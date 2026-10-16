Ουκρανία: Σφυροκόπημα από 149 ρωσικά drones – 3 νεκροί, 53 τραυματίες και 370.000 άνθρωποι στο σκοτάδι

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να συνεχίζει τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Στη δυτική περιφέρεια Βολίν, περίπου 370.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 149 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι επιθέσεις που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων και των καταστροφών.

Στο σκοτάδι 370.000 άνθρωποι στη Βολίν – Επίθεση με 149 drones

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη δυτική περιφέρεια Βολίν, όπου τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περίπου 370.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα.

Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ρομάν Ρομανιούκ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ, έπληξαν 20 τοποθεσίες, προκαλώντας καταστροφές σε πολιτικές εγκαταστάσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 149 drones τύπου Shahed, εκ των οποίων τα 108 διέθεταν κινητήρες τζετ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ουκρανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν 114 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 108 με κινητήρες τζετ, σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 24 τοποθεσίες.

Επτά τραυματίες στο Κίεβο – Ανάμεσά τους τρεις νοσηλευόμενοι

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πτώση ρωσικού drone στην περιοχή Πετσέρσκ, στις 15 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Το drone κατέπεσε κοντά σε πενταώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας ζημιές στις προσόψεις γειτονικών κτιρίων, ενώ ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου αναφέρθηκαν ακόμη δύο τραυματισμοί. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στις 14 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης στην περιοχή Φαστίβ, όπου υπέστησαν ζημιές οκτώ κατοικίες. Ένας δεύτερος τραυματίστηκε σε ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Μπούτσα, το πρωί της 15ης Οκτωβρίου.

Νεκροί σε Ντονέτσκ και Χερσώνα – Τραυματίστηκε 105χρονη στο Χάρκοβο

Στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων έξι.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν στο Κραματόρσκ, ενώ ακόμη τρεις τραυματίες καταγράφηκαν στο Σλοβιάνσκ. Από τους βομβαρδισμούς προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, υποδομές και οχήματα.

Στη νότια περιφέρεια Χερσώνα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν κατοικημένες περιοχές και κοινωνικές υποδομές.

Στο Χάρκοβο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα ηλικίας 105 ετών.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε τέσσερις οικισμούς της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης, πυραύλους και drones FPV.



Πλήγματα σε Ουμάν, Τερνόπιλ, Ρίβνε και Οδησσό

Στην κεντρική περιφέρεια Τσερκάσι, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ουμάν. Τρεις από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ σε διαφορετική τοποθεσία ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη έπειτα από πλήγμα.

Στη δυτική περιφέρεια Ρίβνε, επτά άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική βοήθεια μετά από επίθεση εναντίον πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κανένας από τους επτά δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Τερνόπιλ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν δύο φορές στην ομώνυμη πόλη στις 15 Οκτωβρίου. Από τα πλήγματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κτίριο επιχείρησης.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Η τοπική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 70 επιθέσεις εναντίον 38 οικισμών, χρησιμοποιώντας πυροβολικό, όλμους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV, άλλα drones και κατευθυνόμενες βόμβες.

Τέλος, στη νότια περιφέρεια Οδησσού, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, μία παραγωγική μονάδα και ενεργειακές υποδομές.

Η συνεχιζόμενη στοχοποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς οι επιθέσεις προκαλούν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, παράλληλα με τις απώλειες αμάχων και τις καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.