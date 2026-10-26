Εκλογές στο Ισραήλ: Υπόσχεση ενότητας από τον Άιζενκοτ, στο επίκεντρο η απειλή του Ιράν για τον Νετανιάχου

Δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γκάντι Άιζενκοτ και τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κλιμακώνεται, με την εθνική ενότητα, την ασφάλεια και την απειλή του Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης.

Ο Άιζενκοτ απευθύνει έκκληση για πολιτική αλλαγή και συμφιλίωση, ενώ ο Νετανιάχου εντείνει τις επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα.

Έκκληση για εθνική ενότητα και πολιτική αλλαγή

Μιλώντας την Κυριακή σε εκατοντάδες υποστηρικτές του στο Τελ Αβίβ, στην τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση, ο Άιζενκοτ τάχθηκε υπέρ της υπέρβασης των εσωτερικών διχασμών και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην πολιτική ηγεσία.

Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, του οποίου η παράταξη φέρεται να διεκδικεί με αξιώσεις την επικράτηση απέναντι στον Νετανιάχου, υπογράμμισε ότι στόχος του δεν είναι η επικράτηση της μίας πολιτικής πλευράς έναντι της άλλης.

«Ο στόχος μας δεν είναι η μία πλευρά να νικήσει την άλλη. Δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, δεσμευόμενος να εργαστεί για την επανένωση της ισραηλινής κοινωνίας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιλογές των πολιτών. «Θα εργαστούμε για να ενώσουμε ξανά όλους τους Ισραηλινούς, όσους θα μας ψηφίσουν και όσους δεν θα μας ψηφίσουν».

Απευθυνόμενος μάλιστα στους ψηφοφόρους του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει στην ίδια πορεία και χρειάζεται αλλαγή.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την οικονομία, προαναγγέλλοντας διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, με έμφαση στη διαφάνεια και την ανάληψη ευθύνης.

Κατηγόρησε, επίσης, τον Νετανιάχου για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και υποσχέθηκε τη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των γεγονότων.

Η ρητορική του φαίνεται να απευθύνεται σε πολίτες που αναζητούν μια διαφορετική πολιτική εκπροσώπηση. Υποστηρικτές του περιγράφουν την υποψηφιότητά του ως μια ευκαιρία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και περιορισμού της πόλωσης που χαρακτηρίζει την ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Η απειλή του Ιράν στο επίκεντρο της εκστρατείας Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου επέλεξε να επικεντρώσει την προεκλογική του εκστρατεία στην εθνική ασφάλεια, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον μοναδικό πολιτικό που μπορεί να εγγυηθεί την προστασία του Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, που πρόσκειται στον ίδιο, κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι υποστηρίζουν τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, την οποία χαρακτήρισε καταστροφική για τη χώρα. Η προεκλογική του ρητορική συνοδεύτηκε από συνθήματα που αντιπαρέβαλλαν τη Δεξιά με την προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέφερε, παράλληλα, στο προσκήνιο την απειλή του Ιράν, υπερασπιζόμενος τα αποτελέσματα του πολέμου που ξεκίνησαν από κοινού τον Φεβρουάριο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Νετανιάχου.

«Φέραμε σε πέρας το 90% της δουλειάς, απομένει το 10%. Ποιος θα το αναλάβει; Ο Άιζενκοτ και οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι; Όχι. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω», δήλωσε ο Νετανιάχου, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως ο μόνος υποψήφιος ικανός να ολοκληρώσει τους στόχους της πολεμικής εκστρατείας.

Νωρίτερα την Κυριακή, δημοσίευσε εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε μια πυρηνική έκρηξη πάνω από αστικό τοπίο που έμοιαζε με το Τελ Αβίβ. Με την ανάρτησή του επανέφερε το επιχείρημα ότι το Ιράν συνιστά υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

Israeli Prime Minister Netanyahu: Let’s see what will happen after we win the elections, after we complete the victory that is not far away against the Iranian axis, we will finally remove the threat of annihilation from us, and most importantly, we will bring prosperity and security that you cannot imagine. All this will happen only if you support us. If we accept Eisenkot and Mansour Abbas, then it will not happen. Therefore, I ask you, in the upcoming elections, to vote for the continuation of the great revolution that is turning Israel into a world success story, also in the economy. — Tabz (@TabzLIVE) October 25, 2026

Αντιπαράθεση για τον πόλεμο και την πόλωση στην κοινωνία

Ο Άιζενκοτ, αν και αντιτίθεται επίσης στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη βία Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι χρησιμοποιεί την ιρανική απειλή για εκλογικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να επιτύχει τους στόχους που ο ίδιος είχε θέσει για τον πόλεμο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης που έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τον Άιζενκοτ, επέκρινε τη δημοσίευση της εικόνας με την πυρηνική έκρηξη, ζητώντας ουσιαστικά την απομάκρυνση του πρωθυπουργού από την εξουσία.

Η έντονη πόλωση αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα βασικά ζητήματα που επιχειρεί να αναδείξει ο Άιζενκοτ. Ο Γκίντι Γκρινστάιν, 55 ετών, ο οποίος ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στο Ισραήλ για να ψηφίσει, υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της πολιτικής αντιπαράθεσης και περιορισμού των εσωτερικών διχασμών.