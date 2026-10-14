Ουκρανία σε ασφυξία: Περιορισμοί στο Starshield και ρωσικό σφυροκόπημα – Αφόρητη η καθημερινότητα των αμάχων

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Σε μια από τις πιο ευάλωτες στιγμές της από την έναρξη της ρωσικής εισβολής βρίσκεται η Ουκρανία, καθώς δέχεται ταυτόχρονα αυξανόμενη στρατιωτική πίεση από τη Μόσχα και νέους περιορισμούς σε κρίσιμες αμερικανικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, ο ουκρανικός στρατός έχασε αιφνιδιαστικά τη δυνατότητα χρήσης του δορυφορικού συστήματος Starshield σε ορισμένες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους του πολέμου, αφήνοντας περίπου 600.000 κατοίκους του Κιέβου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η διπλή αυτή εξέλιξη εντείνει τους φόβους ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, την ώρα που εξαντλούνται τα αποθέματα αεράμυνας και αυξάνονται οι πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία, καθώς η δυνατότητά της να συνεχίσει αποτελεσματικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα.

Όπως επισημαίνουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι New York Times, η πίεση δεν προέρχεται πλέον αποκλειστικά από τη Ρωσία, αλλά και από τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες προκαλούν έντονη ανησυχία στο Κίεβο.

Το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη (14/10), οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διαπίστωσαν ότι είχαν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού δικτύου Starlink, που χρηματοδοτείται από το Πεντάγωνο.

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις drones και άλλων στρατιωτικών μέσων.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, πλήττοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα.

Starshield: Ο αιφνιδιαστικός περιορισμός που επηρεάζει τα ουκρανικά drones

Το Starshield αποτελεί μια προηγμένη στρατιωτική εκδοχή του Starlink, η οποία παρέχει ασφαλέστερη δορυφορική συνδεσιμότητα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και κυβερνοεπιθέσεις.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί χιλιάδες τερματικούς σταθμούς του συστήματος, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις επικοινωνίες και στον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, η SpaceX περιόρισε ξαφνικά τη χρήση του Starshield σε συσκευές που κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 μιλίων την ώρα, δηλαδή περίπου 161 χιλιομέτρων την ώρα.

Μόλις οι συσκευές ξεπερνούν αυτό το όριο, οι τερματικοί σταθμοί χάνουν τη σύνδεσή τους.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τα ταχύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός για επιθετικές επιχειρήσεις, μεταφορές και αναχαίτιση ρωσικών drones.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι βρίσκονται σε επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, τη SpaceX και τους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί ούτε ποιος έλαβε την τελική απόφαση για την επιβολή τους.

Η SpaceX, ο επικεφαλής της Έλον Μασκ και το Πεντάγωνο δεν είχαν απαντήσει στα αιτήματα των New York Times για σχολιασμό.

«Μας στερούν έναν από τους ελάχιστους τρόπους άμυνας απέναντι στα ρωσικά Shahed»

Οι συνέπειες των περιορισμών δεν αφορούν μόνο τα επιθετικά drones, αλλά και την ουκρανική αεράμυνα.

Ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, ειδικός στη στρατιωτική τεχνολογία και σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξήγησε ότι το Starshield χρησιμοποιείται και από drones αναχαίτισης, τα οποία καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του συστήματος απέναντι στα νέα, ταχύτατα αεριωθούμενα Shahed, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί πλέον μαζικά στις επιθέσεις της.

«Στην πράξη, οι ενέργειες των εταίρων μας μάς στερούν έναν από τους ελάχιστους τρόπους που διαθέτουμε για να υπερασπιστούμε τη χώρα απέναντι στα αεριωθούμενα Shahed», δήλωσε ο Μπεσκρέστνοφ.

Ο ίδιος συνέδεσε την εξέλιξη με την πολιτική ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

«Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκτιμήσεις αυτές αντανακλούν τις υποψίες Ουκρανών αξιωματούχων ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να αποτελούν μέρος της αμερικανικής πίεσης προς την κυβέρνηση Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί σχετική εντολή από την Ουάσινγκτον.

Ουκρανός αξιωματικός: «Σε λίγες ημέρες η Ρωσία μπορεί να ανοίξει ξανά κρίσιμες οδούς ανεφοδιασμού»

Οι New York Times συνομίλησαν με Ουκρανούς στρατιωτικούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις άμεσες επιχειρησιακές συνέπειες της απώλειας σύνδεσης.

Ο Ολεξάντρ, αξιωματικός του 8ου Σώματος Αεροπορικής Εφόδου, δήλωσε ότι οι περιορισμοί έχουν επηρεάσει κυρίως βαρέα βομβαρδιστικά drones και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας.

Πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών θέσεων και εφοδιαστικών διαδρομών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο αξιωματικός, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να αναφερθεί μόνο το μικρό του όνομα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ουκρανικού στρατού, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες ενδέχεται να είναι άμεσες.

Εάν οι περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ, η Ρωσία θα μπορούσε μέσα σε λίγες ημέρες να αποκαταστήσει κρίσιμες γραμμές ανεφοδιασμού και να προστατεύσει αποτελεσματικότερα σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πλοίων.

Το Starshield χρησιμοποιείται επίσης σε στρατιωτικά οχήματα που μεταφέρουν προσωπικό και υλικό, καθώς και σε drones που παραδίδουν τρόφιμα και νερό σε στρατιώτες στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με μηνύματα που αντάλλαξαν στρατιωτικές μονάδες στο μέτωπο και τα οποία είδε δημοσιογράφος των New York Times, οι ουκρανικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν την Τετάρτη ότι είχε μειωθεί το όριο ταχύτητας μέχρι το οποίο μπορούσε να λειτουργεί η δορυφορική σύνδεση.

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στο έτος ότι το Starshield «λειτουργεί υπό τη διαχείριση της αμερικανικής κυβέρνησης».

💔 Three people killed and 22 injured, including a child, in tonight’s attack on Kyiv, according to the State Emergency Service of Ukraine https://t.co/iGATWh00Jn — Xenta (@Xenta777) October 14, 2026

Ρωσικό σφυροκόπημα με 39 βαλλιστικούς πυραύλους – Χωρίς ρεύμα 600.000 κάτοικοι του Κιέβου

Την ώρα που ο ουκρανικός στρατός προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς, η Ρωσία εξαπέλυσε μια εξαιρετικά ισχυρή αεροπορική επίθεση.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η νυχτερινή επιδρομή περιελάμβανε 39 βαλλιστικούς πυραύλους.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των New York Times που στηρίζεται στα στοιχεία της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν εκτεταμένα το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην πρωτεύουσα.

Περίπου 600.000 άνθρωποι στο Κίεβο έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Σερχίι Κορέτσκι, ανακοίνωσε ότι η επίθεση έπληξε και τους τρεις σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι νέοι βομβαρδισμοί ακολούθησαν προηγούμενες επιθέσεις στις αρχές Οκτωβρίου, οι οποίες είχαν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση του Κιέβου.

Η επανάληψη των πληγμάτων δείχνει, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, πόσο ευάλωτο έχει καταστεί το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα έπειτα από χρόνια συνεχών καταστροφών.

⬆️‼️00:20: ancora immagini dalla capitale #Ukraine #Kyiv dove intorno alle 22 un palazzo residenziale nel quartiere #Desnyanskyi è stato colpito da un missile balistico RM-48U (S-400) della #Russia uccidendo almeno una persona e ferendone una decina.

(📹 di @Liberov)

#UkraineWar https://t.co/Ciiespil1U — Fabrizio Mura (@fabry_il_bomber) October 14, 2026

Ο εφιάλτης του χειμώνα: Κίνδυνος για θέρμανση, νερό και ηλεκτροδότηση

Η κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων προκαλεί έντονη ανησυχία στο Κίεβο ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα επιχειρεί να καταστήσει την καθημερινή ζωή των αμάχων αφόρητη, πλήττοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, υποσταθμούς και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις διακοπές ρεύματος. Η λειτουργία της θέρμανσης, η υδροδότηση και πολλές βασικές δημόσιες υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την ανθεκτικότητα του ενεργειακού δικτύου.

Οι New York Times επισημαίνουν ότι το ουκρανικό σύστημα ενέργειας κινδυνεύει να αντιμετωπίσει σοβαρή κρίση τους επόμενους μήνες, εάν η Ρωσία συνεχίσει να πλήττει τις εγκαταστάσεις του με την ίδια ένταση.

Την ίδια στιγμή, τα ουκρανικά αποθέματα αντιαεροπορικών μέσων μειώνονται, περιορίζοντας τις δυνατότητες προστασίας των υποδομών από τις συνεχείς πυραυλικές επιδρομές.

Ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Η νέα κρίση του Starshield εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει την αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν σοβαρό πολιτικό πρόβλημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Ουκρανία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση του Τραμπ να μη χτυπά ρωσικά διυλιστήρια, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η ουκρανική εκστρατεία κατά των ρωσικών διυλιστηρίων είχε προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, μεταφέροντας τις συνέπειες του πολέμου στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών.

Το Κίεβο θεωρεί άδικη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, καθώς καλείται να περιορίσει ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα πίεσης που διαθέτει, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να στοχεύει το δικό του ενεργειακό δίκτυο.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι οι ρωσικές επιθέσεις παραβιάζουν την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε μονομερώς ο Τραμπ.

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση ερμηνεύει την εκεχειρία ως περιορισμένη αποκλειστικά στα πλήγματα κατά διυλιστηρίων πετρελαίου.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δεν διαθέτει πλέον λειτουργικά διυλιστήρια, γεγονός που, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, δημιουργεί μια εμφανή ανισορροπία στους όρους της συμφωνίας όπως τους αντιλαμβάνεται η Ουάσινγκτον.

Φόβοι ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν και την παροχή πληροφοριών

Παράλληλα με την υπόθεση του Starshield, η Ουκρανία ανησυχεί για το ενδεχόμενο νέας διακοπής της ανταλλαγής πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η αμερικανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να αναστείλει τη συνεργασία εάν το Κίεβο συνεχίσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια.

Η εξάρτηση από τις αμερικανικές πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμβάλει στην κάλυψη των αυξανόμενων δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας, δεν θεωρείται ότι μπορούν να αναπληρώσουν πλήρως ενδεχόμενη απώλεια αμερικανικών πληροφοριών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες ότι η χώρα του δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση για συγκεκριμένα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα. Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε την Τρίτη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών συνεχίζεται.

Την Τετάρτη, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι δεν είχε λάβει προειδοποίηση πριν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα περίπου στις 22:40 το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, έλαβε σχετικές προειδοποιήσεις για τρία επόμενα κύματα επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών είναι διαφορετική από τη λειτουργία του Starshield, το οποίο αποτελεί σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών.

«Συμμορφωθήκαμε με τις απαιτήσεις του Τραμπ και δεχθήκαμε νέους περιορισμούς»

Ο Σερχίι Στερνένκο, πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία δέχθηκε να περιορίσει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με νέους περιορισμούς στις στρατιωτικές δυνατότητές της.

«Ο Τραμπ αναζητούσε οποιαδήποτε ευκαιρία για να υπονομεύσει τις αμυντικές μας δυνατότητες», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ουκρανικές υποψίες ενισχύονται από το γεγονός ότι το Starlink δεν λειτουργεί εντός της Ρωσίας.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, αυτό σημαίνει ότι οι νέοι περιορισμοί δεν συνδέονται άμεσα με την απαίτηση του Τραμπ να σταματήσουν οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Αντίθετα, επηρεάζουν τη δυνατότητα της Ουκρανίας να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμη και στο δικό της έδαφος, τη στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτούν περιοχές μέσω αντεπιθέσεων.



Οικονομία στα όριά της και δισεκατομμύρια που λείπουν από τον προϋπολογισμό

Οι στρατιωτικές και ενεργειακές δυσκολίες συνοδεύονται από ολοένα μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον λιμανιών, αποθηκών και χαλυβουργικών εγκαταστάσεων πλήττουν σοβαρά την παραγωγική δραστηριότητα της Ουκρανίας.

Η οικονομία της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει χρηματοδοτικά κενά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Εάν τα ελλείμματα αυτά δεν καλυφθούν, η χρηματοδότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα.

Μέχρι σήμερα, οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν συμβάλει στην κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών αναγκών του Κιέβου.

Ωστόσο, οι συνεχείς καταστροφές στις υποδομές και η παράταση του πολέμου αυξάνουν το κόστος της ουκρανικής άμυνας.

Η χώρα βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό προκλήσεων: στρατιωτική πίεση από τη Ρωσία, απειλή ενεργειακής κρίσης τον χειμώνα, οικονομική εξάντληση και αβεβαιότητα για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφουν οι New York Times, είναι ότι οι πιέσεις αυτές εκδηλώνονται ταυτόχρονα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ σταθερή στρατιωτική, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη για να αντέξει τη νέα ρωσική κλιμάκωση.