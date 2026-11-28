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Κάτω από το έδαφος όπου πρόκειται να χτιστεί το νέο εθνικό αεροδρόμιο της Πολωνίας, η σκαπάνη των αρχαιολόγων αποκάλυψε ένα καλά κρυμμένο μυστικό δύο χιλιετιών, φωτίζοντας τις μυστηριώδεις ταφικές τελετουργίες αρχαίων πολεμιστών.

Αρχαιολόγοι που ολοκλήρωσαν τριετείς ανασκαφές στην περιοχή Μπαράνοφ (Baranów) της Πολωνίας έφεραν στο φως χιλιάδες τεχνουργήματα σε ένα νεκροταφείο ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ξίφη λυγισμένα για τελετουργικούς σκοπούς, τεφροδόχους, θραύσματα όπλων και ένα σπάνιο περιδέραιο σε σχήμα ημισελήνου, διακοσμημένο με την τεχνική φιλιγκράν (συρματερή διακόσμηση).

Το νεκροταφείο, το οποίο ανήκει στον πολιτισμό Πσέβορσκ (Przeworsk), προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και τις δοξασίες των κοινοτήτων της Κεντρικής Ευρώπης που ζούσαν έξω από τα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Port Polska, οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν ολόκληρο το νεκροταφείο στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου αεροδρομίου.

Το γεγονός ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν για περίπου 200 έως 300 χρόνια επιτρέπει τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν τα ταφικά έθιμα στην περιοχή από γενιά σε γενιά.

Το τελετουργικό «λύγισμα» των ξίφων: Τα όπλα που ακολουθούσαν τους νεκρούς

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα του νεκροταφείου στο Μπαράνοφ (Baranów) συγκαταλέγονται σιδερένια ξίφη, των οποίων το σχήμα αλλοίωσαν σκόπιμα οι αρχικοί τους κάτοχοι.

Οι κοινότητες του πολιτισμού Πσέβορσκ συνήθιζαν να λυγίζουν ή να αχρηστεύουν με άλλους τρόπους ορισμένα όπλα κατά τη διάρκεια των ταφικών τελετών, προτού τα τοποθετήσουν στους τάφους δίπλα στα λείψανα των νεκρών.

Πέρα από τα ξίφη, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αιχμές δοράτων και θραύσματα ασπίδων.

Τα αντικείμενα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση του ρόλου που έπαιζε η ταυτότητα του πολεμιστή στα ταφικά έθιμα.

Αν και ο ακριβής λόγος πίσω από τις τελετουργίες που καθιστούσαν τα όπλα μη λειτουργικά δεν είναι γνωστός με βεβαιότητα, η πρακτική αυτή ενδέχεται να συμβόλιζε την αποχώρηση των προσωπικών αντικειμένων του νεκρού από τον κόσμο των ζωντανών.

Σπάνιο περιδέραιο που «μαρτυρά» τη λατρεία της Σελήνης

Δίπλα στον οπλισμό, ένα μικρό κόσμημα τράβηξε την προσοχή των ερευνητών. Εντοπίστηκε ένα μεταλλικό περιδέραιο σε σχήμα ημισελήνου, γνωστό ως «lunula», με διακόσμηση από λεπτά μεταλλικά σύρματα (φιλιγκράν).

Οι ερευνητές θεωρούν το αντικείμενο αυτό μοναδικό για ολόκληρη την Πολωνία και το συνδέουν με τη λατρεία της Σελήνης. Διάφορες κοινωνίες του αρχαίου κόσμου απέδιδαν θρησκευτική και συμβολική σημασία στα κοσμήματα με σχήμα ημισελήνου.

Το περιδέραιο στο Μπαράνοφ (Baranów) ενδέχεται να αποτελεί έκφραση παρόμοιων δοξασιών, αν και οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή λειτουργία του αντικειμένου ή το μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του.

Άλλα κοσμήματα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, όπως πόρπες, χάντρες και εργαλεία υφαντικής, δείχνουν ότι το νεκροταφείο δεν αντικατοπτρίζει μόνο έναν κόσμο πολεμιστών.

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν επίσης μια σημαντική πηγή για τη μελέτη των ενδυματολογικών συνηθειών, της δεξιοτεχνίας στην κατασκευή αντικειμένων και των παραδόσεων προσωπικού καλλωπισμού των κοινοτήτων Πσέβορσκ.

Πέρα από τα σύνορα της Ρώμης: Η ζωή εκτός Αυτοκρατορίας

Ο αρχαιολογικός αυτός πολιτισμός, που πήρε το όνομά του από την πόλη Πσέβορσκ (Przeworsk) της Πολωνίας, άκμασε σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης περίπου από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Οι κοινότητες αυτές, αν και ζούσαν έξω από τα πολιτικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ανέπτυξαν εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μαζί της.

Τα αντικείμενα ρωμαϊκής προέλευσης που έχουν εντοπιστεί σε οικισμούς και νεκροταφεία του πολιτισμού Πσέβορσκ αποτελούν την υλική απόδειξη αυτών των σχέσεων.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ταφικά έθιμα των κοινοτήτων Πσέβορσκ ήταν η καύση των νεκρών.

Τα μέλη της κοινότητας συγκέντρωναν τα οστά από τις νεκρικές πυρές και τα τοποθετούσαν σε τεφροδόχους ή απευθείας μέσα σε ταφικούς λάκκους, αφήνοντας όπλα, κοσμήματα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης δίπλα στους νεκρούς.

Έχοντας πλέον ερευνήσει το νεκροταφείο του Μπαράνοφ (Baranów) στο σύνολό του, οι αρχαιολόγοι μπορούν να προχωρήσουν πέρα από την εξέταση μεμονωμένων τάφων και να αναλύσουν τον χώρο συνολικά.

Η χωροταξική κατανομή των τάφων, τα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς, καθώς και οι διαφοροποιήσεις στις ταφικές πρακτικές, αναμένεται να βοηθήσουν στην κατανόηση της κοινωνικής δομής και των ταφικών παραδόσεων των κοινοτήτων που έζησαν στην περιοχή για περίπου τρεις αιώνες.