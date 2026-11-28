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Τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους ένα παιδί 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επιθέσεις των Χούθι στην επαρχία Ταΐζ της Υεμένης, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Επικαλούμενο τοπική πηγή, το πρακτορείο ανέφερε ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν την Παρασκευή (27/11) περιελάμβαναν πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκτοξεύσεις ρουκετών και πυροβολισμούς ελεύθερων σκοπευτών, με στόχο κατοικημένες περιοχές.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται ένα 10χρονο παιδί και ο πατέρας του.

Επίσης, ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών τραυματίστηκε από βομβαρδισμό στην περιοχή Σαμπίρ αλ-Μαουαντίμ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μία γυναίκα τραυματίστηκε, όταν προσπάθησε να διαφύγει από πυρά ελεύθερων σκοπευτών την ώρα που συγκέντρωνε νερό από πηγάδι.

Στο στόχαστρο των κυβερνητικών δυνάμεων οι μαχητές των Χούθι

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν 726 επιθέσεις εναντίον θέσεων των Χούθι το τελευταίο 24ωρο, προκαλώντας τον θάνατο ή τον τραυματισμό 121 μαχητών και διοικητών της οργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Ματζέντ αλ-Νουζαϊλί, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην επίθεση με την ονομασία «Αυγή της Υεμένης» και περιλάμβαναν 23 αεροπορικές επιδρομές, 642 πλήγματα πυροβολικού, 35 επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 26 επιθέσεις με πυραύλους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Όπως ανέφερε, από τις επιθέσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές 81 στρατιωτικά οχήματα και τμήματα εξοπλισμού.

Πηγή: Al Jazeera