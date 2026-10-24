Ιορδανία: Εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε ελληνορθόδοξη Εκκλησία – Το συλλυπητήριο μήνυμα του Τασούλα στον Αμπντάλα

Στους εννέα (9) ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση σε ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία. Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ επιβεβαιώνοντας τους δεσμούς των δυο χωρών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ, δύο άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στη χθεσινή επίθεση εναντίον ενός ναού στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών στους εννέα (9). Συγκεκριμένα, είπε: «Ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, ανέβηκε σε εννέα μετά τον θάνατο ενός δεύτερου τραυματία που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση». Ο ίδιος διευκρίνισε πως 25 τραυματίες στην επίθεση εξακολουθούν και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας, οι δράστες, που δεν έχουν συλληφθεί, εισήλθαν στον περίβολο του ελληνορθόδοξου ναού προτού ανοίξουν πυρ προς την κατεύθυνση ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν Αλ – Φαράγια απέδωσε αυτή τη σπάνια επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας της χώρας σε «μια ομάδα εξτρεμιστών». «Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών», διαβεβαίωσε.

Καταδικάζοντας την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», ο βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Καράκ, διαβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα του θα επιβάλει στους δράστες τις «αυστηρότερες» ποινές.

«Η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται», πρόσθεσε σήμερα ο ίδιος, έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, από χθες, ενώ οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.

Να σημειωθεί ότι το κυβερνείο της Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αποτελούν το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στην πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε το απόγευμα με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ στην επαρχία Καράκ, για την οποία έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος στην Ιορδανία.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για το τραγικό συμβάν, τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τη χώρα και προς τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την ηθική του υποστήριξη προς τους τραυματίες και όλους όσοι δέχθηκαν επίθεση σε ώρα θρήνου κατά τη διάρκεια μιας κηδείας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι «το υπόδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης κοινοτήτων με διαφορετικές θρησκείες πρέπει να παραμείνει ακλόνητο στην Ιορδανία και παράλληλα υπογράμμισε το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια της ελληνορθόδοξης κοινότητας».

«Η σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων θα συμβάλλει αποφασιστικά, έτσι, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου και ασφάλειας στην ελληνορθόδοξη κοινότητα, ενώ υπογράμμισε την πεποίθησή του, ότι η Ιορδανία είναι και μπορεί να παραμείνει όαση σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ταραγμένη ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επικοινωνία και την υποστήριξή του προς τη χώρα και τον λαό της Ιορδανίας σε αυτές τις ώρες δοκιμασίας και υπογράμμισε ότι οι Αρχές της Ιορδανίας είναι αποφασισμένες να συλλάβουν τους τρομοκράτες. Ο ίδιος, μάλιστα, είπε πως προσβλέπει στην προσεχή συνάντησή τους στις 7 Δεκεμβρίου στο Αμάν της Ιορδανίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης με θέμα «Προστασία της Ανθρωπότητας στον Πόλεμο».