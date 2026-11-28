Αναφορές για σαουδαραβική στρατιωτική επίθεση με στόχο την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Χούθι.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο πρόσκειται στους αντάρτες, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το σημείο που επλήγη ή για τυχόν θύματα και ζημιές.
Footage captures the moment a one-way attack drone hits a target in Sanaa tonight.
#Yemen https://t.co/Wu1N9fjl7e
— Yemen Newsroom (@yemen_newsroom) November 28, 2026
Πηγή: Al Jazeera