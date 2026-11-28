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Δύο εργαζόμενοι της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας, το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοινώσεις της οργάνωσης και του ισραηλινού στρατού.

Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» δήλωσαν «συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι» για τον θάνατο των δύο συνεργατών τους, εκφράζοντας την οδύνη τους για την απώλεια των συναδέλφων τους.

🇵🇸💢 BREAKING: An Israeli airstrike near the Doctors Without Borders (MSF) Belgium building, close to Al-Shifa Hospital in Gaza City, has reportedly killed two members of the organization’s security staff, according to footage and reporting shared by Palestinian journalist Firas Shabat (IG: firas_shabat0). A doctor at Al-Shifa Hospital separately told Drop Site News that a massive explosion occurred near the hospital around an hour earlier, with two people arriving dead on arrival (DOA). The doctor added that explosions are heard in the distance nightly. — Drop Site (@DropSiteNews) November 27, 2026

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν δύο άτομα τα οποία χαρακτήρισαν «τρομοκράτες», υποστηρίζοντας ότι εργάζονταν παράλληλα για τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «έπληξαν και εξόντωσαν δύο τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν επίσης για τη διεθνή οργάνωση MSF».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από το αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν οι Άχμεντ Σουφιάν Μουχάμαντ Αλί Αμπού Χασίρα και Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ. Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε τον δεύτερο ως διοικητή πυροβολαρχίας της Χαμάς.

Από την πλευρά τους, οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους για τον θάνατο των δύο εργαζομένων τους.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, αμφότεροι ήταν φύλακες κλινικής, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε μία από τις κλινικές μας στη Γάζα», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ανθρωπιστική οργάνωση πρόσθεσε ότι οι δύο θάνατοι ανεβάζουν σε 17 τον αριθμό των εργαζομένων της που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

We are devastated and outraged by the killing of two of our colleagues, both watchmen, in an Israeli strike on one of our #Gaza clinics tonight. This is a direct hit on Doctors Without Borders, bringing the total number of our colleagues killed in Gaza to 17. — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) November 27, 2026

Στους 74.772 οι νεκροί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης τον Οκτώβριο του 2023, o αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας έχει αυξηθεί στους 74.772, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 176.298.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, στις 11 Οκτωβρίου 2025, 1.705 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 6.163 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι σοροί 851 ανθρώπων έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια.

Πηγές: AFP, Al Jazeera