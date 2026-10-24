Ιορδανία: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τη φονική επίθεση και ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρακολουθεί την κατάσταση

Σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ιορδανίας προχωρούν οι αρχές της χώρας σε συνεργασία με ξένες διπλωματικές αποστολές, στον απόηχο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης σε ελληνορθόδοξο ναό στην περιοχή του Καράκ.
Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν ανακοίνωσε την αισθητή ενίσχυση της αστυνομικής και στρατιωτικής παρουσίας σε ευαίσθητους στόχους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας
Όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν, τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν σημαντικά σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ιορδανία, μετά τη φονική επίθεση της Παρασκευής, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική ενέργεια εξτρεμιστών.
Security Alert – U.S. Embassy Amman – October 23, 2026
Location: Jordan
Event
· U.S. Embassy Amman is closely monitoring the October 23 terror attack on a Greek Orthodox church in the village of Hammoud in Karak.
· The Jordanian Public Security Directorate reports seven fatalities and 27 injured individuals undergoing treatment as a result of the attack.
· Security agencies report that they continue the hunt for the perpetrators of this crime and have cordoned off the incident area in Karak. Their investigation remains ongoing.
· There is also increased security at malls and other locations including foreign embassies in Amman. U.S. citizens should expect higher police presence in many parts of Jordan.
· We remind U.S. citizens of the continued need for caution and encourage them to monitor Jordanian authorities for breaking developments, such as Jordan’s Directorate of Public Security, @Police_Jo on https://t.co/5bFC1rAV5C
The U.S. Embassy in Jordan will continue to review the situation and provide additional information as needed.
Actions to Take:
· Enroll in the Department of State’s Smart Traveler Enrollment Program (STEP). STEP enrollment gives you the latest security updates and makes it easier for the U.S. embassy to contact you in an emergency.
· Please visit Jordan’s National Center for Security and Crisis Management website for public safety guidelines, including explanations of emergency sirens in Jordan.
· Monitor local media, such as Roya News, Petra News, and Jordan Times for information.
· If an aerial attack occurs, stay away from glass doors, windows, and any fallen debris, and monitor your phone and news outlets for official guidance.
· Keep your cell phone charged and pre-programmed with the emergency numbers listed below.
· Be aware of your surroundings.
· Avoid all demonstrations and large gatherings.
· Avoid all areas where there is a heavy police presence.
· Monitor local media.
· Follow the instructions of local authorities.
· Contact your airline directly for flight change details if your flight is affected.
· Exercise caution and stay alert at locations publicly associated with the United States.
· Keep a low profile.
· Contact the Jordanian police by dialing 911 if you are in immediate danger.
· Report any suspicious activity or safety concerns to local police immediately.
Assistance:
U.S. Embassy – Amman, Jordan
Al-Umawyeen 37, Amman, Jordan
Phone number (emergencies during business hours): +962 6 590-6000
Phone number (emergencies after business hours): +962 6 590-6500
Contact the U.S. Citizen Services Unit · Embassy website: https://t.co/v78o1nLZvN Homepage – U.S. Embassy in Jordan
U.S. Department of State Consular Affairs Call Center: +1-202-501-4444 (from abroad) or 1-888-407-4747 (from U.S./Canada).
— U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) October 24, 2026
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως και συνεχώς για αρκετά λεπτά, κατά τη διάρκεια κηδείας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο κυβερνείο του Καράκ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα.
Όπως σημειώνει το Reuters, παρότι τέτοιου είδος επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιορδανία —έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή— οι αρχές της χώρας αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απόπειρες επιθέσεων από Ισλαμιστές μαχητές.
Οι αρμόδιες αρχές δήλωσαν ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί εάν είχαν διασυνδέσεις με γνωστές οργανώσεις εντός ή εκτός της Ιορδανίας.
العملية الإرهابية في الكرك “جبانة” وغير إنسانية | عضو مجلس النواب هيثم الزيادين
#الأردن #الكرك #هنا_المملكة https://t.co/lwiM1nxmT8
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 23, 2026
Οπτικό υλικό κατέγραψε το Σάββατο αστυνομικές περιπόλους έξω από την εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμμάν.
Αυστηρά μηνύματα από την ηγεσία της χώρας
Η ηγεσία της Ιορδανίας καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το χτύπημα. Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογράμμισε πως «Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού και δεν θα επιτρέψουμε στην κοινωνία να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο».
نترحَّم على أرواح الشُّهداء الذي ارتقوا في الكرك، والذين هم من خيرة أبناء هذا الوطن، ودعواتنا بالشِّفاء العاجل للمصابين.
الأيدي الآثمة المجرمة الضالة التي أودت اليوم بحياة أبنائنا الأفاضل – رحمهم الله – لن تفلت من العقاب.
توجيهات جلالة الملك أن تعمل كل أجهزتنا وتسخير كل مواردنا لجلب المجرمين للعدالة وأن ينالوا العقاب الذي يستحقونه، وأجهزتنا لن تتوانَ وسنتمكن منهم.
هذه نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى، ولن نسمح للمجتمع أن يسير في هذا المسار.
سنأخذ أقصى الإجراءات قانونياً مع كل من يمارس الفتنة، ومع كل من يحاول أن يجد للتطرف مدخلاً على مجتمعنا وهذا شيء أساسي وضروري.
بقيادة جلالة سيدنا سنكون كما كنا دائماً سدَّاً منيعاً في مواجهة هذا الفكر التكفيري وهؤلاء الخوارج الضالين الذين لا مكان لهم إطلاقاً بيننا، ولا مكان لأي شخص تعاون معهم في بلدنا وفي مجتمعنا.
— جعفر حسّان (@JafarHassan) October 23, 2026
Από την πλευρά του, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, βασικός εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών μαχητικών οργανώσεων, επισκέφθηκε το Καράκ λίγες ώρες μετά την επίθεση και διεμήνυσε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».
سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين
دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026
Η χριστιανική μειονότητα
Οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα του πληθυσμού της Ιορδανίας, ωστόσο η χώρα φιλοξενεί αρκετά βιβλικά μνημεία και προσκυνήματα που προσελκύουν Χριστιανούς προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο.
Το αιματηρό αυτό περιστατικό σημειώνεται σε μια περιφερειακά έκρυθμη συγκυρία, καθώς η Ιορδανία συγκαταλέγεται μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή που έχουν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις εντός του έτους, μετά τα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.