Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία – «Ο Πούτιν καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη»

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Σοβαρή προειδοποίηση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ουάσινγκτον απείλησε να αναστείλει την κρίσιμη αυτή συνεργασία εάν το Κίεβο δεν σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς ο Τραμπ χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ και πιέζει την Ουκρανία να περιορίσει τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας.

Μιλώντας την Τρίτη (13/10) στο NPR, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνέδεσε τη συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών με τον τερματισμό των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Η πιθανότητα διακοπής της συγκεκριμένης συνεργασίας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς οι αμερικανικές πληροφορίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα του NPR εάν η κυβέρνηση Τραμπ είχε πράγματι απειλήσει να διακόψει εκ νέου την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία.

Αντίθετα, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία συνεχίζεται.

«Τους βοηθάμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε μαζί τους και με τη Ρωσία για να τον τερματίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Καμία προειδοποίηση από τους συμμάχους» για ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο

Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ουκρανία δέχθηκε νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση από τους δυτικούς εταίρους της.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Κίεβο. Για ακόμη μία φορά, καμία έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στόχος της επίθεσης ήταν ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να αναγνωρίσει ποια πλευρά ευθύνεται για τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

«Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να βλέπουν πραγματικά τι συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για τη συνέχιση αυτού του πολέμου», τόνισε.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αναστείλει προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο και το 2025, εν μέσω έντασης στις σχέσεις με τον Ζελένσκι, προτού η συνεργασία αποκατασταθεί.

Ζελένσκι κατά Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ: «Δεν θα μειώσει τις τιμές»

Στη συνέντευξή του στο NPR, ο Ουκρανός πρόεδρος αμφισβήτησε επίσης την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής απόφασης για προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ.

Την Παρασκευή (9/10), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση, παρουσιάζοντάς την ως μέτρο για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι είχε χαρακτηρίσει την κίνηση «αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων», θεωρώντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ απάντησε με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο, δηλώνοντας ότι έχει έρθει η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, ο οποίος θα μπορεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι επέμεινε ότι οι αμερικανικές κινήσεις δεν πρόκειται να προσφέρουν την αναμενόμενη ανακούφιση στους καταναλωτές.

«Δεν θα επηρεάσει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό, επειδή η ποσότητα δεν είναι αρκετή», δήλωσε, αναφερόμενος στο ρωσικό ντίζελ.

Αντίθετα, προειδοποίησε ότι τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της.

«Οι τιμές αυξήθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν και των Στενών του Ορμούζ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα την κατηγορία του Τραμπ ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την αύξηση των τιμών του ντίζελ στις ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε, η πραγματική αιτία βρίσκεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον περιορισμό της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν γιατί αυξήθηκαν οι τιμές κάθε μορφής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ. Εξαιτίας των Στενών του Ορμούζ. Ναι, εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής οργάνωσης αυτοκινητιστών AAA που επικαλείται το NPR, η μέση τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει τα 6,27 δολάρια ανά γαλόνι.

Πρόκειται για αύξηση άνω του 70% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν η τιμή βρισκόταν λίγο πάνω από τα 3,65 δολάρια ανά γαλόνι.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων αποτελεί σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

I learned about the energy truce from Truth Social, just like you”: Zelenskyy says Trump did not call Ukraine before the agreement was announced. Zelenskyy also criticized the U.S. decision regarding Russian diesel. According to him, such volumes will not affect prices in the United States, but will give Russia additional money for the war. I am confident that this diesel will not help Americans, but it will help Putin, said Zelenskyy in an interview with NPR. — 🇺🇦🇬🇧 Pippa 🇬🇧🇺🇦 President Zelenskyy 🥵 (@ILoveUkraine90) October 14, 2026

Η «ενεργειακή εκεχειρία» που ο Ζελένσκι έμαθε από τα κοινωνικά δίκτυα

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε μερική εκεχειρία για τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποίησε τον σχετικό ισχυρισμό την Κυριακή (11/10), μέσω της πλατφόρμας Truth Social, προκαλώντας αιφνιδιασμό στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε στο NPR ότι πληροφορήθηκε την υποτιθέμενη συμφωνία από την ανάρτηση του Τραμπ και όχι μέσω επίσημης διπλωματικής ενημέρωσης.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι επαφές συνεχίζονται.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές και εφοδιαστικές εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Κιέβου να αποδυναμώσει τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίζει τον πόλεμο.

Υποστήριξε ότι η Ουκρανία επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτή τη στρατηγική χωρίς αντίστοιχη δέσμευση της Ρωσίας να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

«Ο Πούτιν δεν ανταποκρίνεται στη διπλωματία, καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη»

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική να πειστεί ο Ρώσος πρόεδρος να τερματίσει τον πόλεμο αποκλειστικά μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξή του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ανταποκρίνεται στη διπλωματική πίεση.

«Καταλαβαίνει τη δύναμη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου εκτυλίσσεται καθώς η ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία πλησιάζει τη συμπλήρωση πέντε ετών.

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος αναζητά τρόπο να προωθήσει τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικές δεσμεύσεις της Μόσχας και να μη στερεί από την Ουκρανία τα μέσα με τα οποία επιχειρεί να αμυνθεί.