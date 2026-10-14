Παρίσι: Μεγάλη φωτιά δίπλα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Κάηκε η στέγη ιστορικού κτιρίου – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην καρδιά του Παρισιού, καθώς ξέσπασε καταστροφική πυρκαγιά σε εξαώροφο κτίριο που βρισκόταν υπό ανακαίνιση, ακριβώς δίπλα στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Gare d’Austerlitz.

Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.

Καταστράφηκαν 1.000 τ.μ.

Σύμφωνα με το γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:40 το πρωί (τοπική ώρα) στη Λεωφόρο de l’Hôpital.

De tout cœur avec les pompiers de Paris pour ce nouvel incendie à Austerlitz https://t.co/O7PMVpD9GH — Stephane Jobert 🎤 (@stephanejobert) October 14, 2026



Ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Παρισιού (BSPP) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP): «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια βίαιη φωτιά στη στέγη στο νούμερο 3 της Λεωφόρου de l’Hôpital, σε ένα κτίριο που τελούσε υπό ανακαίνιση και είναι παρακείμενο στον σταθμό Gare d’Austerlitz».

«Σε αυτό το στάδιο, ολόκληρη η στέγη έχει καταστραφεί, έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ υπάρχει και κάποια εξάπλωση στον τέταρτο όροφο», ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο όροφο του κτιρίου, πρόσθεσε ο ίδιος λίγο αργότερα.

Καμία επίπτωση στα δρομολόγια

Παρά τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, ο σιδηροδρομικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ η εταιρεία σιδηροδρόμων της Γαλλίας (SNCF) επιβεβαίωσε στο BFM ότι η κυκλοφορία των τρένων συνεχίζεται ομαλά χωρίς να επηρεαστεί.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του 13ου διαμερίσματος του Παρισιού, Ζερόμ Κουμέ, διευκρίνισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτιά δεν είχε καμία απολύτως επίπτωση ούτε στη λειτουργία του γειτονικού νοσοκομείου Pitié Salpêtrière.

Incendie à proximité de la gare d’Austerlitz,

Les nouvelles sont rassurantes Merci @PompiersParis des carnes Masséna et du 5e pour leur grand professionnalisme Le boulevard de l’Hôpital inaccessible à partir du bd Saint-Marcel et de la place Valhubert https://t.co/OsFuXhEC1b — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) October 14, 2026



Ο Γάλλος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι το κτίριο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι «ένα ιστορικό κτίριο που στέγαζε ήδη γραφεία και δεν αποτελούσε μέρος του σιδηροδρομικού σταθμού Austerlitz», συμπληρώνοντας πως ο ξύλινος σκελετός της στέγης «καταστράφηκε ολοσχερώς» από τις φλόγες.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί περαιτέρω, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Παρισιού ανέπτυξε άμεσα στο σημείο περίπου 30 οχήματα και περισσότερους από 100 πυροσβέστες.