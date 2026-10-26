Μέμος Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα – Δεν μπορώ τη συμβίωση, θέλω το χώρο μου»

Συνέντευξή στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά παραχώρησε ο Μέμος Μπεγνής, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του στάση απέναντι στον γάμο και τη συμβίωση, προτάσσοντας την ανάγκη του για ανεξαρτησία και προσωπικό χώρο στις σχέσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε αντίθετος στον θεσμό του γάμου, τον οποίο θεωρεί ξεπερασμένο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να φθείρει τον έρωτα.

“Πιστεύω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, ούτως ή άλλως. Αυτό το λέω πάντα και πάντα ήμουν ενάντια σ’ αυτόν τον θεσμό τον οποίο, εγώ προσωπικά, θεωρώ παλιό. Επίσης, είμαι υπέρ των διαφορετικών δωματίων και των διαφορετικών σπιτιών ακόμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη ζωή που ζούμε, που ‘ναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει την ανάγκη να μένει μόνος του”», εξήγησε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ τη συμβίωση εγώ, το ‘χω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορώ. Βεβαίως και όταν είμαι ερωτευμένος, σε μια σχέση, θα κοιμηθώ μαζί, για μια βδομάδα και για δέκα μέρες, αλλά μετά σπίτια μας. Δεν το συζητώ, θέλω τον χώρο μου».

Προς επίρρωση των λεγομένων του, ο ηθοποιός σημείωσε ότι μια ερωτική σχέση δεν αποτελεί το σύνολο της ζωής του, επισημαίνοντας πως τον δυσκολεύει η ιδέα της απόλυτης συναισθηματικής εξάρτησης.

«Η σχέση μου δεν είναι όλη μου η ζωή. Δηλαδή σε κανέναν άνθρωπο δεν έχω πει “είσαι η ζωή μου” και δεν θέλω να μου το πει και κανένας αυτό. Δεν θέλω να ‘μαι όλη σου η ζωή, τρομάζω», κατέληξε.