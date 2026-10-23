Ιορδανία: Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή (23/10) στην Ιορδανία, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για μια κηδεία σε ελληνορθόδοξη εκκλησία, στην επαρχία Καράκ, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Αμμάν.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, υποστράτηγος Ομπεϊνταλάχ Μααϊτάχ.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα Χαμούντ, την ώρα που συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο.

Οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν τους συγκεντρωμένους

Σύμφωνα με το Reuters, οι δράστες έφτασαν στην περιοχή με όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των παρευρισκομένων.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας και επαληθεύτηκε από το Reuters, καταγράφει τρεις ενόπλους να ανοίγουν πυρ από το προαύλιο και στη συνέχεια να κινούνται προς την είσοδο της εκκλησίας.

Στις εικόνες διακρίνονται δύο άνδρες που φαίνεται να κρατούν πιστόλια και ένας τρίτος που φέρει ημιαυτόματο όπλο.

Ο Χάλεντ Μπουρκάν, ο οποίος παρευρισκόταν στην κηδεία, ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν αρκετά λεπτά, ενώ στον χώρο βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι.

Αμέσως μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή και ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ταυτότητά τους, ούτε έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση.

🚨🇯🇴 At least 7 KILLED after gunmen OPEN FIRE inside a #church in southern #Jordan … Attackers armed with AK-47s sprayed bullets for several minutes before fleeing. Graphic footage from inside shows some of the victims covered in blood. https://t.co/ANIR2QXcLV — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 23, 2026

«Τρομοκρατική επίθεση» καταγγέλλει ο βασιλιάς Αμπντάλα

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την τρομοκρατική και προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες κυρώσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι όσοι επιχείρησαν να διχάσουν τους Ιορδανούς με τη βία δεν θα καταφέρουν να κλονίσουν την ενότητα της χώρας.

«Το αίμα κάθε Ιορδανού είναι πολύτιμο», υπογράμμισε, διαμηνύοντας ότι οι αρχές θα αντιμετωπίσουν με «σιδηρά πυγμή» οποιονδήποτε απειλεί την ασφάλεια της χώρας.

Ο μονάρχης εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Petra, ο βασιλιάς μετέβη στο Καράκ, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε επίσης τρομοκράτες τους υπεύθυνους της επίθεσης.

The terrorist attack against Karak will be met with the harshest retaliation. Those who delude themselves into thinking that they can divide Jordanians with their bullets have no chance in the face of our unity. All Jordanians, from north to south, are partners in land and fate, and nothing stands between them. Our deepest condolences to the families of the martyrs and we wish a speedy recovery to those injured. Every Jordanian life is precious, and we will strike with an iron fist against those who dare to threaten our nation — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

Εισαγγελική απαγόρευση δημοσίευσης στοιχείων της έρευνας

Στο μεταξύ, η εισαγγελία του Αμμάν διέταξε την απαγόρευση δημοσίευσης πληροφοριών που σχετίζονται με την υπόθεση και την πορεία των ερευνών.

Σύμφωνα με το Petra, η απόφαση αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που υπάγονται στην ιορδανική δικαιοδοσία, ενώ προβλέπει κυρώσεις για παραβίασή της. Εξαιρούνται τα επίσημα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο Καράκ, με αντικείμενο τον συντονισμό της αντίδρασης των αρχών.

Η προηγούμενη αιματηρή επίθεση στο Καράκ

Η νέα επίθεση ξυπνά μνήμες από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν ένοπλοι εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων στην ίδια περιοχή, μεταξύ άλλων κοντά στο ιστορικό κάστρο των Σταυροφόρων.

Τότε είχαν σκοτωθεί δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά αστυνομικοί, ενώ δεκάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί. Οι δράστες είχαν εξουδετερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.

Η Ιορδανία θεωρείται μία από τις σχετικά σταθερές χώρες της περιοχής, ενώ διαθέτει σημαντική χριστιανική μειονότητα και θρησκευτικά μνημεία που προσελκύουν προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο.