετά την ήττα του από τον Λούλα.

«Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», δήλωσε στην Μπραζίλια, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν.

Συγχαρητήρια από Σέινμπαουμ, Πέτρο και Μουλίνο

Την επανεκλογή του Λούλα ντα Σίλβα στην προεδρία της Βραζιλίας χαιρέτισε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, κάνοντας λόγο για νίκη της δημοκρατίας και του βραζιλιάνικου λαού.

«Ζήτω η δημοκρατία, νίκησε ο βραζιλιάνικος λαός. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Λούλα», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Σε πιο έντονα πολιτικό τόνο κινήθηκε η αντίδραση του πρώην προέδρου της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα «νίκη για την ανθρωπότητα και στρατηγική ήττα για τις δυνάμεις του σκότους».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πέτρο υποστήριξε ότι «ο φασισμός αναχαιτίστηκε στη Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία», ενώ παράλληλα, έστρεψε την προσοχή του στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στις εγγυήσεις διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας.

«Ο ελεύθερος βραζιλιάνικος λαός κατάφερε να σταματήσει την επέλαση των ψεύτικων bots και το εκλογικό σύστημα, με δημόσιο λογισμικό και σωστή εποπτεία από τους πολίτες, απέτρεψε τη νοθεία», έγραψε στην ανάρτησή του.

Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Λούλα απηύθυνε και ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας και εξέφρασε τη βούλησή του για τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας.

«Συγχαίρω τον λαό της Βραζιλίας για αυτή τη δημοκρατική ημέρα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Λούλα για τη νίκη του! Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για τις χώρες μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.