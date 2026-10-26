Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος με κατεύθυνση το Ριάντ

Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς το Ριάντ ανακοίνωσε ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός.
🇸🇦🇾🇪⚡️— Analysis of the footage shows Saudi air defense systems launching interceptors over Riyadh in an effort to counter an incoming missile attack from Yemen, with reports indicating defensive batteries failed to neutralize multiple targets over the capital. #SaudiArabia #Riyadh #Yemen #Houthis
— X-K (@ConflictRadarME) October 26, 2026
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τους Χούθι της Υεμένης με κατεύθυνση την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
Coalition: Air Defenses Intercept, Destroy Ballistic Missile Launched by Terrorist Houthi Militia Toward Riyadh.
#SPAGOV https://t.co/dYe0R3Lc4M
— SPAENG (@Spa_Eng) October 26, 2026