Μελάνια Τραμπ: Εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός στην κατεχόμενη Ολέσκι – Ανθρωπιστικός διάδρομος για τους εγκλωβισμένους αμάχους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, εξασφάλισε η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Παρασκευή (23/10). Η προσωρινή εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να προετοιμαστεί η ασφαλής απομάκρυνση των κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ολοένα βαθύτερη ανθρωπιστική κρίση.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για την Ολέσκι, όπου οι εναπομείναντες κάτοικοι προσπαθούν εδώ και μήνες να επιβιώσουν χωρίς επαρκή τρόφιμα, φάρμακα και βασικές υπηρεσίες, σε μια πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η πρώτη κυρία των ΗΠΑ συνέβαλε στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για την προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη.

«Οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση στο Ολέσκι, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να προετοιμαστεί η απομάκρυνση των κατοίκων μέσω καθορισμένου ασφαλούς διαδρόμου», αναφέρει η ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε τις σχετικές επαφές και, μαζί με εκπρόσωπό της, συνεργάστηκε απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για τον καθορισμό των όρων της συμφωνίας.

Μέχρι την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν υπήρχε άμεση δημόσια τοποθέτηση από τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Μελάνια Τραμπ: «Η Ολέσκι βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ περιέγραψε με δραματικούς όρους την κατάσταση στην κατεχόμενη πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να περιμένει.

«Η κατάσταση στην Ολέσκι είναι φρικτή. Πρόκειται για μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου, η οποία βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής», ανέφερε σε δήλωσή της.

Όπως τόνισε, ο πληθυσμός που έχει απομείνει αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι χρειάζονται επειγόντως ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό.

Η Μελάνια Τραμπ έχει αναλάβει επίσης πρωτοβουλίες για την επιστροφή στις οικογένειές τους Ουκρανών παιδιών που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Από την έκκληση του Πάπα στον Πούτιν στη συμφωνία για εκεχειρία

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δραματική παρέμβαση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος στις 16 Οκτωβρίου είχε ζητήσει από τον Βλαντίμιρ Πούτιν την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στην Ολέσκι, ώστε να επιτραπεί η παράδοση τροφίμων και ιατρικής βοήθειας, καθώς και η ασφαλής εκκένωση των αμάχων.

Ο Ποντίφικας είχε θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ νοσηλευόταν έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

Το Κρεμλίνο είχε τότε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν υποστήριξε την ανθρωπιστική πρωτοβουλία του Βατικανού και συμφώνησε να υπάρξει συνεργασία για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή δεν είχε παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο ή χρονοδιάγραμμα για την παράδοση βοήθειας και την απομάκρυνση των κατοίκων.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι συνεχίζονταν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης, αναφέροντας ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί και μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της 23ης Οκτωβρίου είναι η πρώτη που προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της τοπικής εκεχειρίας.

👉Please watch this video. This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food, clean water and medicine. I call on our international partners to help us save these people. The EU has already called for humanitarian access and safe passage for civilians. Now concrete action is needed. These are our people. They are still alive. Help us save them while there is still someone to save. — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026

Ο «δρόμος του θανάτου» και οι κάτοικοι που λιμοκτονούν

Η πόλη Ολέσκι βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από περιοχές που ελέγχονται από τις ουκρανικές δυνάμεις. Πριν από τη ρωσική εισβολή είχε περίπου 24.000 κατοίκους, όμως σήμερα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει την πόλη.

Όσοι έχουν παραμείνει αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χωρίς σταθερή ηλεκτροδότηση, θέρμανση ή τρεχούμενο νερό.

Η έλλειψη τροφίμων έχει αναγκάσει κατοίκους να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να φτάσουν σε γειτονικούς οικισμούς, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους νάρκες, κατεστραμμένα οχήματα και κρατήρες από εκρήξεις.

Πρόκειται για τη διαδρομή που οι ίδιοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου», καθώς τα drones αποτελούν διαρκή απειλή για όποιον επιχειρεί να μετακινηθεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει καταγράψει το Reuters, η τελευταία παράδοση τροφίμων σε τοπικό κατάστημα είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Άλλες μαρτυρίες περιγράφουν κατοίκους που αναγκάζονται να καταναλώνουν αλλοιωμένα τρόφιμα ή ακόμη και αγριόχορτα για να επιβιώσουν.

В Олешках прямо зараз відбувається гуманітарна катастрофа – люди і тварини помирають з голоду. Росіяни знищують будь-які автівки з їжею – вантажі для голодних людей не приїжджають вже 4 тижні. Одна з місцевих жительок показала рецепт пісних оладків, розказала, що усі жителі Олешок включно з дітьми, старшими людьми і худими тваринами їдять кабачки, варення та городину. Невже голод не зупинити? — BARMENY (@barmeny_ua) September 3, 2026

Η πόλη είχε υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τους βομβαρδισμούς, ενώ τον Ιούνιο του 2023 πλημμύρισε μετά την καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης.

Η αγωνία των οικογενειών και το στοίχημα της 29ης Οκτωβρίου

Οι συγγενείς των εγκλωβισμένων κατοίκων ζητούν εδώ και καιρό τη δημιουργία ασφαλούς ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η 72χρονη Λαρίσα, η οποία εγκατέλειψε την Ολέσκι μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά ο σύζυγός της εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατεχόμενη πόλη.

Η ίδια είχε συμμετάσχει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λονδίνο, κρατώντας πλακάτ με αίτημα τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση των αμάχων.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος δημιουργεί πλέον την προοπτική να φτάσουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλες προμήθειες στους εγκλωβισμένους, αλλά και να οργανωθεί η απομάκρυνση όσων επιθυμούν να φύγουν.

Παραμένει, ωστόσο, κρίσιμο να διευκρινιστούν η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, οι πρακτικές εγγυήσεις ασφαλείας και ο τρόπος λειτουργίας του ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Για τους κατοίκους της Ολέσκι, η 29η Οκτωβρίου μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία διαφυγής από μια πόλη όπου η καθημερινή επιβίωση έχει μετατραπεί σε αγώνα απέναντι στην πείνα και τον πόλεμο.