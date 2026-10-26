Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με κατεύθυνση το Ριάντ

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς το Ριάντ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι της Υεμένης με στόχο την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου ανακοίνωσε ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός.
  • Ο πύραυλος κατευθυνόταν προς το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τους Χούθι της Υεμένης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς το Ριάντ ανακοίνωσε ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τους Χούθι της Υεμένης με κατεύθυνση την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ