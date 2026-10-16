«Κόλαση επί γης» στην κατεχόμενη Ολέσκι: Δραματική έκκληση του Πάπα στον Πούτιν από το νοσοκομείο – Θετική απάντηση από το Κρεμλίνο

Δραματική έκκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ', ζητώντας κατάπαυση του πυρός και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στην κατεχόμενη Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση, ο Ποντίφικας ζήτησε να επιτραπεί η παράδοση τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και η ασφαλής εκκένωση των αμάχων. Η κατάσταση στην πόλη περιγράφεται ως «κόλαση επί γης», με εγκλωβισμένους κατοίκους να αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, ώστε ορισμένοι αναγκάζονται να τρώνε ακόμη και αγριόχορτα για να επιβιώσουν.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Українські Національні Новини (УНН)
Φωτογραφία: Українські Національні Новини (УНН)
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε την Παρασκευή (16/10) ο Πάπας Λέων ΙΔ’, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται έπειτα από χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες στην οποία υποβλήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις πόλη Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, με τον Ποντίφικα να ζητά την άμεση παροχή βοήθειας και την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, ο Πάπας εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη, καλώντας τη Μόσχα να επιτρέψει την είσοδο τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Παράλληλα, ζήτησε την εφαρμογή εκεχειρίας, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η εθελοντική, ασφαλής εκκένωση του άμαχου πληθυσμού.

Η 72χρονη Λαρίσα, η οποία εγκατέλειψε την Ολέσκι λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, κρατά πλακάτ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Λονδίνο, ζητώντας τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση των Ουκρανών αμάχων από τη γενέτειρά της, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται ο σύζυγός της.Φωτογραφία: Yuliia Dysa/Reuters
Η 72χρονη Λαρίσα, η οποία εγκατέλειψε την Ολέσκι λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, κρατά πλακάτ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Λονδίνο, ζητώντας τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση των Ουκρανών αμάχων από τη γενέτειρά της, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται ο σύζυγός της.
Φωτογραφία: Yuliia Dysa/Reuters

Η έκκληση του Πάπα προς τον Πούτιν

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Αγία Έδρα, επισημαίνεται: «Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Άγιος Πατέρας εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στην πόλη Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, και ζήτησε κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να επιτραπεί η παράδοση τροφίμων και ιατρικής βοήθειας, καθώς και η εθελοντική και ασφαλής απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της Αγίας Έδρας να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου και της ειρήνης.

 

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«Κόλαση επί γης» στην κατεχόμενη Ολέσκι

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ολέσκι έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι κάτοικοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Σε προηγούμενο δημοσίευμά του, ο Guardian είχε περιγράψει τις δραματικές συνθήκες στην περιοχή, αναφέροντας ότι ορισμένοι από τους τελευταίους κατοίκους αναγκάζονται να καταναλώνουν ακόμη και αγριόχορτα για να επιβιώσουν.

Η απόγνωση των εγκλωβισμένων αποτυπώνεται και σε βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατοίκους να περιγράφουν τις εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης και την εξάντληση των αποθεμάτων τροφίμων. Όπως μεταδίδει το Reuters και η Ukrainska Pravda, ορισμένοι επιβιώνουν με αλλοιωμένα τρόφιμα και ό,τι έχει απομείνει στα εγκαταλελειμμένα σπίτια, ενώ άλλοι αναγκάζονται να ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους, διασχίζοντας ναρκοθετημένους δρόμους και περιοχές όπου επιχειρούν drones, προκειμένου να φτάσουν σε γειτονικούς οικισμούς για να βρουν φαγητό. Για τους κατοίκους της Ολέσκι, η αναζήτηση τροφής έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης, καθώς ακόμη και μια διαδρομή προς το πλησιέστερο κατάστημα μπορεί να αποβεί μοιραία.

Συγγενείς εγκλωβισμένων αμάχων έχουν ζητήσει επανειλημμένα τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση όσων επιθυμούν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η 72χρονη Λαρίσα, η οποία εγκατέλειψε την Ολέσκι λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ίδια συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λονδίνο, ζητώντας τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για την εκκένωση των Ουκρανών αμάχων, καθώς ο σύζυγός της εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατεχόμενη πόλη.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τελεί Θεία Λειτουργία στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, την Παρασκευή (16/10), παρουσία μελών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την τέταρτη ημέρα της νοσηλείας του. (Φωτογραφία: Vatican News)
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τελεί Θεία Λειτουργία στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, την Παρασκευή (16/10), παρουσία μελών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την τέταρτη ημέρα της νοσηλείας του. (Φωτογραφία: Vatican News)

Θετική απάντηση από το Κρεμλίνο – Ο Πούτιν συμφώνησε να συνεργαστεί με το Βατικανό

Θετικά ανταποκρίθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ανθρωπιστική πρωτοβουλία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Βατικανού με στόχο την ανακούφιση των αμάχων στην κατεχόμενη Ολέσκι.

«Η πρόθεση του Βατικανού να συμβάλει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού της πόλης και την οργάνωση της προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης έτυχε υποστήριξης», ανέφερε η ρωσική προεδρία.

«Συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία για το συγκεκριμένο ζήτημα», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα ή χρονοδιάγραμμα για την παράδοση προμηθειών και την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων.

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