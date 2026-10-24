Ιορδανία: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τη φονική επίθεση και ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρακολουθεί την κατάσταση

Σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών προχωρούν οι αρχές στην Ιορδανία, μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση ενόπλων σε ελληνορθόδοξο ναό στο Καράκ που άφησε πίσω της επτά νεκρούς και 40 τραυματίες. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας και εξέδωσε οδηγίες ασφαλείας, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ και ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν διαμήνυσαν ότι οι δράστες της επίθεσης θα τιμωρηθούν.

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Διεθνή Νέα

Ιορδανία επίθεση
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προχωρούν οι αρχές της Ιορδανίας, στον απόηχο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης σε ελληνορθόδοξο ναό στην περιοχή του Καράκ, κατά την οποία επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
  • Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν ανακοίνωσε την αισθητή ενίσχυση της αστυνομικής και στρατιωτικής παρουσίας σε ευαίσθητους στόχους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
  • Η ηγεσία της χώρας καταδίκασε απερίφραστα το χτύπημα, με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ να επισκέπτεται την περιοχή και να διαμηνύει ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».

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Σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ιορδανίας προχωρούν οι αρχές της χώρας σε συνεργασία με ξένες διπλωματικές αποστολές, στον απόηχο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης σε ελληνορθόδοξο ναό στην περιοχή του Καράκ.

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Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν ανακοίνωσε την αισθητή ενίσχυση της αστυνομικής και στρατιωτικής παρουσίας σε ευαίσθητους στόχους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας

Όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν, τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν σημαντικά σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ιορδανία, μετά τη φονική επίθεση της Παρασκευής, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική ενέργεια εξτρεμιστών.

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Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως και συνεχώς για αρκετά λεπτά, κατά τη διάρκεια κηδείας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο κυβερνείο του Καράκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα.

Όπως σημειώνει το Reuters, παρότι τέτοιου είδος επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιορδανία —έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή— οι αρχές της χώρας αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απόπειρες επιθέσεων από Ισλαμιστές μαχητές.

Οι αρμόδιες αρχές δήλωσαν ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί εάν είχαν διασυνδέσεις με γνωστές οργανώσεις εντός ή εκτός της Ιορδανίας.


Οπτικό υλικό κατέγραψε το Σάββατο αστυνομικές περιπόλους έξω από την εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμμάν.

Αυστηρά μηνύματα από την ηγεσία της χώρας

Η ηγεσία της Ιορδανίας καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το χτύπημα. Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογράμμισε πως «Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού και δεν θα επιτρέψουμε στην κοινωνία να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο».


Από την πλευρά του, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, βασικός εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών μαχητικών οργανώσεων, επισκέφθηκε το Καράκ λίγες ώρες μετά την επίθεση και διεμήνυσε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».

Η χριστιανική μειονότητα

Οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα του πληθυσμού της Ιορδανίας, ωστόσο η χώρα φιλοξενεί αρκετά βιβλικά μνημεία και προσκυνήματα που προσελκύουν Χριστιανούς προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο.

Το αιματηρό αυτό περιστατικό σημειώνεται σε μια περιφερειακά έκρυθμη συγκυρία, καθώς η Ιορδανία συγκαταλέγεται μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή που έχουν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις εντός του έτους, μετά τα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

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