Κάγια Κάλας για Starlink: «Απαραίτητο για την Ουκρανία – Η ΕΕ δεν μπορεί να το αντικαταστήσει βραχυπρόθεσμα»

Την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει άμεσα το κενό του δορυφορικού δικτύου Starlink παραδέχθηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κίεβο, καθώς ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει αιφνίδιους περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας του Έλον Μασκ, με τον ίδιο τον Αμερικανό μεγιστάνα να αφήνει αιχμές ότι οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν απευθείας από τον Λευκό Οίκο.

«Το Starlink είναι πραγματικά απαραίτητο για την Ουκρανία και, δυστυχώς, η Ευρώπη δεν μπορεί να αντικαταστήσει βραχυπρόθεσμα αυτήν την ικανότητα», δήλωσε η Κάγια Κάλας κατά την διάρκεια των εργασιών της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Για τον λόγο αυτόν έχουμε σήμερα συζήτηση για την προετοιμασία μας στον αμυντικό τομέα ώστε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε την καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης», πρόσθεσε.

Οι καταγγελίες του Κιέβου, το Starshield και η εμπλοκή του Λευκού Οίκου

Τις τελευταίες ημέρες, το Κίεβο διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έλαβε προειδοποιήσεις από τους συμμάχους του για τις επικείμενες ρωσικές επιθέσεις μετά την επιβράδυνση της λειτουργίας των δορυφορικών υπηρεσιών της SpaceX του Έλον Μασκ που περιλαμβάνει το Starshield, που απευθύνεται στις στρατιωτικές δυνάμεις και χρησιμοποιείται από την Ουκρανία για τις επικοινωνίες με το μέτωπο και τις αμυντικές επιχειρήσεις και το Starlink που περιορίζεται σε μη στρατιωτική χρήση.

Ο Μασκ δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις στη λειτουργία του στρατιωτικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, οι οποίες καταγγέλλονται από το Κίεβο, οφείλονται στην αμερικανική κυβέρνηση και όχι στην δική του εταιρεία.

Η λειτουργία του Starshield αποκαταστάθηκε την επομένη, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Αμυνας της Ουκρανίας.

Αναζήτηση ευρωπαϊκών λύσεων

Κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, επεσήμανε ότι υπάρχουν συστηματικές επαφές ανάμεσα στους Ευρωπαίους και του Αμερικανούς «σχετικά με την σημασία της καλής συνδεσιμότητας στην Ουκρανία».

«Ευτυχώς αυτή έχει πλέον αποκατασταθεί. Διαπιστώνουμε ότι οι Ουκρανοί επωφελήθηκαν αμέσως. Χθες, συζήτησα επίσης για το θέμα με τον Γάλλο Πρόεδρο, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς, ως Ευρωπαίοι, θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε περισσότερες τέτοιου είδους υπηρεσίες», δήλωσε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός.

«Θα χρειασθεί χρόνος για να διαθέτουμε τις ίδιες ικανότητες με τους Αμερικανούς», παραδέχθηκε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Αντρις Κούλμπεργκς.

«Διαθέτουμε, αλλά όχι αρκετές. Είναι κατά συνέπεια ένα στρατηγικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα», είπε.

Με την γαλλική Eutelsat, η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει ένα δίκτυο δορυφόρων, αλλά ο αριθμός του είναι πολύ μικρότερος των δορυφόρων του Starlink.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ