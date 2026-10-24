Ιορδανία: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τη φονική επίθεση και ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρακολουθεί την κατάσταση

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Σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ιορδανίας προχωρούν οι αρχές της χώρας σε συνεργασία με ξένες διπλωματικές αποστολές, στον απόηχο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης σε ελληνορθόδοξο ναό στην περιοχή του Καράκ.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν ανακοίνωσε την αισθητή ενίσχυση της αστυνομικής και στρατιωτικής παρουσίας σε ευαίσθητους στόχους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας

Όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν, τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν σημαντικά σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ιορδανία, μετά τη φονική επίθεση της Παρασκευής, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική ενέργεια εξτρεμιστών.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως και συνεχώς για αρκετά λεπτά, κατά τη διάρκεια κηδείας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο κυβερνείο του Καράκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα.

Όπως σημειώνει το Reuters, παρότι τέτοιου είδος επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιορδανία —έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή— οι αρχές της χώρας αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απόπειρες επιθέσεων από Ισλαμιστές μαχητές.

Οι αρμόδιες αρχές δήλωσαν ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί εάν είχαν διασυνδέσεις με γνωστές οργανώσεις εντός ή εκτός της Ιορδανίας.

العملية الإرهابية في الكرك “جبانة” وغير إنسانية | عضو مجلس النواب هيثم الزيادين #الأردن #الكرك #هنا_المملكة https://t.co/lwiM1nxmT8 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 23, 2026



Οπτικό υλικό κατέγραψε το Σάββατο αστυνομικές περιπόλους έξω από την εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμμάν.

Αυστηρά μηνύματα από την ηγεσία της χώρας

Η ηγεσία της Ιορδανίας καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το χτύπημα. Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογράμμισε πως «Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού και δεν θα επιτρέψουμε στην κοινωνία να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο».

نترحَّم على أرواح الشُّهداء الذي ارتقوا في الكرك، والذين هم من خيرة أبناء هذا الوطن، ودعواتنا بالشِّفاء العاجل للمصابين. الأيدي الآثمة المجرمة الضالة التي أودت اليوم بحياة أبنائنا الأفاضل – رحمهم الله – لن تفلت من العقاب. توجيهات جلالة الملك أن تعمل كل أجهزتنا وتسخير كل مواردنا لجلب المجرمين للعدالة وأن ينالوا العقاب الذي يستحقونه، وأجهزتنا لن تتوانَ وسنتمكن منهم. هذه نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى، ولن نسمح للمجتمع أن يسير في هذا المسار. سنأخذ أقصى الإجراءات قانونياً مع كل من يمارس الفتنة، ومع كل من يحاول أن يجد للتطرف مدخلاً على مجتمعنا وهذا شيء أساسي وضروري. بقيادة جلالة سيدنا سنكون كما كنا دائماً سدَّاً منيعاً في مواجهة هذا الفكر التكفيري وهؤلاء الخوارج الضالين الذين لا مكان لهم إطلاقاً بيننا، ولا مكان لأي شخص تعاون معهم في بلدنا وفي مجتمعنا. — جعفر حسّان (@JafarHassan) October 23, 2026



Από την πλευρά του, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, βασικός εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών μαχητικών οργανώσεων, επισκέφθηκε το Καράκ λίγες ώρες μετά την επίθεση και διεμήνυσε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».

سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين

دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

Η χριστιανική μειονότητα

Οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα του πληθυσμού της Ιορδανίας, ωστόσο η χώρα φιλοξενεί αρκετά βιβλικά μνημεία και προσκυνήματα που προσελκύουν Χριστιανούς προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο.

Το αιματηρό αυτό περιστατικό σημειώνεται σε μια περιφερειακά έκρυθμη συγκυρία, καθώς η Ιορδανία συγκαταλέγεται μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή που έχουν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις εντός του έτους, μετά τα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.