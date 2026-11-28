Τραγωδία στο Περού με οκτώ νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία, έπειτα από πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου, στη Σαναμπάμπα, στα νότια της χώρας. Το ελικόπτερο Mi-17 συμμετείχε σε αποστολή διάσωσης στρατιωτική περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή.

Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους πέντε μέλη του πληρώματος καθώς και οι τρεις στρατιωτικοί που νωρίτερα είχαν διασωθεί. Μοναδικός επιζών της συντριβής ο πιλότος του ελικοπτέρου, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Τα ακριβή αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από την αρμόδια επιτροπή.

El Ministerio de Defensa de Perú confirmó que ocho militares murieron y uno sobrevivió en el accidente de un helicóptero MI 17, perteneciente a la Fuerza Aérea, mientras realizaba labores de extracción de tres comandos en una zona peligrosa del valle amazónico del VRAEM, en el suroriente peruano, donde operan remanentes de Sendero Luminoso. Las víctimas son cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres miembros de una patrulla del ejército. El piloto de la nave, único sobreviviente, fue evacuado a Lima. Ricardo Burgos, corresponsal de N+ Univision, tiene los detalles. — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 28, 2026

Περού: Συντριβή στην «κοιλάδα της κοκαΐνης»

Η περιοχή όπου συνετρίβη το στρατιωτικό ελικόπτερο είναι γνωστή ως κοιλάδα της κοκαΐνης, καθώς εκεί υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειες αλλά και δράση εγκληματικών ομάδων. Η VRAEM (όπως είναι το ακρωνύμιό της) είναι η κύρια κοιλάδα παραγωγής φύλλων κόκας στο Περού, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο σύμφωνα με τα αρχεία του ΟΗΕ και βρίσκεται υπό στρατιωτικοποίηση εδώ και δεκαετίες.

Η συγκεκριμένη πτώση και συντριβή του ελικοπτέρου Mi-17 είναι η δεύτερη φέτος καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ακόμη σκάφος είχε συντριβεί, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης πλημμυροπαθών, με απολογισμό 15 νεκρούς.