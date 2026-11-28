Ένας από τους πιο διάσημους γρίφους στην ιστορία των μαθηματικών αποκτά πλέον μια πολύ πιο κομψή και γρήγορη προσέγγιση, ανοίγοντας νέους δρόμους στη γεωμετρία και την επιστήμη των υπολογιστών.

Ένας ταχύτερος τρόπος για να χρωματίζονται χάρτες με τη χρήση μόλις τεσσάρων χρωμάτων αποκάλυψε κρυμμένα μαθηματικά μοτίβα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση γρίφων που αφορούν πολύ πιο σύνθετα σχήματα.

Το 1852, ο Άγγλος μαθηματικός Φράνσις Γκάθρι (Francis Guthrie) παρατήρησε κάτι περίεργο καθώς σχεδίαζε έναν χάρτη με τις κομητείες της Αγγλίας. Χρειαζόταν μόλις τέσσερα χρώματα για να διασφαλίσει ότι καμία γειτονική κομητεία δεν θα είχε το ίδιο χρώμα με τη διπλανή της. Θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο για κάθε επίπεδο χάρτη, όσο περίπλοκα κι αν ήταν τα σύνορά του; Αυτό που φαινόταν ως μια απλή παρατήρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα προβλήματα των μαθηματικών.

Χρειάστηκαν 124 χρόνια για να αποδειχθεί ότι ο Γκάθρι είχε δίκιο, και άλλος μισός αιώνας για να ανακαλυφθεί ο πιο αποδοτικός τρόπος κατανομής αυτών των τεσσάρων χρωμάτων. Επιλύοντας αυτό το δεύτερο πρόβλημα, μια διεθνής ομάδα μαθηματικών έφερε στο φως κάτι άγνωστο μέχρι σήμερα σχετικά με τις μαθηματικές δομές που διέπουν τους χάρτες.

Η λύση βρέθηκε, αλλά έλειπε η ταχύτητα

Η ιστορία του Προβλήματος των Τεσσάρων Χρωμάτων είναι γεμάτη από αποτυχημένες προσπάθειες. Μια απόδειξη που παρουσιάστηκε το 1879 παρέμεινε αποδεκτή για 11 χρόνια, προτού εντοπιστεί ένα σφάλμα. Όταν οι μαθηματικοί τα κατάφεραν τελικά το 1976, η απόδειξή τους προκάλεσε αντιδράσεις, επειδή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε υπολογισμούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους οποίους ήταν δύσκολο να επαληθεύσουν άλλοι επιστήμονες.

Μια πιο προσιτή απόδειξη ακολούθησε το 1997, αν και η εύρεση του κατάλληλου χρωματισμού για μεγάλους χάρτες παρέμενε υπολογιστικά απαιτητική. Το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική πρόοδο στο συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το πρώτο μέρος της ερευνητικής εργασίας παρουσιάστηκε στο FOCS’26, ένα από τα κορυφαία παγκόσμια συνέδρια θεωρητικής επιστήμης υπολογιστών, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας (Best Paper Award).

Τα αθέατα μαθηματικά μοτίβα που «ξεκλειδώνουν» την ταχύτητα

Οι μαθηματικοί μπορούν να αναπαραστήσουν έναν επίπεδο χάρτη χρησιμοποιώντας αυτό που είναι γνωστό ως επίπεδο γράφημα (planar graph). Φανταστείτε να αντικαθιστάτε κάθε χώρα ή κομητεία με μια τελεία και να τραβάτε γραμμές ανάμεσα σε όσες μοιράζονται σύνορα. Η πρόκληση, τότε, είναι να αποδοθούν χρώματα στις τελείες έτσι ώστε καμία από δύο συνδεδεμένες τελείες να μην έχει το ίδιο χρώμα.

Μέσα σε αυτά τα γραφήματα υπάρχουν μικρές διατάξεις που ονομάζονται αναγώγιμες διαμορφώσεις (reducible configurations), οι οποίες επιτρέπουν στους μαθηματικούς να απλοποιούν το πρόβλημα του χρωματισμού. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα γραφήματα περιέχουν πολύ περισσότερες από αυτές τις χρήσιμες διατάξεις απ’ όσες είχε αντιληφθεί οποιοσδήποτε μέχρι σήμερα.

«Σκεφτείτε τις αναγώγιμες διαμορφώσεις σαν λαβές από τις οποίες μπορείτε να πιαστείτε για να ξεκινήσετε τον χρωματισμό με τέσσερα χρώματα. Αποδεικνύουμε ότι τα γραφήματα δεν περιέχουν μόνο μία λαβή, αλλά έναν εκπληκτικό αριθμό από αυτές. Κανείς δεν το γνώριζε αυτό στο παρελθόν», δηλώνει ο καθηγητής και συν-συγγραφέας της μελέτης Κάρστεν Τόμασεν (Carsten Thomassen) από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU).

Εκεί όπου οι παλαιότερες μέθοδοι μπορούσαν συχνά να εντοπίσουν μόνο ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης, οι ερευνητές μπορούν πλέον να εργάζονται ταυτόχρονα από πολλά διαφορετικά σημεία ενός γραφήματος.

Το πλεονέκτημα αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσο μεγαλώνουν οι χάρτες. «Περάσαμε από αυτό που οι μαθηματικοί αποκαλούν τετραγωνικό χρόνο (quadratic time) σε γραμμικό χρόνο (linear time). Αυτό σημαίνει ότι αν ένας χάρτης περιέχει δεκαπλάσιες περιοχές, ο υπολογισμός γίνεται μόλις περίπου δέκα φορές πιο αργός. Με τον προηγούμενο αλγόριθμο, θα γινόταν περίπου 100 φορές πιο αργός», εξηγεί ο Κάρστεν Τόμασεν (Carsten Thomassen).

Δέκα χρόνια αφοσίωσης σε έναν μαθηματικό γρίφο

Η εύρεση αυτής της λύσης απασχόλησε τον Θόρουπ και τους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων οι Τόμασεν, Κεν-ίτσι Καβαραμπαγιάσι και Μπόγιαν Μόχαρ, για περίπου μία δεκαετία. Ο Θόρουπ έχει δώσει ένα ιδιαίτερο όνομα στη γοητεία αυτού του προβλήματος, που εδώ και 174 χρόνια κάνει τους μαθηματικούς να επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτό: «η ασθένεια των τεσσάρων χρωμάτων».

«Η ασθένεια συνίσταται στην πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρχει μια απλή απόδειξη για μια τόσο απλή διατύπωση. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον 1.000 μαθηματικοί έχουν προσβληθεί από την ασθένεια των τεσσάρων χρωμάτων, αφιερώνοντας μήνες προσπαθώντας να βρουν μια λύση, χωρίς όμως να καταφέρνουν ποτέ να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους με επιτυχία. Είναι μια ασθένεια από την οποία οι άνθρωποι υποφέρουν από το 1852».

Ο Θόρουπ μιλά με την ίδια ειλικρίνεια και για τη γοητεία που ασκεί η αφιέρωση τόσων χρόνων σε ένα φαινομενικά απλό μαθηματικό αίνιγμα. «Επειδή οι μαθηματικοί είναι λίγο… τρελοί. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς τους αφορά εξαιρετικά εξειδικευμένα και περίπλοκα ερωτήματα.

Γινόμαστε εμμονικοί με τέτοιου είδους προβλήματα, επειδή αποτελούν μια πρόκληση για την ανθρώπινη διανόηση. Και αν καταφέρουμε να βρούμε την απάντηση, είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψουμε λύσεις και για άλλους μαθηματικούς γρίφους», δηλώνει ο Μίκελ Θόρουπ.

Όταν οι τέσσερις χρωματισμοί ξεφεύγουν από τον χάρτη

Η προοπτική αυτή αναδύεται ήδη μέσα από το έργο της ερευνητικής ομάδας. Η αφθονία των αναγώγιμων διαμορφώσεων θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθηματικούς να διερευνήσουν πιο σύνθετα γραφήματα και επιφάνειες, των οποίων η γεωμετρία διαφέρει σημαντικά από εκείνη ενός συνηθισμένου χάρτη.

«Το αξιοσημείωτο είναι ότι, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές “λαβές”, η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα είδη επιφανειών πέρα από έναν επίπεδο χάρτη. Για παράδειγμα, σε επιφάνειες με τρύπες, όπως ένα σωσίβιο ή ένα κομμάτι τυρί Έμενταλ. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει σημασία που ξεπερνά κατά πολύ το Θεώρημα των Τεσσάρων Χρωμάτων», αναφέρει ο Μίκελ Θόρουπ (Mikkel Thorup).