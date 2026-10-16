Τέταρτη ημέρα οργής στα Τίρανα κατά του Έντι Ράμα: «Μας ωθούν στα άκρα» λένε οι διαδηλωτές – Νέα επεισόδια και 56 συλλήψεις

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Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους των Τιράνων, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας, ενώ η ένταση παραμένει υψηλή μετά τις βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, τις καταστροφές σε κυβερνητικά κτίρια και επιχειρήσεις και τις δεκάδες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις αλβανικές Αρχές, 56 άνθρωποι συνελήφθησαν για τα επεισόδια της Πέμπτης, ενώ οι διαδηλωτές προετοιμάζονται για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων το Σάββατο (17/10).

Η αλβανική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα μεγαλύτερα κύματα κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών, με τη νεολαία να πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Ράμα.

Χιλιάδες νέοι Αλβανοί πραγματοποίησαν νέες πορείες την Παρασκευή, με ορισμένους να προκαλούν ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων και φωτεινούς σηματοδότες. Οι συγκεντρωμένοι κατηγορούν την κυβέρνηση για διαφθορά, υποβάθμιση της εκπαίδευσης και αδιαφορία απέναντι στα αιτήματα που διατυπώνουν εδώ και μήνες.

«Μας ωθούν στα άκρα», δήλωσε στο Reuters ο 19χρονος Ενέα, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του, φοβούμενος ενδεχόμενη σύλληψη.

Το μήνυμά του προς τον Αλβανό πρωθυπουργό ήταν σαφές: «Να παραιτηθεί το συντομότερο δυνατόν, προτού καούν τα πάντα».

Οι νέες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων της Πέμπτης, όταν ομάδες διαδηλωτών έσπασαν τζαμαρίες, εισέβαλαν σε τράπεζα και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Protesters in Albania demand prime minister’s resignation and attempt to storm ministry Protests against Edi Rama’s government have spread from Tirana to Shkodër, Korçë and coastal cities. Demonstrators are demanding the prime minister’s resignation, lower tuition fees and action against corruption. In Tirana, protesters attempted to storm the Ministry of Education, set fire to rubbish bins and erected barricades. Police responded with water cannons and tear gas. According to the Health Ministry, 89 people required medical assistance, including 61 police officers. Police detained 65 people. Rama accused the opposition of orchestrating the violence and refused to resign. Mass protests in the country have been ongoing since late May. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

56 συλλήψεις και 97 ποινικές διώξεις για τα επεισόδια

Σύμφωνα με το Euronews Albania, η αστυνομία των Τιράνων ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 56 άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας, ενώ σε βάρος άλλων 97 κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες.

Όπως αναφέρουν οι αλβανικές Αρχές, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, σκληρά αντικείμενα και πυροτεχνήματα, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε δημόσια κτίρια, τράπεζες, επιχειρήσεις και οχήματα της αστυνομίας.

Από τα επεισόδια της Πέμπτης τραυματίστηκαν 24 αστυνομικοί, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Η κλιμάκωση της βίας είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το υπουργείο Παιδείας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και αύρες νερού.

Οι συγκρούσεις συνοδεύτηκαν από πυρκαγιές σε κυβερνητικά κτίρια, επιθέσεις σε τραπεζικά καταστήματα και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Tirana Ministry of education now https://t.co/j8NtnSB749 — R L (@RaimondLueppken) October 16, 2026

«Είμαστε μαζί σας, μην καταστρέφετε τις επιχειρήσεις μας»

Οι συνεχείς διαδηλώσεις έχουν επηρεάσει σοβαρά την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο κέντρο των Τιράνων.

Καταστήματα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ αρκετοί επαγγελματίες ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων.

Καταστηματάρχες ανάρτησαν μηνύματα με τα οποία εξέφραζαν την υποστήριξή τους προς τους διαδηλωτές, ζητώντας ταυτόχρονα να προστατευθούν οι επιχειρήσεις τους.

«Είμαστε μαζί σας. Μην καταστρέφετε τις επιχειρήσεις μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι επιγραφές.

Οι εκκλήσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί στην πρωτεύουσα, όπου η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση συνυπάρχει με την ανησυχία για τις καταστροφές και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις

Η αναταραχή δεν περιορίζεται πλέον στα Τίρανα, καθώς διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες περιοχές της Αλβανίας.

Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν στο Ελμπασάν, την Κορυτσά, το Δυρράχιο και τη Σκόδρα.

Το κύμα διαμαρτυρίας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική λόγω της συμμετοχής μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις αυξημένες δαπάνες εκπαίδευσης, τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτησή τους.

Η νεολαία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, ενώ οι οργανωτές των κινητοποιήσεων υποστηρίζουν ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες των προηγούμενων μηνών δεν απέφεραν αποτέλεσμα.

Η αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών έχει μετατρέψει ένα αρχικά περιβαλλοντικό κίνημα σε ευρύτερη αντικυβερνητική εξέγερση, με τη δυσαρέσκεια να στρέφεται πλέον συνολικά κατά της διακυβέρνησης Ράμα.

Από την «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης

Η σημερινή πολιτική αναταραχή συνδέεται με την αποκαλούμενη «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», ένα κίνημα που αναπτύχθηκε τους προηγούμενους μήνες με αφορμή την αντίθεση στην κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις ακτές της νότιας Αλβανίας.

Το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διαχείριση των εκτάσεων γης.

Το έργο, ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων, αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Το φλαμίνγκο υιοθετήθηκε ως σύμβολο του κινήματος, καθώς οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η τουριστική ανάπτυξη απειλεί ευαίσθητες παράκτιες περιοχές και οικοσυστήματα.

Το Reuters έχει μεταδώσει καταγγελίες κατοίκων σχετικά με τη μεταβίβαση εκτάσεων γης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν εντόπισε αποδεικτικά στοιχεία παράνομης συμπεριφοράς από τον Κούσνερ.

Σταδιακά, οι περιβαλλοντικές διεκδικήσεις ενώθηκαν με τα αιτήματα των φοιτητών για καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Έτσι, οι κινητοποιήσεις απέκτησαν ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με κεντρικό αίτημα πλέον την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Ράμα: «Δεν θα υποκύψουμε στη βία» – Βλέπει ξένη παρέμβαση πίσω από τα επεισόδια

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραίτησης, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις.

«Οι κυβερνήσεις αλλάζουν μέσω δημοκρατικών εκλογών. Είχαμε εκλογές πέρυσι, όχι επανάσταση», δήλωσε την Πέμπτη, απαντώντας γραπτώς σε ερωτήσεις του Reuters.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του οφείλει να ακούσει τις ανησυχίες των πολιτών, αλλά επέμεινε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει στη βία να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις.

Σε νέα παρέμβασή του την Παρασκευή, κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους του και ξένες δυνάμεις ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις κινητοποιήσεις προκειμένου να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να παρεμποδίσουν την ευρωπαϊκή της πορεία.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επιχείρηση που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά και συνέδεσε χρονικά τις ταραχές με την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν παρουσίασε, πάντως, συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης.

«Δεν θα υποκύψουμε στη βία», διαμήνυσε μέσω Facebook.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι φοιτητές, οι επαγγελματίες και οι υπόλοιποι πολίτες έχουν δικαίωμα να απαιτούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του παραμένει πρόθυμη να συζητήσει τα αιτήματά τους.

Total chaos in Europe. Tirana, Albania. Students set the city on fire. Ministries and banks burning as thousands demand PM Rama resign. https://t.co/zs0MLTi5J8 — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2026

Η νεολαία ζητά πολιτική αλλαγή – Στο επίκεντρο η διαφθορά

Η διάρκεια και η ένταση των κινητοποιήσεων αναδεικνύουν τη βαθιά δυσαρέσκεια που επικρατεί σε τμήμα της αλβανικής κοινωνίας και ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Ο πολιτικός αναλυτής Αφρίμ Κρασνίτσι δήλωσε στο Reuters ότι πολλοί νέοι δεν βλέπουν πλέον προοπτική για το μέλλον τους στην Αλβανία.

«Βλέπουν ότι όλοι οι πόροι της χώρας, οι πολιτικοί, οι οικονομικοί, τα πάντα, βρίσκονται στα χέρια ολιγαρχών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαφθορά και η συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής ισχύος αποτελούν βασικούς άξονες της κριτικής που ασκείται στην κυβέρνηση.

Παρά την ένταση των κινητοποιήσεων, ο Ράμα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή πολιτική θέση, ενώ η απουσία μιας ευρέως αποδεκτής εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης δυσχεραίνει την προσπάθεια των αντιπάλων του να μετατρέψουν την κοινωνική δυσαρέσκεια σε άμεση πολιτική αλλαγή.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος εξασφάλισε τέταρτη κυβερνητική θητεία στις εκλογές του 2025, έχει θέσει ως βασικό στόχο την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οι συνεχείς συγκρούσεις και οι κατηγορίες περί διαφθοράς εντείνουν την πολιτική πίεση σε μια περίοδο κατά την οποία η Αλβανία επιδιώκει να επιταχύνει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις το Σάββατο

Παρά τις συλλήψεις, τις αστυνομικές επιχειρήσεις και τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης, οι διαδηλωτές δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τους δρόμους.

Η συνέχιση των αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναμένεται να διατηρήσει την πίεση προς τον Έντι Ράμα, καθώς το κίνημα επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική του και να διευρύνει τη συμμετοχή των πολιτών.

Με την κυβέρνηση να αποκλείει την παραίτηση και τους διαδηλωτές να επιμένουν στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής, η Αλβανία βρίσκεται μπροστά σε μια παρατεταμένη περίοδο κοινωνικής και πολιτικής έντασης.