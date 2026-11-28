Σε κατηγορηματική διάψευση οποιασδήποτε εμπλοκής του στην υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε δημοσιεύματα και σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι από το 2019 τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος και δεν διατηρεί καμία επαγγελματική ή οικονομική σχέση με τη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήταν εταίρος, ενώ κάνει λόγο για ουσιώδεις ανακρίβειες που δημιουργούν αμφιβολίες για την ακεραιότητα του πορίσματος και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη απέναντι σε υπαινιγμούς.

Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα, που αναφέρονται στο όνομά μου, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, διευκρινίζω τα ακόλουθα.

1. Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 τέλω σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχω καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήμουν εταίρος έως τότε, ούτε έχω λάβει στον χρόνο που μεσολάβησε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από αυτήν.

2. Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που αφορά στους κάδους ανακύκλωσης ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης. Η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία TΕΧΑΝ αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου που καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα. Η γνωμοδότηση, για την οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα, δεδομένου ότι θεωρητικά κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, δόθηκε από την κατεξοχήν ειδήμονα στα θέματα δικαίου των εταιρειών και ανταγωνισμού Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γαρυφαλλιά Αθανασίου, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και κατακύρωσης των εν λόγω διαγωνισμών.

3. Η απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος, καθώς και η σύνδεση του ονόματος μου ενόσω δεν τελώ από οκταετία σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο και τον χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα. Τα ερωτήματα αυτά καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικά για δύο λόγους. Πρώτον, φέρεται ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραπέμπει σχετικά με τη σύνταξη της γνωμοδότησης, ως μη όφειλε, σε δικηγορική εταιρεία, ενόσω η γνωμοδότηση είναι απολύτως προσωπική και προέρχεται πάντοτε και μόνο από εξειδικευμένο νομικό, εν προκειμένω την Καθηγήτρια Αθανασίου. Και, δεύτερον, κάνει αναφορά -και μάλιστα δύο φορές- ανακριβώς σε δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επωνυμία ήδη τραπείσα από το 2019 σε «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ». Ακόμη και αν πρόκειται για αμέλεια, οι ουσιαστικές αυτές ανακρίβειες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα συνολικά του πορίσματος.

4. Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις θα αντιμετωπιστεί καθ´ οιουδήποτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα.

ΠΑΣΟΚ για σπιτάκια ανακύκλωσης: Μείζον ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα των θεσμών και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος

Απαντήσεις από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον Γιώργο Γεραπετρίτη είχε ζητήσει νωρίτερα με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσιεύματα για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης” συνεχίζονται, με νέα στοιχεία που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις διασυνδέσεις της υπόθεσης με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη».

Ειδικότερα αναφέρει ότι «σύμφωνα με δημοσιεύματα για το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον Ιανουάριο του 2024 η Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να αντικρούσει τα ευρήματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου σχετικά με τη σχέση των εταιρειών TEXAN και ENVIPCO, ανέθεσε απευθείας τη σύνταξη γνωμοδότησης στη δικηγόρο Γαρυφαλλιά Αθανασίου, μέλος της δικηγορικής εταιρείας “Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες”».

Προσθέτει ότι η γνωμοδότηση, η οποία υποστήριζε την ανεξαρτησία των δύο εταιρειών, παραδόθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την ανάθεσή της. Όμως, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «η ίδια δικηγορική εταιρεία τιμολόγησε υπηρεσίες προς την TEXAN συνολικού ύψους 259.904 ευρώ κατά τα έτη 2024 και 2025». Κατόπιν αυτού το ΠΑΣΟΚ ρωτά «πώς είναι δυνατόν μια δημόσια αρχή να αναθέτει την αντίκρουση των ευρημάτων ενός ελεγκτικού οργάνου σε μέλος δικηγορικής εταιρείας που εμφανίζεται να έχει οικονομικές συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με την ελεγχόμενη επιχείρηση;».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Γεραπετρίτης οφείλουν να δώσουν άμεσα πλήρεις απαντήσεις», καθώς «αν τα δημοσιεύματα ισχύουν, η σύγκρουση συμφερόντων είναι δεδομένη».

Συμπερασματικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «όσα έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας θέτουν μείζον ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα των θεσμών και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος», και τονίζει ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφεύγει τη λογοδοσία και θα βρεθεί προ των ευθυνών της».